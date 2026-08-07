Từng là biểu tượng của những chuyến đi biển và phong cách thoải mái, Havaianas vừa mang đến một diện mạo mới cho đôi dép xỏ ngón quen thuộc. Tại Copenhagen Fashion Week, thương hiệu Brazil giới thiệu Havaianas Kitten Heel - phiên bản kết hợp giữa kiểu dáng flip-flop đặc trưng cùng phần gót kitten heel thanh lịch, mở ra một hướng đi mới cho thiết kế vốn đã quá quen thuộc với nhiều tín đồ thời trang.

Mẫu dép này chính thức xuất hiện trên sàn diễn Xuân/Hè 2027 của thương hiệu Studio Constance tại Copenhagen, đánh dấu lần đầu Havaianas đưa tinh thần runway vào thiết kế biểu tượng của mình, thay vì chỉ tập trung vào những mẫu flip-flop truyền thống.

Ảnh: WWD.

Havaianas Kitten Heel vẫn giữ lại những dấu ấn đặc trưng của thương hiệu như phần đế cao su mềm mại và kiểu dáng xỏ ngón tiện dụng. Tuy nhiên, thiết kế mới được biến tấu với phần quai trước khác biệt, tạo thành chi tiết ôm lấy ngón chân cái trong khi vẫn để lộ các ngón chân còn lại.

Ảnh: Instagram.

Điểm nhấn của đôi dép nằm ở phần gót thấp bất đối xứng với hình dáng elip, có chiều cao khoảng 2 inch. Sự kết hợp giữa vẻ phóng khoáng của flip-flop và nét duyên dáng của kitten heel giúp mẫu dép này trở nên mới mẻ hơn, nhưng vẫn giữ được tinh thần thoải mái vốn là đặc trưng của Havaianas.

Thiết kế được giới thiệu với ba gam màu gồm đen, trắng ngà và xanh lá, mang đến những lựa chọn vừa tối giản vừa trẻ trung, phù hợp với phong cách năng động của thương hiệu.

Ảnh: Instagram.

Thay vì chỉ ra mắt như một sản phẩm mới, Havaianas lựa chọn Copenhagen Fashion Week làm sân khấu giới thiệu Kitten Heel đến với giới thời trang. Trong show diễn Xuân/Hè 2027 của Studio Constance, thiết kế này xuất hiện trong 25 bộ trang phục, kết hợp cùng những thiết kế có phom dáng mềm mại, tối giản.

Màn kết hợp giữa Havaianas và Studio Constance tạo nên sự giao thoa giữa tinh thần nhiệt đới của Brazil và phong cách Scandinavian hiện đại. Bên cạnh Kitten Heel, những mẫu flip-flop kinh điển của Havaianas cũng được đưa vào show diễn, cho thấy cách thương hiệu tiếp tục làm mới hình ảnh quen thuộc.

Sau màn xuất hiện trên sàn diễn, Kitten Heel tiếp tục được chú ý trong phong cách đường phố tại Copenhagen Fashion Week. Các tín đồ thời trang như Emili Sindlev và Livia Nunes được bắt gặp diện mẫu dép này trong các hoạt động tại tuần lễ thời trang.

Ảnh: Instagram.

Sự xuất hiện của Havaianas Kitten Heel cũng phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn dành cho những thiết kế dép xỏ ngón trong thời trang đương đại. Sau khi flip-flop trở thành lựa chọn được yêu thích trong các outfit đi chơi vào năm 2025, những phiên bản dép xỏ ngón có gót tiếp tục trở thành một trong những xu hướng đáng chú ý của mùa hè 2026.

Hiện tại, Havaianas chưa công bố thời điểm Kitten Heel chính thức được mở bán. Tuy nhiên, thiết kế mới đã trở thành một trong những màn thử nghiệm thú vị của thương hiệu khi đưa đôi dép xỏ ngón quen thuộc đến gần hơn với thế giới thời trang.