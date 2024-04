Trương Dư Hi là một trong những nữ diễn viên Trung Quốc gây ấn tượng với viusal xuất sắc, cuốn hút khó có thể rời mắt. Cô sở hữu gương mặt xinh như búp bê, đôi mắt hút hồn cùng làn da trắng phát sáng. Mới đây, sự xuất hiện của người đẹp sinh năm 1991 tại chương trình Đạp Gió 2024 cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Visual của Trương Dư Hi được dự đoán là một trong những gương mặt nổi bật trong mùa năm nay.

Trương Dư Hi đã có màn "chào sân" đầy ấn tượng tại Đạp Gió 2024

Trước đó, cô nàng cũng gây sốt MXH với vóc dáng "mình hạc xương mai" qua ống kính cam thường khi đi ghi hình show



Dù sở hữu nhan sắc vạn người mê như vậy nhưng Trương Dư Hi cũng từng bị miệt thị ngoại hình trong quá khứ. Cụ thể, khi mới ra mắt với vai trò diễn viên, quản lý khi đó đã yêu cầu cô đi sửa mũi với lý do "không có ngôi sao nào mũi lại to như thế này cả". Tuy nhiên, nữ diễn viên đã quyết tâm giữ lại chiếc mũi tự nhiên được thừa hưởng từ bố mẹ dù biết phần cánh mũi hơi bị mất cân đối so với tổng thể gương mặt.

Phần cánh mũi có Trương Dư Hi được cho là có phần phần to hơn so với tổng thể gương mặt. Dù vậy, gương mặt cô vẫn khá hài hoà vì sở hữu sống mũi cao và thẳng



Một số bình luận của netizen:

- Chẳng thấy to gì, thấy mặt Trương Dư Hi quá hoàn hảo, sống mũi cao nhìn mê dã man.

- Đẹp như này mà cũng chê, chắc tiêu chuẩn kép quá!

- Chỉ là cánh mũi hơi to chút thôi nhưng tổng thể vẫn đẹp mà, may không sửa đó không trông mất tự nhiên.

- Mũi đẹp mà, đối với tôi chị này top 1 visual đó, nhìn cực kỳ hút mắt.

- Mặt đẹp như vậy rồi tất nhiên có điên đâu mà sửa, cũng chẳng thấy mũi to gì đến mức phải thẩm mỹ cả.