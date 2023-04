Đến CNN cũng khen hanbok cách tân của BLACKPINK tại Coachella, đẳng cấp “Hắc Hường” lại được nâng tầm

Sau sân khấu huyền thoại Coachella 2019, BLACKPINK một lần nữa chứng minh đẳng cấp với vị trí diễn headliner tại Coachella 2023. Ngày 19/4 vừa qua, tờ CNN đã hết lời khen ngợi nhóm nhạc quốc dân qua bài báo với tựa đề: "Tiêu điểm tuần: BLACKPINK diễn chính tại Coachella trong trang phục hanbok Hàn Quốc''.

CNN viết: "Nhóm nhạc nữ BLACKPINK đã làm nên lịch sử vào tối thứ Bảy ngày 15/4 khi trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên diễn trên sân khấu chính của Coachella trước đám đông 125.000 người. Jennie, Jisoo, Lisa và Rosé đã tận dụng thời khắc này để bày tỏ lòng tôn kính đối với di sản Hàn Quốc, bằng cách mang hanbok - một loại trang phục truyền thống của Hàn lên sân khấu”.

''Những bộ hanbok này xuất hiện khi BLACKPINK trình diễn Pink Venom, được họ cởi ra ngay chỉ sau vài giây đứng trên sân khấu, rồi để lộ outfit hồng - đen đến từ Dolce & Gabbana. Mọi fan hâm mộ đều phấn khích khi chứng kiến khoảnh khắc này”.

"Cách BLACKPINK bước lên sân khấu lớn nhất phương Tây trong trang phục hanbok thực sự đã chứng minh vị trí hàng đầu của nhóm trong ngành công nghiệp giải trí. BLACKPINK thực sự đã tạo nên đẳng cấp của riêng mình". Đó là những lời ngợi ca, những mỹ từ vô cùng đẹp đẽ mà CNN dành tặng cho BLACKPINK tại Coachella 2023.

4 thành viên BLACKPINK đều diện hanbok màu đen, được thiết kế riêng bởi thương hiệu chuyên thiết kế hoa văn Hàn Quốc - OUWR, do chính tay thợ may trang phục truyền thống Hàn Quốc - Kumdanje tạo nên. 4 bộ hanbok này được lấy cảm hứng từ hình bóng Cheol-lik, được thêu thủ công bằng các họa tiết truyền thống của Hàn Quốc, bao gồm hoa văn dan-cheong và hoa mẫu đơn (biểu tượng của hoàng gia ở Hàn Quốc).

Các nhà thiết kế cho biết: "Chúng tôi rất vui và vinh dự khi được cùng nhau thể hiện những giá trị đẹp đẽ của văn hóa Hàn Quốc và hanbok. BLACKPINK đã giúp lan tỏa vẻ đẹp của Hàn Quốc và khiến cả thế giới phải choáng ngợp".

Trước đó, báo Hàn đã đồng loạt đưa tin về việc Jennie quảng bá văn hóa Hàn trước 250 triệu khán giả xem Coachella online khắp toàn cầu theo cách đầy thông minh và tinh tế. Cô nàng diện áo khoác gợi nhớ đến nghệ thuật sơn mài khảm xà cừ của Hàn Quốc. Hình dạng đá trên mặt trước áo khoác của Jennie giống với hoa văn mà các nghệ nhân Hàn Quốc dùng trong môn nghệ thuật khảm sơn mài khảm xà cừ (Najeon chilgi).

Và đây cũng không phải lần đầu tiên BLACKPINK ''bén duyên'' với trang phục hanbok. Năm 2020, nhóm từng mang hanbok cách tân lên MV How You Like That và ngay lập tức khiến chúng cháy hàng. Bộ hanbok cách tân được thiết kế riêng dành cho BLACKPINK từ đó đã trở thành thương hiệu riêng của nhóm, cho thấy đẳng cấp thời trang khiến người ta phải khen ngợi.

Tuy đây đều là những chi tiết rất nhỏ trong trang phục nhưng chúng đều đã góp công không nhỏ mang văn hóa Hàn Quốc tới gần với bạn bè thế giới. BLACKPINK đã khép lại tuần diễn thứ nhất tại Coachella 2023 vô cùng thành công. Dân tình hiện đang rất trông ngóng trước sân khấu thứ 2, cũng là cuối cùng của nhóm tại Coachella năm nay diễn ra vào chủ nhật ngày 23/4 (theo giờ Việt Nam).