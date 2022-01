Để có một cái Tết vui vẻ và an toàn, các bậc phụ huynh cần lưu ý 5 điều sau khi đưa trẻ ra ngoài chơi

Tết đến Xuân về là dịp để các gia đình đoàn tụ, cùng quây quần và sum họp bên nhau. Đây cũng là lúc trẻ em được bố mẹ đưa đi chơi, đến thăm họ hàng, bạn bè. Tuy nhiên, với tình hình dịch bệnh căng thẳng như hiện tại, các bậc phụ huynh nên lưu ý việc giữ an toàn sức khoẻ cho các bé. Dưới đây là một số lời khuyên dành cho các bố mẹ khi muốn đưa con ra ngoài chơi trong dịp Tết này.

1. Đeo khẩu trang phù hợp với trẻ

Điều tưởng chừng như đơn giản này lại là bước mà nhiều phụ huynh bỏ qua. Không ít trường hợp bố mẹ vội vàng nên cho con dùng luôn khẩu trang của người lớn rồi thắt dây phía sau lại, hoặc có trường hợp trẻ đeo khẩu trang bé hơn khuôn mặt. Trong những tình huống này khẩu trang thường không phát huy công dụng của nó.

Việc sử dụng khẩu trang chật hoặc rộng đều sẽ tạo kẽ hở khi đeo, bởi vậy bố mẹ lưu ý lựa chọn loại phù hợp với gương mặt cùng độ tuổi của con. Ngoài ra chất liệu khẩu trang làm bằng vải hay loại dùng một lần cũng cần được lưu ý. Bên cạnh đó, nên đeo khẩu trang có dây đeo qua đầu. Vì loại dây đeo qua tai khi đeo trong một thời gian dài (khoảng trên một giờ đồng hồ) dễ gây ra tình trạng khó chịu, đau nhức tai cho trẻ.

Ảnh minh hoạ.

2. Di chuyển bằng xe máy

Nhiều gia đình sẽ về quê hoặc đi chơi bằng phương tiện xe máy. Khi đi xe với tốc độ cao thường gió sẽ thổi rất mạnh. Lúc này, tuỳ theo hướng gió, bố mẹ nên sắp xếp cho bé ngồi áp mặt vào lưng người lái, tránh để bé ngồi trước sẽ bị gió thổi thẳng vào đường thở, dễ gây bệnh cho con.

Bên cạnh đó, việc để bé ngồi sau không chỉ giúp con đảm bảo sức khoẻ mà còn giúp người lái tập trung hơn, tránh trường hợp vướng tầm nhìn hoặc bé nghịch ngợm gây nguy hiểm khi đang điều khiển xe máy.

Ảnh minh hoạ.

3. Giữ ấm cơ thể con đúng cách

Việc giữ ấm cho trẻ là điều rất cần thiết và bậc phụ huynh nào cũng biết điều này, tuy nhiên các bố mẹ cần chú ý đến những bộ phận như đầu, mũi miệng, cổ, ngực, bàn tay, bàn chân vì đây là nơi dễ khiến cho trẻ bị mất nhiệt nhất.

Tuy nhiên, nhiều bố mẹ quan điểm nên mặc thật nhiều, thật dày cho con để giúp bé giữ ấm. Điều này không hoàn toàn chính xác. Bố mẹ có thể tham khảo cách mặc quần áo phù hợp như sau: trong cùng là một chiếc áo mỏng giữ nhiệt cao cổ, tiếp đến là áo len dày và ngoài cùng là áo khoác bông. Ngoài ra có thể đội mũ, đi tất tay, tất chân cho bé, như vậy là đảm bảo con đủ ấm.

Bên cạnh đó, bố mẹ cũng cần thường xuyên kiểm tra xem con nóng hay lạnh, nhiều trường hợp mặc quá nhiều quần áo khiến trẻ đổ mồ hôi ở bên trong gây nhiễm lạnh ngược trở lại cũng vô cùng nguy hiểm.

Ảnh minh hoạ.

4. Đồ ăn uống trong dịp Tết

Khi đưa trẻ ra ngoài chơi sẽ có rất nhiều thực phẩm ăn uống được bày bán khắp nơi. Những món đồ ăn vặt này cực kỳ hấp dẫn và thu hút trẻ. Tuy nhiên, bố mẹ cần đảm bảo rằng chúng được vệ sinh sạch sẽ, tránh trường hợp ngộ độc thực phẩm gây nguy hiểm.

Ngoài ra cũng nên hạn chế bánh kẹo hay kem lạnh cho trẻ trong mùa này. Điều này không chỉ giúp đảm bảo sức khoẻ của các bé mà còn tránh gây sâu răng, cảm lạnh hay những bệnh về hô hấp cho con.

Ảnh minh hoạ.

5. Hạn chế các địa điểm vui chơi nơi đông người

Năm nay do dịch bệnh nên hoạt động Tết sẽ ít hơn so với các năm trước. Tuy nhiên, bố mẹ vẫn nên hạn chế cho con tới nơi đông người, khi ra ngoài cần đeo khẩu trang, thực hiện 5K, sát khuẩn đầy đủ để đảm bảo an toàn cho cả gia đình.

https://afamily.vn/de-co-mot-cai-tet-vui-ve-va-an-toan-cac-bac-phu-huynh-can-luu-y-5-dieu-sau-khi-dua-tre-ra-ngoai-choi-2022011011412426.chn