Lựa chọn thời điểm cuối tuần ngay trước thềm Met Gala để chiếu sớm, The Devil Wears Prada 2 ( Yêu nữ hàng hiệu 2) nhanh chóng dẫn đầu doanh thu phòng vé Bắc Mỹ ngay trong dịp mở màn cuối tuần với 77 triệu USD tại Mỹ và Canada.

Phim được thực hiện với kinh phí khoảng 100 triệu USD, cao hơn đáng kể so với mức 35 triệu USD của phần đầu tiên. Tác phẩm được chấm mức A- trên CinemaScore - tín hiệu khá tích cực ngay từ thời điểm mới ra mắt.

Cái chết từ từ

20 năm sau phần phim đầu tiên, Yêu nữ hàng hiệu 2 ( The Devil Wears Prada 2 ) quay trở lại trong một thế giới đã thay đổi hoàn toàn. Các tạp chí thời trang từng định hình gu thẩm mỹ đại chúng giờ hấp hối giữa thời đại TikTok, Instagram và nội dung số.

Phim vẫn giữ đúng công thức quen thuộc, có nhiều yếu tố mà khán giả sẽ chào đón sau một thời gian dài, chẳng hạn như sự trở lại của dàn diễn viên và ê-kíp sản xuất ban đầu, cũng như các mối quan hệ giữa các nhân vật và cách kể chuyện dựa trên sự hoài niệm của khán giả.

Yêu nữ hàng hiệu 2 khắc họa mặt trái tàn khốc của ngành công nghiệp thời trang hào nhoáng, không chỉ với những món đồ thời trang bắt mắt và phong cách sành điệu mà còn cả một câu chuyện kể sâu sắc về sự trưởng thành của một người trẻ tuổi trong nghề.

Bối cảnh hiện tại đã thay đổi, bộ ảnh quyền lực từng nằm trên bìa Vogue nay bị thay thế bởi video #GRWM (Get ready with me) dài 30 giây, còn các bài phê bình thời trang sắc sảo nhất lại xuất hiện trên Substack (nền tảng cho phép các cá nhân và nhóm tạo và phân phối bản tin (newsletter) trực tiếp đến độc giả) thay vì các tòa soạn hào nhoáng ở Manhattan.

Bộ phim về sự lỗi thời, xuống cấp

Lần trở lại này của Tổng biên tập Miranda Priestly (Meryl Streep) không còn đơn thuần là câu chuyện về thời trang, quyền lực hay những đôi giày hàng hiệu. Yêu nữ hàng hiệu 2 là một bộ phim về sự lỗi thời.

Ngay từ những phút mở đầu, tạp chí Runway đã xuất hiện như cái bóng của chính mình. Dù vẫn cố khoác lên vẻ xa hoa bằng các buổi tiệc như Met Gala hay những chiến dịch ưu tiên mạng xã hội, tạp chí thời trang biểu tượng một thời giờ chỉ còn sống lay lắt nhờ quảng cáo và nội dung số chạy theo thuật toán. Miranda Priestly từ vị thế của người phụ nữ từng khiến cả ngành thời trang khiếp sợ, nay phải gồng mình giữ lấy đế chế đang sụp đổ.

Yêu nữ hàng hiệu 2 nói về sự lỗi thời, cái chết từ từ của một đế chế thời trang.

Trong khi đó, Andy Sachs (Anne Hathaway) đã rời xa thế giới phù phiếm để theo đuổi báo chí điều tra nghiêm túc. Nhưng khi cơ quan của cô bị cắt giảm nhân sự giữa làn sóng khủng hoảng, Andy buộc phải quay trở lại Runway.

Đó là tiền đề đưa Andy và Miranda tái ngộ, cũng là lúc bộ phim cho thấy tham vọng lớn hơn nhiều so với một phần tiếp theo ăn theo hoài niệm. Yêu nữ hàng hiệu 2 liên tục nói về sự xuống cấp của báo chí truyền thống, của thời trang, của Hollywood và cả những giá trị từng được xem là vĩnh cửu.

Bộ phim thậm chí gần như không còn nói về thời trang, thay vào đó, nó là câu chuyện về cái chết từ từ của ngành truyền thông trong thời đại mà mọi thứ bị chi phối bởi thuật toán, tập đoàn và tiền bạc. Có những khoảnh khắc phim mang màu sắc gần như tận thế đối với giới làm báo: sa thải hàng loạt, nội dung rẻ tiền lên ngôi, AI đe dọa thay thế sáng tạo con người.

Yêu nữ hàng hiệu 2 vẫn thú vị và đáng xem dù khó sánh với màn ra mắt ấn tượng ở phần một.

Một trong những cảnh đáng nhớ nhất là khi Miranda tham dự bữa tối xa hoa, phải nghe những gã đàn ông quyền lực thao thao bất tuyệt về tương lai nơi AI thay thế mọi biên tập viên, stylist và người làm nghệ thuật.

Phần hai là cả câu chuyện sinh tồn giữa một hệ thống hiện đại đang thay đổi mạnh mẽ. Người bị bỏ lại là người không biết thích nghi. Câu chuyện nghe có vẻ căng thẳng nhưng mạch phim vẫn giữ được sự nhẹ nhàng và dễ chịu.

Góc khác của Meryl Streep

Nếu phần đầu xây dựng Miranda Priestly như nữ hoàng băng giá bất khả xâm phạm, thì phần hai lại cho thấy một người phụ nữ đang mất dần quyền lực. Nhân vật Miranda gần gũi hơn không còn đáng sợ tuyệt đối. Sự mong manh, hoảng loạn và cô độc giúp khán giả nhìn thấy một góc khác của người phụ nữ quyền lực.

Người xem không chỉ sợ hãi trước uy quyền của bà mà còn cảm thấy nể phục, đồng cảm với những quyết định mà bà phải đưa ra để bảo vệ linh hồn của Runway. Meryl Streep nắm được bối cảnh thay đổi để khiến Miranda giống biểu tượng của thời đại cũ đang cố chống lại sự đào thải của hiện tại.

Meryl Streep và dàn sao quảng bá Yêu nữ hàng hiệu 2.

Việc biến Emily Charlton từ một trợ lý bị bắt nạt thành kẻ đối đầu đáng gờm với Miranda khá thú vị và logic. Mạch phim nối chặt phần một và phần hai để khán giả chứng kiến hành trình thay đổi của Emily.

Anne Hathaway quay lại với phiên bản Andy trưởng thành hơn, không còn lúng túng, quê mùa. Trong phần đầu, công việc và danh vọng khiến cô phải hy sinh tất cả, ở phần sau, Andy chín chắn và có những suy nghĩ sâu sắc hơn. Tuy nhiên ở phần mới, tuyến tình cảm của Andy trở nên thừa thãi. Kịch bản đôi chỗ mất cân bằng giữa yếu tố giải trí và tham vọng khai thác một chủ đề to tát như sự suy thoái của một đế chế thời trang giữa thời đại số. Việc quảng cáo quá nhiều nhãn hàng trong phim cũng là điểm trừ.

So với phần một, Yêu nữ hàng hiệu 2 bớt sự độc đáo. Thoại phim không còn những câu nói viral, mang tính biểu tượng về ngành thời trang. Cảnh quay tương tự màn biến hình thời trang trên nền nhạc Vogue ở phần một được kỳ vọng lặp lại, nhưng đã không xuất hiện. Rất khó để Yêu nữ hàng hiệu 2 ghi dấu ấn đậm nét như cách phần đầu đã làm.

Cuộc đấu giữa Miranda Priestly và Emily kết thúc chóng vánh sau vài cuộc hội thoại, trong khi khán giả đang chờ đợi một màn đối đầu nảy lửa, quyết chiến một mất một còn. Dù vậy, Yêu nữ hàng hiệu 2 vẫn thú vị và đáng xem. Phim có thông điệp và bám sát thời sự. Đó là tác phẩm phản ánh thời đại thông qua sự tàn lụi của những đế chế quyền lực.