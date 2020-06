Đây là lý do vì sao các ông bố nên chơi với con càng nhiều càng tốt

Cách nuôi dạy con bằng những trò chơi vui đùa, những trận cười giòn tan chính là "liều thuốc" kì diệu mà bất cứ đứa trẻ nào cũng mong muốn có được từ người bố của mình.

Nhà tâm lí học người Mỹ - Lawrence J. Cohen cho rằng: "Hoạt động quan trọng nhất của trẻ ở tuổi này chính là tự do vui chơi". Trong một cuốn sách khác mà ông là đồng tác giả - The art of roughhousing (Tạm dịch: Nghệ thuật nô đùa) có viết: "Vui chơi, đặc biệt là các hoạt động thể chất lành mạnh như nô đùa, nghịch ngợm giúp trẻ thông minh, phát triển cảm xúc, đáng yêu, khỏe mạnh và vui vẻ hơn".

Những quan điểm nuôi dạy con thời hiện đại có thể gây ra sự mẫu thuẫn với các quan niệm truyền thống, nhưng hơn ai hết, các ông bố vẫn luôn mong muốn con khôn lớn, trưởng thành không chỉ về thể xác mà cả trí tuệ lẫn phong thái, con sống sao thật nhiệt huyết và biết mang lại niềm vui cho chính mình và mọi người. Để các ông bố chơi với con, trẻ được hưởng những lợi ích to lớn sau:

1. Con phát triển thể chất khỏe mạnh hơn

Trẻ nhỏ rất cần các hoạt động vui chơi lành mạnh như chạy nhảy, nô đùa để có thể phát triển thể chất khỏe mạnh hơn. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng trẻ dưới 8 tuổi không nên tham gia các trò chơi mang tính cạnh tranh bởi lứa tuổi này chưa có định hướng và ý thức rõ ràng, thay vì cạnh tranh để khám phá và hoàn thiện bản thân thì trẻ có xu hướng tập trung vào việc đánh bại đối thủ bằng mọi cách. Các hoạt động vui đùa cùng bố sẽ giúp con tạo nền tảng thể chất cho tương lai sau này.

2. Trẻ giải phóng nguồn năng lượng tích cực

Nghiên cứu cho thấy nguồn năng lượng ở trẻ nhỏ tương đương với các vận động viên chuyên nghiệp. Do đó, việc giúp trẻ giải phóng nguồn năng lượng dồi dào này rất quan trọng, nếu không trẻ sẽ dễ bị kích thích quá mức và dẫn đến cảm xúc tiêu cực. Các hoạt động thể chất sẽ rất hữu ích trong việc giúp bé giải phóng nguồn năng lượng tích cực.

3. Cải thiện hoạt động của não bộ

Chơi đùa sẽ kích thích phát triển các phần của bộ não chịu trách nhiệm về việc ghi nhớ, suy nghĩ và logic của trẻ nhỏ (Ảnh minh họa)

Các nhà thần kinh học tin rằng vui đùa làm tăng nồng độ của một loại hóa chất được biết đến như là một yếu tố gốc thần kinh từ não. Hóa chất này sẽ kích thích phát triển các phần của bộ não chịu trách nhiệm về việc ghi nhớ, suy nghĩ và logic. Vì vậy, nếu con có nhiều tố chất trở thành một thiên tài, thì các ông bố xứng đáng được khen ngợi vì đã coi con như một người bạn, cùng chơi cùng vui đùa với con ngay từ nhỏ.

4. Vạch ranh giới trong nguồn đam mê ở con

Nhiều đứa trẻ nghiện chơi game đến mức quên ăn quên ngủ và quên mất chúng có bố bên cạnh. Vậy nên, khi bố có cùng đam mê và sát cánh bên con, việc giúp con vạch rõ ranh giới đâu là điều tốt, đâu là điều chưa tốt sẽ dễ hơn rất nhiều. Kết hợp các trò chơi, bố sẽ giúp con xây dựng các giá trị và chuẩn mực đạo đức, giới hạn của mỗi con người. Điều này con rất cần khi tiếp xúc và vui chơi cùng bạn bè.



5. Giúp trẻ tiết chế cảm xúc

Tiến sĩ Eileen Kennedy-Moore, nhà tâm lý học và đồng tác giả của cuốn Cha mẹ thông thái cho con thông thái (Smart parenting for smart kids), nói rằng trẻ em ở độ tuổi mẫu giáo có xu hướng thích cạnh tranh và luôn muốn mình người chiến thắng. Nếu bố mẹ giúp con biết chấp nhận thất bại, thì con có thể tiến về phía trước, bởi thất bại cũng tồn tại trong cuộc sống của mỗi người.

Khi vui đùa cùng bố, sự thất bại khi thua bố dường như không còn là điều gì đó quá nghiêm trọng và ảnh hưởng nhiều tới một đứa trẻ, mà ngược lại, sự thất bại đó sẽ giúp con biết rằng vẫn có một người nào đó khỏe mạnh hơn. Chơi đùa cùng con cũng là cách dạy con biết tiết chế cảm xúc, mạnh mẽ hơn ngay cả khi con thua cuộc.

6. Cảm giác yêu thương và những trận cười sảng khoái

Khi được vui đùa thỏa thích, được ôm, được tiếp xúc và cười thật sảng khoái, bất cứ đứa trẻ nào cũng sẽ cảm nhận rõ nét hơn về tình yêu thương và sự gần gũi giữa các thành viên trong gia đình. Trẻ sẽ rất vui và hạnh phúc khi hiểu rằng trẻ luôn có người bố thân thiết để được cùng chơi đùa, được sẻ chia và được là chính mình. Những trận cười giòn tan mang lại cảm giác bình yên, vui vẻ cho mỗi đứa trẻ, để trẻ luôn coi nhà là nơi để yêu thương.

