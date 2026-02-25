Đầu năm đầu tháng, Chanel hot điên đảo nhờ BST đồ makeup cool chưa từng thấy

Chanel trẻ hoá thành cơn sốt đầu năm

Ngay từ những ngày đầu năm, Chanel đã khiến giới beauty dậy sóng khi tung ra bộ sưu tập makeup giới hạn lấy cảm hứng từ chất liệu Denim. Chỉ chưa đầy một tuần sau khi ra mắt, toàn bộ sản phẩm đã nhanh chóng sold out trên website chính thức. Từ beauty blogger, KOL đến các nhà sáng tạo nội dung đều lập tức "vắt chân lên cổ" bắt trend, khiến mạng xã hội tràn ngập những màn unbox, review với layout xanh lạnh đầy mê hoặc. Giữa thời điểm thị trường beauty đầu năm sôi động, việc một bộ sưu tập vừa lên kệ đã cháy hàng cho thấy sức hút khó cưỡng của Chanel, càng khiến cộng đồng làm đẹp tò mò về điều gì đang đứng sau cơn sốt này.

Ảnh @khwanvasinee

Ảnh @ruk.sherene

Theo giới chuyên môn nhận xét, Chanel Beauty từng là thế giới xa xỉ "khó chạm đến", suốt nhiều năm qua, từ bảng mắt lấp lánh đến những thỏi son đen bóng mang logo hai chữ C, mọi thứ đều mang cảm giác sang trọng, chuẩn mực. Chính vì vậy, khi Chanel liên tục làm mới ngôn ngữ beauty, thương hiệu dần trở nên gần gũi với thế hệ trẻ mà vẫn giữ được vị thế biểu tượng.

Người dùng Thái Lan unboxing Chanel Denim Collection (Nguồn @pang_fifthseason).

Denim - cú chuyển mình thú vị của Chanel

Ngôi sao của mùa xuân năm nay chính là Denim Collection, bộ sưu tập lấy cảm hứng từ chất liệu quen thuộc nhất trong tủ đồ. Chanel đã chuyển hóa tinh thần tự do, cá tính của chất liệu này thành bảng màu, texture và cảm xúc. Bao bì xanh washed-out xuất hiện trên các sản phẩm kinh điển, mang đến cảm giác vừa cao cấp và độc đáo.

Điểm khiến Chanel Denim Collection trở thành cơn sốt không chỉ nằm ở concept mà còn ở lineup sản phẩm hoàn chỉnh. Tâm điểm chính là hai bảng mắt LES 4 OMBRES phiên bản giới hạn có giá 2,7 triệu đồng. Denim Dream mang tông lạnh hiện đại với ánh platinum lấp lánh, xanh pastel satin, hồng khói matte và xanh anthracite ánh kim. Mỗi ô phấn được dập nổi logo hai chữ C như đường may denim, đi kèm túi vải jean độc quyền, khiến trải nghiệm trở nên thời trang không kém makeup.

Ảnh @youuuuuume

Trong khi đó, bảng màu Coco Jean ấm áp và dễ ứng dụng hơn, kết hợp xanh denim ánh bạc, xám bạc, be vàng ánh kim và nâu taupe satin, phù hợp với những ai muốn thử sắc xanh nhưng vẫn giữ tổng thể thanh lịch.

Ảnh @youuuuuume

Phấn bắt sáng Coco Denim Illuminating Powder cũng có giá 2,7 triệu đồng, nhanh chóng viral nhờ sắc baby blue hiếm thấy. Highlight mang hiệu ứng ngọc trai, tạo cảm giác làn da phát sáng từ bên trong. Ánh sáng phản chiếu giống như bề mặt denim phai màu dưới nắng, rất tự nhiên và tinh tế.

Ảnh @khwanvasinee

Phần mắt được hoàn thiện với eyeliner Stylo Yeux Waterproof màu Bleu Métal - xanh kim loại sắc sảo, cùng mascara Noir Allure màu Indigo giúp hàng mi dày và dài hơn mà vẫn thanh lịch - 2 sản phẩm có giá trên dưới 1 triệu đồng. Son dưỡng Rouge Coco Flash (giá 1,4 triệu đồng) mang đến nhiều sắc thái nhẹ nhàng từ baby blue, be phai, cam nhạt đến nâu trầm, tạo hiệu ứng môi blur hiện đại.

Bên cạnh đó, Chanel còn hoàn thiện câu chuyện denim với lọ sơn móng Le Vernis màu Légende xanh kim loại sâu, cùng kem dưỡng tay "quả trứng" La Crème Main trong chiếc vỏ denim giới hạn được bán với giá 2,3 triệu đồng. Những chi tiết nhỏ này giúp bộ sưu tập không chỉ dừng ở đồ makeup mà trở thành một trải nghiệm lifestyle hoàn hảo.

Ảnh @pang_fifthseason, @khwanvasinee.

Denim vốn linh hoạt và phóng khoáng, Chanel đã biến tinh thần đó thành ngôn ngữ làm đẹp, nơi mỗi người có thể tự do thể hiện bản sắc. Không phải ngẫu nhiên mà ngay đầu năm, Denim Collection đã tạo nên cơn sốt. Đó là sự kết hợp giữa tính biểu tượng, cảm xúc, xu hướng và tính ứng dụng, khiến giới beauty sẵn sàng "cháy ví" cho một bộ sưu tập mang tinh thần tự do nhưng vẫn đậm chất Chanel.