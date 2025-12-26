Dâu hào môn livestream 11 tiếng kiếm hơn 21 triệu USD

Livestream bán hàng từ lâu đã được xem như “sân chơi phụ” của giới nghệ sĩ Hoa ngữ, nhưng thành tích mới đây của Ngô Thiên Ngữ vẫn đủ khiến cộng đồng mạng phải trầm trồ. Nàng dâu hào môn nổi tiếng Cbiz vừa lập kỷ lục khi livestream liên tục 11 tiếng, mang về doanh thu lên tới 150 triệu nhân dân tệ (hơn 21 triệu USD) - con số khiến nhiều người không khỏi choáng váng. Thành tích ấn tượng này giúp người đẹp trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên MXH.

Phiên livestream diễn ra trên nền tảng Xiaohongsu, bắt đầu từ 15h và kéo dài đến tận 2h sáng hôm sau. Không gian được bài trí theo phong cách đời thường, mang cảm giác “tại nhà”, tạo sự gần gũi thay vì quá thương mại hóa. Đây cũng là yếu tố giúp Ngô Thiên Ngữ ghi điểm với người xem khi vừa bán hàng, vừa trò chuyện thoải mái, chia sẻ trải nghiệm cá nhân thay vì chỉ tập trung chốt đơn.

Ngô Thiên Ngữ chăm đăng tải những video phối đồ, nhận được khá nhiều sự hưởng ứng từ cộng đồng mạng. (Nguồn: Xiaohongsu)

Trong suốt buổi phát trực tiếp, nữ diễn viên trực tiếp giới thiệu hàng loạt sản phẩm như quần áo mùa đông, mỹ phẩm, trang sức - những mặt hàng gắn liền với hình ảnh và gu thẩm mỹ của cô. Để tăng sức hút, Ngô Thiên Ngữ còn mời nhiều khách mời quen mặt với khán giả như Xa Thi Mạn hay Mã Thiên Hựu cùng tham gia, tạo nên bầu không khí sôi nổi, liên tục giữ nhiệt cho phiên livestream kéo dài hàng chục tiếng đồng hồ.

Đáng chú ý, ông xã của cô - doanh nhân Thi Bá Hùng cũng xuất hiện trong livestream để giới thiệu một số sản phẩm thời trang nam. Sự kết hợp này không chỉ giúp mở rộng nhóm khách hàng mà còn khiến người xem cảm nhận rõ nét hình ảnh một gia đình trẻ trung, hiện đại, đúng tinh thần mà nền tảng livestream hướng tới.

Chồng doanh nhân cũng lên sóng livestream để phụ giúp nữ diễn viên. (Nguồn: Xiaohongsu)

Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, Ngô Thiên Ngữ còn được đánh giá cao ở khả năng giao tiếp, dẫn dắt câu chuyện mạch lạc, tạo cảm giác tin tưởng cho người xem - yếu tố then chốt giúp livestream bán hàng thành công. Trên mạng xã hội, dân tình ví mỹ nhân sinh năm 1993 "chị đại mới của làng livestream" khi có bước chuyển hướng thương mại điện tử đầy tiềm năng. Không ít ý kiến cho rằng, doanh số khủng của Ngô Thiên Ngữ đến từ việc cô không cố gắng bán hàng một cách gượng ép, mà tận dụng chính phong cách sống, gu thời trang và hình ảnh cá nhân để tạo sức hút tự nhiên.

Với nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng chuản cùng khả năng phối đồ nịnh mắt, nhiều người cho rằng Ngô Thiên Ngữ mặc gì cũng muốn mua. (Nguồn: Xiaohongsu)

Ngô Thiên Ngữ từ lâu đã được nhắc đến như một trong những mỹ nhân lai nổi bật của showbiz Hoa ngữ. Sở hữu vẻ đẹp pha trộn giữa nét Tây phóng khoáng và đường nét Á Đông sắc sảo, cô dễ dàng gây ấn tượng ngay từ những ngày đầu xuất hiện trước công chúng. Bước chân vào làng giải trí khi mới 17 tuổi, người đẹp không bó hẹp bản thân trong một vai trò cố định, mà linh hoạt hoạt động với hình ảnh diễn viên, người mẫu lẫn MC.

Sau khi về chung một nhà với Thi Bá Hùng – doanh nhân xuất thân từ gia đình danh giá tại Hong Kong, cái tên Ngô Thiên Ngữ càng nhận được nhiều sự chú ý. Cuộc sống hôn nhân đưa nữ diễn viên bước vào thế giới thượng lưu với lịch trình phủ kín những buổi tiệc xa hoa, không gian sang trọng và những món đồ hiệu đắt đỏ. Dẫu vậy, điều giúp cô giữ được sức hút bền bỉ với công chúng vẫn là gu thời trang tinh tế, hiện đại, trẻ trung nhưng không phô trương – tạo nên hình ảnh một “phú bà” thế hệ mới vừa thời thượng vừa có dấu ấn cá nhân rõ rệt.