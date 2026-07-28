Chuyện đụng hàng trong showbiz vốn không còn xa lạ, nhưng mỗi lần các mỹ nhân đình đám cùng diện một thiết kế vẫn đủ sức tạo nên những màn so sánh thú vị. Mới đây, Hà Tăng và Khả Ngân trở thành tâm điểm chú ý khi cùng lựa chọn mẫu váy và Swan bag đến từ nhà mốt Chloé. Dù mặc chung một thiết kế, cả hai lại mang đến hai tinh thần hoàn toàn khác biệt nhờ lợi thế vóc dáng, thần thái và phong cách riêng. Nếu Hà Tăng ghi điểm với vẻ đẹp sang trọng, trang nhã cùng khí chất của một "ngọc nữ màn ảnh", thì Khả Ngân lại toát lên nét trẻ trung, hiện đại và tràn đầy năng lượng.

Màn đụng hàng của Khả Ngân và Hà Tăng khiến dân tình xôn xao.

Hà Tăng diện mẫu váy của Chloé cho bộ hình trên tạp chí L'Officiel.

Với Hà Tăng, thiết kế của Chloé như được "đo ni đóng giày" cho hình ảnh thanh lịch mà cô theo đuổi suốt nhiều năm. Gam màu kem nude hài hòa với làn da sáng, trong khi phần corset ôm nhẹ cùng chi tiết ren mảnh giúp tôn lên bờ vai thanh thoát và vóc dáng mảnh mai. Mỹ nhân sinh năm 1986 lựa chọn kiểu tóc đen xõa tự nhiên, trang điểm trong trẻo, tạo nên tổng thể vừa sang trọng vừa phảng phất tinh thần phóng khoáng của nhà mốt Pháp. Đặc biệt, khi tạo dáng trước khung cảnh biển thơ mộng, khí chất nhẹ nhàng, thư thái của Hà Tăng càng được tôn lên rõ nét. Không cần quá nhiều phụ kiện hay cách tạo dáng cầu kỳ, cô vẫn toát lên vẻ đẹp tinh tế, đúng với hình ảnh "ngọc nữ" Vbiz.

Vẻ đẹp sang trọng, trong trẻo vạn người mê của Hà Tăng.

Mỹ nhân đình đám khoe vóc dáng mảnh mai, thon gọn.

Trong khi đó, Khả Ngân diện thiết kế này lại gây nhiều tranh cãi vì bị cho là chưa thực sự tôn dáng, đặc biệt ở phần draping khiến diện mạo nữ diễn viên trông đầy đặn hơn. Thế nhưng, nếu nhìn tổng thể, dễ thấy vóc dáng hiện tại của mỹ nhân sinh năm 1997 đang ở trạng thái rạng rỡ và tràn đầy sức sống, hơn hẳn giai đoạn trước đây khi cô quá gầy với thân hình mảnh khảnh và thiếu sức sống. Gương mặt "có da có thịt" cùng thần thái tự tin giúp Khả Ngân ghi điểm theo cách rất riêng. Vẻ đẹp vốn chưa bao giờ có một khuôn mẫu cố định, và sự tự tin mới là yếu tố khiến một bộ trang phục trở nên thuyết phục. Phụ nữ không phải lúc nào cũng phải thật gầy mới là đẹp, visual tươi tắn hiện tại đã mang đến 1 hình ảnh Khả Ngân tích cực và đầy năng lượng.

Khả Ngân nhận nhiều ý kiến trái chiều, nhất là khi diện 1 bộ váy bị đánh giá không phù hợp với vóc dáng của cô.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận việc tăng cân giúp visual Khả Ngân trở nên rạng rỡ, xinh đẹp hơn.

Khả Ngân từng khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng khi trải qua giai đoạn sụt cân nghiêm trọng vì tình hình sức khỏe không ổn định. Năm 2021, nữ diễn viên chỉ nặng khoảng 42kg dù sở hữu chiều cao gần 1,7m, thân hình gầy gò đến mức lộ rõ xương ức, cánh tay khẳng khiu. Thời điểm đó, cô liên tục gặp các vấn đề về thể chất, phải truyền nước vì bị ốm, thậm chí từng chia sẻ bản thân ho ra máu và tinh thần rơi vào trạng thái bất ổn. Thậm chí, Khả Ngân còn khiến nhiều người xót xa khi giảm tới 10kg chỉ trong vòng một tuần. Vì vậy, mỗi lần xuất hiện với vóc dáng đầy đặn, khỏe khoắn hơn, cô đều nhận được nhiều lời khen từ công chúng. Với người hâm mộ, việc Khả Ngân tăng cân không chỉ giúp ngoại hình rạng rỡ hơn mà quan trọng nhất là cho thấy sức khỏe và thể trạng của cô đã dần ổn định trở lại.

Vóc dáng hiện tại của Khả Ngân đã có phần cân đối, năng lượng hơn.

Nguồn: TikTok, Instagram.