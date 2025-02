Dâu hào môn bị lệch mặt, sưng phù nguyên 1 tháng vì đi “là phẳng nếp nhăn”

Trần Kiều Ân là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng của làng giải trí Hoa Ngữ với nhiều tác phẩm gắn liền với tên tuổi như Hoàng Tử Ếch, Vẫn Cứ Thích Em, Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ... Bên cạnh diễn xuất linh hoạt, mỹ nhân sinh năm 1979 còn ghi điểm với nhan sắc xinh đẹp, trẻ mãi không già. Sau khi tổ chức đám cưới với thiếu gia kém 9 tuổi Alan Tằng Vỹ Xương, nữ diễn viên ít tham gia hoạt động giải trí hơn, tập trung cho cuộc sống dâu hào môn.

Tuy nhiên, mới đây, gương mặt sưng tấy, khác lạ của cô từng trở thành chủ đề bàn tán trên MXH xứ tỷ dân. Thậm chí, nhiều người còn nghi ngờ mỹ nhân đình đám mới can thiệp "dao kéo" nên đã gặp phải biến chứng thẩm mỹ. Sau đó, nữ diễn viên cũng lên đính chính tình trạng cô như vậy do thực hiện liệu trình sóng cao tần Thermage để đẩy lùi nếp nhăn, duy trì vẻ ngoài tươi trẻ.



Gương mặt sưng phù, bị lệch sang 1 bên của Trần Kiều Ân khiến dân tình không khỏi xôn xao. Mỹ nhân xứ Đài cũng chia sẻ cô đã phải chịu tình trạng mặt sưng này trong 1 tháng và không dám gặp ai vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

Tuy nhiên, Thermage không phải là phương pháp xấu. Về cơ bản, đó là một phương pháp làm đẹp không xâm lấn khá phổ biến và được nhiều người lựa chọn để có được vẻ ngoài trẻ trung hơn. Phương pháp này sẽ sử dụng công nghệ tần số vô tuyến điện dung đơn cực (CRF) để thúc đẩy quá trình tái tạo và sản sinh collagen, giúp làn da trở nên săn chắc, có độ đàn hồi hơn.

Việc tác động tần số có công suất cao vào sâu trong da cũng giúp "đánh bay" nếp nhăn mà không cần phải phẫu thuật. Bên cạnh đó, một số ưu điểm như an toàn, thích hợp với nhiều vùng da, hiệu quả khoảng 6 tháng - 1 năm cũng khiến nhiều chị em tin tưởng lựa chọn phương pháp này.

Những điều cần biết khi thực hiện Thermage

Dù mang đến nhiều ưu điểm vượt trội nhưng khi lựa chọn Thermage để "hồi xuân", vẫn cần có một số lưu ý để tránh gây hoang mang. Cụ thể, dù là phương pháp làm đẹp không xâm lấn nhưng sau khi thực hiện, làn da thời gian đầu có thể bị sưng đỏ và căng cứng. Thời gian để da mặt trở về trạng thái bình thường sẽ kéo dài tầm 1- 2 tuần, đối với những làn da nhạy cảm có thể lâu hơn.

Do đó, ta nên tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên môn trước khi thực hiện để có tâm thế an tâm hơn. Ngoài ra, chế độ sinh hoạt, ăn uống cũng như việc sử dụng mỹ phẩm an toàn cũng có thể giúp kéo dài hiệu quả của Thermage.