Dara xuống sắc trầm trọng ở tuổi 40

Sandara Park từ lâu đã được mệnh danh là một trong những biểu tượng “hack tuổi” của Kpop. Dù đã chạm ngưỡng tứ tuần, nữ thần tượng vẫn luôn giữ được diện mạo rạng rỡ, làn da mịn màng và gu thời trang trẻ trung khiến nhiều hậu bối phải ngưỡng mộ. Cô cũng thường xuyên góp mặt tại các tuần lễ thời trang lớn nhỏ, trở thành gương mặt quen thuộc trên hàng ghế front row. Thế nhưng, mới đây Dara lại khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi xuất hiện tại show diễn của Blumarine với ngoại hình khác lạ. Thay vì giao diện trẻ đẹp thường thấy, cô mất điểm với diện mạo xuống sắc, vóc dáng gầy gò cùng gương mặt thiếu sức sống khiến nhiều người thậm chí không nhận ra nổi.

Hình ảnh gây sốc của Dara tại Milan Fashion Week.

Tham dự show diễn của Blumarine, thành viên 2NE1 lựa chọn outfit đen toàn tập với thiết kế xuyên thấu và lông độc đáo. Chiếc váy ôm kết hợp chi tiết lông vũ ngắn ở phần chân váy vốn có mục đích tạo nên vẻ cá tính và quyến rũ nhưng lại vô tình làm lộ vóc dáng gầy gò quá mức của nữ thần tượng. Đôi chân khẳng khiu khiến hình ảnh trẻ trung, rạng rỡ quen thuộc của Dara hoàn toàn biến mất.

Layout makeup với lớp nền dày, mắt tối và kiểu tóc mái bằng dài cũng là nguyên nhân chính khiến gương mặt Dara trở bị cộng thêm tuổi, vừa nhợt nhạt vừa cứng nhắc. Làn da của Dara cũng lộ rõ sự chảy xệ, không được căng mịn như thường thấy.

Netizen bàng hoàng trước màn xuống sắc của Dara.

Tuy nhiên, có vẻ tình trạng xuống sắc của Dara thực chất chỉ là do layout makeup không phù hợp. Bằng chứng là sau đó, nữ idol tham dự thêm show diễn của 2 thương hiệu là Moschino và Dolce & Gabbana thì đều ghi điểm với diện mạo rạng rỡ, trẻ đẹp, đúng với danh xưng "thánh hack tuổi" của Kpop.

Dara trẻ trung qua ống kính cam thường tại show Dolce & Gabbana và Moschino. Có thể thấy, việc lựa chọn layout makeup tươi tắn hơn đã giúp nữ thần tượng lấy lại phong độ nhan sắc.