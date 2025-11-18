Danh tính mẹ bỉm khiến em bé ngẩn ngơ ở phòng tiêm, quay có mấy giây mà lên xu hướng với hơn 4 triệu view

Trong cuộc sống làm mẹ, ai cũng từng có những khoảnh khắc vừa hạnh phúc vừa… bất ngờ. Mới đây, một câu chuyện nhỏ trong phòng tiêm đã khiến cư dân mạng không khỏi xuýt xoa vì vẻ đẹp của một mẹ bỉm.

Theo chia sẻ của chủ nhân đoạn clip, một bà mẹ đưa con đi tiêm, khi đang ngồi chờ thì tình cờ nhìn thấy một mẹ bỉm khác đang cho con bú. "Ngồi đối diện mà mình cứ xuýt xoa, xinh quá thể làm, cứ ngắm mãi. Đến thằng con mình nó cũng ngẩn ngơ nhìn, gọi về mà không về luôn", chị kể lại.

Nhan sắc mẹ bỉm hot nhất MXH

Ai cũng phải công nhận, nhan sắc của mẹ bỉm này thật sự nổi bật: "Nuôi con nhỏ đã xinh cỡ này, hồi con gái chắc nghiêng nước nghiêng thành cỡ nào nữa"; "Xinh quá như mỹ nhân Philippines, mặt xinh, dáng chuẩn"... cư dân mạng bình luận.

Được biết, mẹ bỉm xinh đẹp này tên là Thảo (25 tuổi), con trai là Bobby, hiện sở hữu tài khoản TikTok với hơn 13,1k người theo dõi, khá nổi tiếng trên mạng xã hội.

Chia sẻ về đoạn clip đang gây sốt, Thảo cho biết: "Hôm ấy tình cờ đưa con đi tiêm, mẹ của hai bé khác quay lại up clip vu vơ lên TikTok. Đến khi mình vào thì mọi người tag 'quá trời', bạn bè, người quen cũng gửi cho mình xem. Mình thấy vui vì lâu nay chỉ ở nhà chăm con, không có nhiều thời gian chăm chút bản thân, nhưng vẫn được khen, cảm giác như được động viên, thấy tự tin hơn".

Hiện tại những hình ảnh về mẹ bỉm xinh đẹp này vẫn đang viral trên MXH, nhận được hơn 4 triệu lượt xem.