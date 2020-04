Đánh mỡ bụng thâm tím người vẫn không thể giảm béo sau sinh, mẹ 9x làm theo cách đơn giản lấy lại eo thon đẹp ngỡ ngàng

Khi mang thai, người phụ nữ thường tăng rất nhiều cân do tâm lý ăn thì con mới phát triển được, thèm gì là phải ăn nấy nếu không con sẽ bị thiếu chất... Chính vì vậy mà sau khi sinh con xong, nhiều chị em chật vật với công cuộc giảm béo, lấy lại vóc dáng. Tuy nhiên, điều này chưa bao giờ là dễ dàng, có người thành công, có người bỏ cuộc.

Dẫu vậy, các mẹ đừng nản khi vừa mới thử một vài phương pháp mà đâu vẫn hoàn đấy. Bởi câu chuyện của chị Nguyễn Hà dưới đây chắc chắn sẽ là động lực để các mẹ có thêm sức mạnh cho công cuộc tìm lại đường cong của mình.

Mang thai tăng 18kg, đẻ xong bụng vẫn như bầu 5 tháng, thử 4 cách giảm cân đều thất bại

Xem lại loạt ảnh thời con gái của chị Hà, ai cũng phải xuýt xoa vì chị sở hữu vóc dáng khá gọn gàng, luôn duy trì cân nặng ở mức 50kg với chiều cao 1m63.

Lần đầu mang thai, vì chưa có kinh nghiệm nên chị Hà ăn uống rất thoải mái, cứ đói thì chị lại ăn. Bà mẹ trẻ lại bị nghén ngủ suốt 3 tháng đầu và 3 tháng cuối thai kỳ nên hành trình 9 tháng 10 ngày bầu bí của chị chủ yếu xoay quanh việc ăn và ngủ. Mặc dù cũng đã lựa chọn sử dụng những loại thực phẩm tốt cho sức khoẻ và tập Yoga, đi lại nhẹ nhàng trong 3 tháng giữa thai kỳ song chị Hà vẫn tăng thêm 18kg.

Thời son rỗi, chị Hà sở hữu vóc dáng thon thả.

Tăng nhiều cân là vậy nhưng vì dây rốn của thai nhi bị nhỏ nên bao nhiêu chất dinh dưỡng đều vào hết mẹ, không vào con, em bé của chị Hà khi chào đời chỉ nặng 2,6kg.

Sau khi sinh song, chị Hà tá hoả vì sự thay đổi ngoại hình của mình. Từ một người con gái xinh đẹp, thon thả, sexy, nay chị trở thành một bà mẹ bỉm sữa to béo, tàn tạ, ghê gớm, nhìn già hơn rất nhiều so với độ tuổi. Mặc dù so với lúc vượt cạn chị Hà giảm được 6kg nhưng đó hoàn toàn chỉ là nước và cơ chứ mỡ vẫn còn nằm nguyên trên cơ thể của bà mẹ trẻ.

Khi mang thai chị Hà tăng thêm 18kg.

Chính vì thế mà sau 1 tháng sinh con, chị Hà quyết tâm đi tìm biện pháp để lấy lại nhan sắc thời thanh xuân.

"Đầu tiên là mình gọi người đến massage, làm đẹp tại nhà bằng các phương pháp như quấn nóng, ủ muối... nhưng sau một tháng sử dụng mình không thấy có gì tiến triển. Sau đó, mình lại mua thêm một liệu trình đánh mỡ bụng. Mình bị đánh tím hết cả người, toàn thân chỗ nào cũng là những vết tím, đau đến mức ông xã chỉ cần chạm vào người mình cũng thấy đau. Và thế là mình lại tiếp tục bỏ dở.

Đẻ xong 3 tháng mà nhìn mình vẫn xấu xí, xồ xề, bụng to như đang bầu 5 tháng, vòng bụng lên đến 115cm. Mình chán nản và lại tiếp tục lao vào các phương pháp như giảm béo bằng lazer, ăn kiêng nghiêm ngặt chỉ ăn rau, hoa quả, không ăn tinh bột, đạm... kết hợp quấn kem tan mỡ đình đám mua trên mạng, đeo đai nịt bụng... Nhưng tất cả các phương pháp ấy đều bó tay với cơ thể mình" - chị Hà kể.

Sau sinh 4,5 tháng mà bụng của chị Hà vẫn to như lúc mang thai, số đo lên đến 115cm.

Tìm thấy bí quyết giảm mỡ toàn thân mà không cần ăn kiêng quá nghiêm ngặt hay tập luyện kham khổ

Tưởng chừng như đã hết cách thì sau đó, chị Hà biết đến phương pháp dinh dưỡng cân bằng chuyển hoá trong vòng 60 ngày, giảm mỡ, tăng cơ, bảo vệ sức khoẻ. Yếu tố dinh dưỡng là quan trọng nhất và quyết định đến 80% hiệu quả của phương pháp này.

Bữa ăn hàng ngày của chị Hà cũng giống như bữa ăn bình thường cùng với gia đình. Thế nhưng, chị Hà biết cách lựa chọn thực phẩm và ăn theo quy tắc "40-30-20-10". Trong đó, 40% là chất xơ, 30% là chất đạm, 20 % là tinh bột tốt (gạo lứt, bánh mỳ đen, hạt quinoa...) và 10 % là mỡ tốt.

"Bí quyết là mình dọn thức ăn ra một chiếc đĩa để có thể biết được mình ăn bao nhiêu, vừa đủ lượng vừa đủ chất, tránh bị ăn quá nhiều mà ăn quá ít cũng không tốt" - chị chia sẻ thêm.

Bên cạnh chế độ ăn uống, chị Hà cũng có kết hợp tập luyện với một cường độ cực kỳ nhẹ nhàng và bài tập vô cùng đơn giản, một tuần 3 buổi và mỗi buổi 15 phút. Thế nhưng bài tập này lại giúp cơ thể của chị Hà có thể đốt mỡ trong vòng 48 giờ sau đó.



Thực đơn ăn uống của chị Hà tuân theo nguyên tắc "40-30-20-10".

Áp dụng nghiêm ngặt phương pháp này, cơ thể của chị Hà đã có nhưng thay đổi rất rõ rệt. Trong 60 ngày, khi đo chỉ số cơ thể Inbody mỗi tuần chị Hà giảm được 1,1kg mỡ bụng, mỗi bên bắp tay, bắp chân giảm được 300gr. Không chỉ vậy, chỉ số mỡ nội tạng, mỡ máu trong người chị Hà cũng giảm đáng kể. Cân nặng tổng thể giảm từ 68kg xuống còn 55kg. Nhưng theo chị Hà, các mẹ đừng nên để ý đến yếu tố cân nặng mà điều cần quan tâm hơn cả chính là sự thay đổi về lượng mỡ trong người.



Đã từng trải nghiệm rất nhiều phương pháp và đều thất bại, khi tìm đến cách này, ban đầu chị Hà cũng không hy vọng nhiều. Thế nhưng kết quả khiến bản thân chị thực sự ngỡ ngàng. Chi phí bỏ ra để thực hiện phương pháp này còn rẻ hơn rất nhiều so với một liệu trình giảm béo tại Spa mà chị Hà từng sử dụng trước đó.

Chị Hà nói thêm, chị nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ song chế độ ăn uống của phương pháp dinh dưỡng cân bằng chuyển hoá hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến nguồn sữa của chị, thậm chí nó còn giúp sữa đặc và nhiều chất hơn, em bé nhà chị Hà vẫn tăng cân đều đặn.

Sự thay đổi ngỡ ngàng của chị Hà khiến chính bản thân chị cũng bất ngờ.

Lượng mỡ trong cơ thể chị giảm đáng kể.

Vòng bụng bị đánh thâm tím vẫn không giảm mỡ ngày nào giờ đã thon thả như thế này, vòng eo còn bé hơn thời con gái.

Nhờ giảm béo chị Hà trông cũng trẻ trung, xinh đẹp hơn.

Vì nhìn thấy hiệu quả rõ rệt của phương pháp này nên chị Hà vẫn tiếp tục áp dụng cho đến hiện tại là được 6 tháng. Bà mẹ trẻ bây giờ đã lấy lại hoàn toàn nhan sắc, vóc dáng thời son rỗi. Thậm chí vòng eo của chị Hà còn nhỏ hơn cả thời con gái.

"Mang thai, sinh con là một điều rất thiêng liêng nên chị em sau sinh có bị thừa nhiều cân thì cũng đừng nản. Bởi vì chúng ta có rất nhiều cách để có thể lấy lại nhan sắc, vóc dáng cho bản thân, chỉ có điều chị em hãy sáng suốt chọn một giải pháp thật phù hợp với mình để đạt được hiệu quả nhất định, giống như phương pháp mà mình chọn đã thành công sau rất nhiều thất bại. Các chị em cứ yên tâm chăm sóc con, sau đó thì mình làm đẹp thôi, không có gì phải lo lắng quá đâu.

Bà mẹ trẻ động viên chị em hãy tìm cho mình một phương pháp giảm béo đúng đắn.

Phụ nữ luôn phải đẹp, câu này đúng nhưng nó cũng còn tuỳ vào hoàn cảnh của mỗi người. Vậy nên chị em cứ đẹp theo giới hạn của mình, miễn sao cảm thấy vui vẻ, thoải mái, tự bản thân soi gương thấy hài lòng và ông xã của mình thấy vợ đẹp là được rồi" - chị Hà dành lời khuyên cho các mẹ bỉm sữa.