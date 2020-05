Đánh bật "bà cả" về cả sắc lẫn vóc, "tiểu tam" Han So Hee chia sẻ 3 bí quyết riêng để giữ dáng siêu đỉnh

Thế Giới Hôn Nhân (2020) chính xác là một siêu phẩm gây thu hút sự chú ý từ truyền thông và công chúng. Từ sau thành công của bộ phim này, tên tuổi nữ diễn viên thủ vai "tiểu tam" - Han So Hee đã nhanh chóng xuất hiện rất nhiều trên các ô tìm kiếm.

Sau đó, Han So Hee bắt đầu được cư dân mạng để ý tới, thậm chí còn so sánh cô có nét đẹp giống Song Hye Kyo. Một số bộ phim đình đám mà Han So Hee từng tham gia diễn xuất gồm có "Money Flower", "Abyss", "100 Days My Prince"... Thế nhưng, phải đến khi đóng vai "tuesday" trong Thế Giới Hôn Nhân thì So Hee mới bộc lộ được khả năng diễn xuất cũng như visual đỉnh cao.

Để có được cả sắc lẫn vóc hoàn hảo như hiện tại, Han So Hee đã chia sẻ 3 bí quyết giữ dáng riêng của bản thân như sau.

*Bí quyết 1: Quản lý chế độ ăn uống khoa học

Han So Hee từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng, cách giảm cân của cô không khác gì mấy so với những người. Tuy nhiên, điều quan trọng mà So Hee muốn nhấn mạnh là phải hạn chế tiêu thụ các loại thực phẩm chứa nhiều calo và muối để tránh nguy cơ phù cơ thể.

Bên cạnh đó, nàng "tiểu tam" còn duy trì thói quen ăn chậm nhai kỹ khi dùng bữa. Cô từng được cư dân mạng phát hiện ra bản thân đang nhai một miếng thức ăn kéo dài tới tận 1 phút. Việc nhai chậm này có thể giúp đường ruột làm việc tốt và đánh lừa não bộ khỏi suy nghĩ ăn vặt.

*Bí quyết 2: Tập luyện thường xuyên để giữ gìn vóc dáng

Để duy trì đường cong nhỏ gọn thì việc tập luyện luôn là điều mà Han So Hee đặt lên hàng đầu. Khi đến phòng tập, So Hee thường tập trung vào các bài tập cốt lõi để nhanh chóng định hình đường cong cơ thể.

Trước khi đi ngủ, thay vì chơi điện thoại, So Hee lại thực hiện các động tác giãn cơ để giúp tâm trí được thả lỏng và tạo thêm đường cong cho cơ thể.

*Bí quyết 3: Duy trì thói quen ngủ đủ giấc

Cuối cùng, Han So Hee cũng nhấn mạnh rằng mình rất coi trọng chất lượng giấc ngủ vào ban đêm. Trước khi chìm sâu giấc, Han So Hee không động đến điện thoại để tránh gây ảnh hưởng tới giấc ngủ lẫn làn da của bạn. Do đó, bạn đừng nên động tới các thiết bị điện tử trước khi đi ngủ để bảo trì làn da khỏe đẹp mỗi ngày.

Source (Nguồn): Beauty321, @xeesoxee.fanpage, @xeesoxee