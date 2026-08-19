Mới đây, một đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc cực kỳ ngộ nghĩnh của một em bé khi lần đầu tiên được trải nghiệm hương vị "đặc sản" sầu riêng đã nhanh chóng nhận về hàng chục nghìn lượt tương tác và chia sẻ rầm rộ trên các diễn đàn mạng xã hội.

Trong clip, em bé sở hữu đôi mắt tròn xoe, đen nhánh lung linh cùng đôi má phúng phính như hai má bánh bao, đội chiếc mũ bèo vô cùng dễ thương. Cứ ngỡ sẽ được thưởng thức một món ăn vặt béo ngậy ngọt ngào từ tay mẹ, em bé đã hào hứng đưa miếng sầu riêng múi vàng ươm lên miệng cắn một miếng rõ to.

Thế nhưng, đời không như là mơ! Vừa chóp chép được đôi ba nhịp, "hệ thống vị giác" của nhóc tỳ lập tức phát tín hiệu báo động. Mùi hương đặc trưng cùng hương vị béo béo, nồng nồng "độc lạ" của "vua các loại quả" đã khiến em bé khựng lại vài giây. Đôi mắt long lanh xòe to hết cỡ chớp chớp liên hồi, gương mặt ngơ ngác như muốn hỏi: "Ơ mẹ ơi, cái gì đang xảy ra trong miệng con thế này?"

Mặc dù biểu cảm gương mặt đơ tập trung, có chút nghi ngờ cả thế giới và hoang mang tột độ, thế nhưng đôi tay nhỏ nhắn vẫn giữ chặt lấy miếng sầu riêng không chịu nhè ra. Sự mâu thuẫn giữa hành động "thèm ăn" và biểu cảm "hoang mang" của thiên thần nhỏ khiến dân mạng không khỏi bật cười nghiêng ngả.

Ngay dưới phần bình luận, netizen đã để lại hàng loạt phản ứng hài hước và thích thú:

"Trời ơi cái mắt tròn xoe thương quá đi mất, nhìn như búp bê vậy!"

"Biểu cảm kiểu: 'Ủa mẹ, món này là món gì mà cái vị nó ngộ lạ vậy mẹ?'"

"Cắn thì vẫn cắn, tay thì vẫn giữ chặt không rời nhưng mặt thì nghi ngờ cả thế giới luôn."

"Ngon đúng không con? Mai mốt lại đòi mẹ mua sầu riêng cho mà xem!"

Khoảnh khắc ngọt ngào và đốn tim này hiện vẫn đang tiếp tục thu hút lượt thả tim "khủng" từ cộng đồng mạng. Đúng là em bé nào lần đầu thử món "vua trái cây" này cũng tạo ra những siêu phẩm biểu cảm khiến ai nhìn vào cũng thấy muốn cưng nựng ngay lập tức!

Có nên cho bé thử thức ăn mới lạ và nên cho thử như thế nào?

Việc cho trẻ nhỏ thử các loại thức ăn mới lạ (như sầu riêng, các loại quả có mùi mạnh, hoặc hải hải, hạt...) là rất nên làm để giúp kích thích vị giác, đa dạng hóa thực đơn và hạn chế tình trạng kén ăn sau này. Tuy nhiên, phụ huynh cần lưu ý một số nguyên tắc an toàn sau:

Thử từng chút một (Quy tắc 3-4 ngày): Khi giới thiệu món mới, chỉ nên cho bé nhắm nháp một lượng rất nhỏ để theo dõi phản ứng của cơ thể cũng như biểu hiện dị ứng (mẩn đỏ, nôn trớ, khó chịu).

Chọn thời điểm thích hợp: Nên cho bé thử khi bé đang vui vẻ, thoải mái và không quá đói hay quá mệt. Tránh ép buộc nếu bé tỏ ra sợ hãi hoặc xua tay từ chối.

Chế biến phù hợp với độ tuổi: Đối với các loại quả béo, ngậy như sầu riêng, mẹ nên nhuyễn hoặc xé nhỏ miếng vừa phải (bỏ hoàn toàn hạt) để tránh nguy cơ con bị hóc, nghẹn.

Tạo không khí vui vẻ: Hãy biến lần đầu thử món mới thành một trải nghiệm thú vị. Sự tò mò tự nhiên sẽ giúp bé dễ dàng đón nhận những hương vị "độc lạ" hơn.