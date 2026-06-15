Đã có một thời, giày bóng đá gần như chỉ có một màu duy nhất: màu đen.

Tuy nhiên, khoảng 25 năm trở lại đây, xu hướng đó đã thay đổi hoàn toàn khi các thương hiệu thể thao lớn liên tục tung ra những thiết kế với đủ màu sắc nhằm tạo dấu ấn riêng và thu hút sự chú ý.

Thế nhưng tại World Cup 2026, mọi thứ dường như đang quay trở lại điểm xuất phát theo một cách khác. Thay vì màu đen truyền thống, màu hồng đang trở thành sắc màu thống trị trên sân cỏ.

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Trong trận khai mạc giữa Mexico và Nam Phi tại Mexico City, khán giả dễ dàng nhận thấy phần lớn cầu thủ trên sân đều mang những đôi giày màu hồng nổi bật. Nguyên nhân chính đến từ việc ba thương hiệu giày bóng đá hàng đầu thế giới là Nike, Adidas và Puma đều đồng loạt tung ra các mẫu giày có tông màu tương đồng dành cho giải đấu lần này.

Các thương hiệu đã biết trước màu hồng sẽ trở thành xu hướng?

Trong quá khứ, những ông lớn như Nike, Adidas hay Puma thường ưu tiên các thiết kế đen hoặc trắng tương đối đơn giản. Tuy nhiên, ở mùa hè năm nay, chiến lược của họ lại tập trung vào các gam màu táo bạo và nổi bật hơn.

Từ năm 2024, công ty dự báo xu hướng tiêu dùng WGSN đã nhận định "Electric Fuchsia" sẽ là một trong những màu sắc tiêu biểu của mùa hè 2026. Đây là gam màu neon rực rỡ nằm giữa sắc hồng và tím, được mô tả là mang vẻ ngoài sống động, hiện đại và đậm chất kỹ thuật số.

Không có bằng chứng cho thấy các nhà thiết kế của Nike, Adidas hay Puma trực tiếp dựa trên dự báo này khi phát triển sản phẩm. Tuy nhiên, việc hàng loạt mẫu giày chủ lực của các hãng đều mang sắc hồng khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu đây có thực sự chỉ là sự trùng hợp.

Quá trình thiết kế một mẫu giày bóng đá mới có thể bắt đầu trước thời điểm ra mắt tới hai năm. Trong giai đoạn này, các nhà sản xuất thường tham khảo những đơn vị dự báo xu hướng như WGSN để tìm hiểu màu sắc, phong cách và chủ đề nào có khả năng trở nên phổ biến khi sản phẩm chính thức được tung ra thị trường.

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Tuy nhiên, yếu tố xu hướng không phải là lý do duy nhất khiến màu hồng được các hãng lựa chọn.

Ngày nay, các cầu thủ cởi mở hơn nhiều với những thiết kế giày nổi bật so với các thế hệ trước. Bên cạnh đó, màu hồng còn sở hữu một lợi thế rất lớn về mặt hình ảnh: khả năng tương phản mạnh với màu xanh của mặt sân.

Dù theo dõi trận đấu trên truyền hình, trực tiếp tại sân vận động hay qua các đoạn video ngắn trên điện thoại, những đôi giày màu hồng luôn dễ dàng thu hút sự chú ý. Chúng đặc biệt nổi bật trong các pha quay chậm hoặc dưới ánh đèn sân vận động.

Nói ngắn gọn, đây là một trong những màu sắc có độ nhận diện cao nhất trên sân cỏ.

Điều thú vị là chính thành công của xu hướng này cũng đặt ra một nghịch lý.

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Nếu trước đây màu hồng giúp các thương hiệu nổi bật giữa đám đông thì tại World Cup 2026, khi gần như tất cả các hãng lớn đều lựa chọn cùng một hướng đi, khả năng tạo dấu ấn riêng có thể lại trở nên khó khăn hơn.

Dù vậy, ít nhất ở thời điểm hiện tại, màu hồng vẫn đang là "ngôi sao" của World Cup 2026, xuất hiện trên chân của hàng loạt cầu thủ và trở thành một trong những hình ảnh dễ nhận biết nhất của giải đấu năm nay.

Trận đấu ngoài sân cỏ của các ông lớn

Sự thống trị của những đôi giày màu hồng trên sân cỏ thực chất không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên về mặt thẩm mỹ. Đằng sau xu hướng tưởng như đơn giản này là cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các ông lớn đồ thể thao, những doanh nghiệp luôn coi World Cup là sân khấu quảng bá sản phẩm lớn nhất hành tinh. Mỗi đôi giày xuất hiện trên chân cầu thủ đều mang theo những tính toán về nhận diện thương hiệu, xu hướng tiêu dùng và doanh số bán hàng trong tương lai.

Bởi vậy, khi World Cup 2026 khởi tranh, cuộc đối đầu giữa Nike và Adidas không chỉ diễn ra trên sân cỏ mà còn ở mặt trận kinh doanh và tiếp thị.

Với Nike, giải đấu năm nay mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. World Cup được tổ chức một phần trên "sân nhà" của hãng tại Mỹ, trong bối cảnh CEO Elliott Hill đang nỗ lực vực dậy hoạt động kinh doanh sau hai năm triển khai kế hoạch tái cấu trúc.

Thị phần của Nike đã bị thu hẹp, công ty dự báo doanh thu quý hiện tại sẽ giảm từ 2% đến 4%, trong khi giá cổ phiếu đã mất hơn 30% kể từ đầu năm do giới đầu tư ngày càng sốt ruột với tốc độ phục hồi của doanh nghiệp.

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Tuy nhiên, vẫn có những tín hiệu tích cực từ thị trường bán lẻ.

Tại cửa hàng Pelé Soccer ở Quảng trường Times Square (New York), khách hàng bước vào sẽ bắt gặp hàng loạt ma-nơ-canh mặc áo đấu của các đội tuyển Mỹ, Brazil và Pháp do Nike tài trợ.

Chiến dịch quảng bá World Cup mang tên "Rip the Script" (Tạm dịch: Lật ngược mọi dự báo) của Nike, với sự góp mặt của nhiều ngôi sao bóng đá và người nổi tiếng như Kylian Mbappé hay Kim Kardashian, cũng xuất hiện nổi bật trên các ô cửa kính của hệ thống Champs Sports tại khu Midtown Manhattan.

Việc các nhà bán lẻ dành vị trí trưng bày nổi bật cho áo đấu Nike được xem là dấu hiệu cho thấy hãng đang từng bước hàn gắn mối quan hệ với các đối tác phân phối. Trước đó, nhiều mối quan hệ bán lẻ từng bị ảnh hưởng bởi chiến lược tập trung bán hàng trực tiếp đến người tiêu dùng dưới thời cựu CEO John Donahoe.

Camilo Andrade, Phó chủ tịch phụ trách bóng đá toàn cầu của Nike, cho biết bóng đá giúp thương hiệu tiếp cận nhiều nhóm khách hàng khác nhau trên toàn thế giới.

Ông nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của Nike hiện nay là khôi phục và củng cố quan hệ với các nhà bán lẻ.

Ngoài việc ra mắt hai mẫu giày Mercurial mới trong tháng này, Nike còn tài trợ cho 12 đội tuyển quốc gia tham dự World Cup, hợp tác với các nhà thiết kế thời trang đường phố tại nhiều địa phương và làm mới các dòng sản phẩm bóng đá tại hơn 5.000 cửa hàng Nike cũng như hệ thống phân phối trên toàn cầu.

Dù vậy, Nike đang phải đối mặt với sự cạnh tranh rất mạnh từ Adidas.

Là nhà tài trợ chính thức của World Cup 2026, Adidas tài trợ cho 14 đội tuyển quốc gia và cũng là đơn vị cung cấp bóng thi đấu chính thức của giải. Quả bóng World Cup xuất hiện ở trung tâm nhiều khu trưng bày bán lẻ, trở thành một điểm nhận diện thương hiệu quan trọng đối với Adidas.

Theo nhà bán lẻ thể thao Anh JD Sports, áo đấu của Mexico và Argentina, hai đội tuyển được Adidas tài trợ, hiện là những sản phẩm bán chạy nhất.

Các nhà phân tích cho rằng cuộc đua giữa các thương hiệu sẽ phụ thuộc đáng kể vào thành tích thực tế của các đội tuyển tại giải đấu.

Louis Carrillo, 30 tuổi, cho biết anh bị thu hút bởi khu vực trưng bày áo đấu Mexico tại cửa hàng Pelé Soccer. Không chỉ vì muốn cổ vũ đội tuyển quê hương trong trận gặp Nam Phi, anh còn yêu thích ba sọc đặc trưng trên vai áo của Adidas.

Carrillo tiết lộ khi còn trẻ anh thường mua giày Mercurial của Nike, nhưng hiện tại không còn cảm thấy hứng thú với các thiết kế mới như trước.

"Tôi cảm thấy mọi thứ không còn giống ngày xưa nữa", anh nói.

Dù World Cup được kỳ vọng sẽ thúc đẩy doanh số và độ nhận diện thương hiệu, nhiều chuyên gia cho rằng hiệu ứng từ giải đấu có thể chưa đủ để giải quyết những vấn đề sâu xa của Nike.

Ngay trước trận khai mạc World Cup, RBC Capital Markets đã hạ đánh giá cổ phiếu Nike. Nhà phân tích Piral Dadhania nhận định quá trình tái cấu trúc của hãng đang diễn ra chậm hơn dự kiến và cho rằng World Cup cùng các sản phẩm mới "không đủ để bù đắp những khó khăn mà doanh nghiệp vẫn đang phải xử lý ở các mảng kinh doanh khác".

David Swartz, chuyên gia phân tích của Morningstar, cũng cho rằng những vấn đề của Nike sẽ không tự biến mất chỉ nhờ World Cup.

"Tuy nhiên, đây chắc chắn là cơ hội để thương hiệu xuất hiện trở lại trước công chúng", ông nhận định.

Theo các chuyên gia của Telsey Advisory Group, danh mục sản phẩm bóng đá mới có thể giúp Nike cải thiện đà tăng trưởng thương hiệu trong thời gian diễn ra giải đấu. Tuy nhiên, tại các hệ thống bán lẻ lớn như Dick's Sporting Goods và Foot Locker, các sản phẩm của Adidas hiện vẫn xuất hiện nổi bật hơn.

Điều đó cho thấy cuộc chiến giành người tiêu dùng trong mùa World Cup 2026 không chỉ diễn ra trên sân cỏ, mà còn là cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa hai đế chế thể thao lớn nhất thế giới nhằm giành lấy sự chú ý và túi tiền của người hâm mộ toàn cầu.

Nguồn: BBC News, Reuters