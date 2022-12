Đẳng cấp của Messi, nhà vô địch World Cup 2022: Đeo cả căn biệt thự trên tay, có mẫu cả thế giới chỉ tồn tại vài chiếc

Tối 18/12 (theo giờ Việt Nam), trận chung kết World Cup 2022 đã diễn ra vô cùng kịch tính. Sau 120 phút thi đấu, hai đội Argentina và Pháp đã hòa nhau với tỷ số 3-3. Sau cùng, đội tuyển Argentina đã giành chiến thắng ở loạt sút luân lưu để lên ngôi vô địch. Kết quả này giúp Lionel Messi đã đi vào ngôi đền của những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Là một trong những siêu cầu thủ có thu nhập cao nhất hiện nay, Messi hiển nhiên sở hữu trong tay loạt đồ xa xỉ đắt tiền, trong đó có đồng hồ. Nam cầu thủ sở hữu cho mình bộ sưu tập đồng hồ với những cái tên ấn tượng, từ Jacob & Co, Rolex, Audemars Piguet cho đến Patek Philippe.

Rolex Yacht Master 116655

Trong dịp đến Pháp năm 2021 để ký hợp đồng với PSG, Messi đã đeo mẫu đồng hồ Rolex Yacht-Master 40 mm. Được ra mắt năm 2015, Rolex Yacht Master 116655 là mẫu đồng hồ có dây đeo cao su đầu tiên trong lịch sử hình thành của hãng. Hệ thống dây đeo này được gọi là Rolex Oysterflex, và chỉ được kết hợp với bộ vỏ khung của chiếc Yacht Master, mà không phải bất kỳ mẫu đồng hồ biểu tượng nào của Rolex.

Bên trong lớp cao su bên ngoài là một lưỡi kim loại là hợp kim của titan và niken, gắn chặt vào vỏ khung nhằm mục đích định hình dây đeo, ôm sát cổ tay. Chiếc Rolex Yacht Master 2015 xuất hiện với mặt số đen cùng vành bezel cerachrom đen. Mẫu đồng hồ này có giá khởi điểm 22,300 USD (khoảng 527 triệu đồng) nhưng hiện đã đội giá lên đến 35-40.000 trên các trang kinh doanh hàng hiệu.

Jacob & Co Epic X Chrono Sky Blue EC323.42.AA.AA.BBRUA

Không chỉ sở hữu nhiều mẫu đồng hồ đắt đỏ, Messi còn là đại sứ thương hiệu cho nhãn hiệu đồng hồ nổi tiếng thế giới Jacob & Co. Nam cầu thủ thường đeo nhiều mẫu đồng hồ của hãng Jacob & Co, trong đó có chiếc Jacob & Co Epic X Chrono Sky Blue EC323.42.AA.AA.BBRUA 47 mm giá 34.500 euro (hơn 921 triệu đồng). Mẫu đồng hồ này có lớp vỏ bằng titan và vàng hồng 18K, mặt số pha lê xanh, dây đeo cao su xanh lam với chốt vàng hồng 18K.

Jacob & Co Epic X Chrono Messi Titanium EC313.20.PE.LL.K

Lionel Messi còn sở hữu mẫu đồng hồ đặt theo tên của anh, Epic X Chrono Messi Titanium EC313.20.PE.LL.K. Thiết kế có đường kính 47 mm, chứa máy chronograph gồm 260 bộ phận, có thể dự trữ năng lượng trong 48 giờ. Trên mặt số, tại góc 2h có hình ảnh số 10 màu đỏ - số áo của Messi ở Barca. Ở mặt sau, trên lớp kính sapphire màu xanh cũng có chữ ký của siêu sao.

Tông màu xanh trắng của chiếc đồng hồ được lấy cảm hứng từ quốc kỳ Argentina, quê hương của chân sút 34 tuổi. Theo Forbes, chiếc đồng hồ này trị giá 150.000 USD (3,4 tỷ đồng). Mẫu phụ kiện này có khả năng chống nước 200 m. Thiết bị chỉ được sản xuất giới hạn 180 mẫu.

Jacob Grand Complication Epic SF24 ES802.20.BD.BD.A

Một trong những mẫu đồng hồ đắt đỏ nhất trong tủ đồ của Messi phải kể đến Jacob Grand Complication. Mẫu đồng hồ này có đường kính 45 mm, bộ khung bằng vàng hồng 18K, có gắn kim cương tự nhiên. Đi kèm đó là mặt kính từ đá saphire, dây đeo da cá sấu cùng bộ chốt khóa vàng 18K, có giá hơn 200.000 USD (4,5 tỷ đồng).

Hublot Tourbillon Solo Bang Ceramic 305.CM.002.RX

Trong một bức ảnh chụp hình cùng Neymar và Luis Suarez, Messi đã đeo mẫu đồng hồ Hublot Hublot Tourbillon Solo Bang Ceramic 305.CM.002.RX. Mẫu đồng này có lớp vỏ làm bằng ceramic, đường kính 44 mm cùng lớp kính sapphire chống phản chiếu. Đồng hồ đi kèm dây đeo cao su, được sản xuất 50 chiếc trên toàn thế giới với giá 137.000 USD (3,1 tỷ đồng).

Patek Philippe 5711/1A-011

Thương hiệu Patek Philippe nổi tiếng cũng góp mặt trong danh sách những mẫu đồng hồ đắt đỏ được Messi ưa chuộng. Trong lễ trao giải Quả bóng Vàng 2019, Messi đã mang mẫu đồng hồ Patek Philippe 5711/1A-011. Mẫu đồng hồ được làm bằng thép không gỉ có giá 77.000 USD (1,7 tỷ đồng) và đã không còn bán trên thị trường. Trái tim của Patek Philippe 5711/1A-011 là bộ máy cơ tự động có mã hiệu là 26-330 SC với tần số 4Hz và thời lượng trữ cót tối đa 45 tiếng. Thiết kế thép không gỉ cũng giúp đồng hồ có khả năng hoạt động tốt dưới nước ở độ sâu 120m.

Audemars Piguet Royal Oak Leo Messi

Năm 2010, Mes còn hợp tác với thương hiệu Audemars Piguet để cho ra mắt đồng hồ mang tên mình, Royal Oak "Leo Messi" Chronograph. Mẫu đồng hồ này chỉ được sản xuất 1000 chiếc trên toàn thế giới với ba lựa chọn về chất liệu cho người dùng: thép/tantalum, vàng hồng/tantalum và bạch kim/tantalum. Dây đeo đồng hồ có thể làm bằng da cá sấu hoặc cao su tự nhiên, giá từ 30.400 đến 83.300 USD (694 triệu đồng đến 1,9 tỷ đồng) tùy thiết kế.