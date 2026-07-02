Mới đây, trên thảm đỏ lễ trao giải Bạch Ngọc Lan, Trương Tịnh Nghi là một trong những cái tên viral MXH nhất khi xuất hiện trong thiết kế váy dạ hội đính pha lê với phần dây vai mảnh và lưng trần quyến rũ. Bộ váy không chỉ tôn lên vóc dáng thanh thoát mà còn làm nổi bật đôi vai mỏng cùng xương quai xanh đẹp như tranh của cô nàng - đặc điểm ngoại hình được nhiều người xem là "vũ khí" giúp nữ diễn viên mặc gì cũng sang hơn vài phần.

Nguồn: TikTok

Không chỉ ở những sự kiện lớn, Trương Tịnh Nghi còn nổi tiếng với gu thời trang đời thường nhẹ nhàng nhưng cực kỳ tinh tế. Nhờ sở hữu bờ vai thanh mảnh và xương quai xanh rõ nét, cô dễ dàng chinh phục từ phong cách công sở, casual cho đến những thiết kế nữ tính, khiến không ít chị em dễ dàng "copy" theo.

Trương Tịnh Nghi rất hợp những tông pastel nhẹ nhàng. Mẫu váy vàng bơ với phần cổ vuông rộng bèo nhún và tay bồng giúp tôn lên bờ vai mảnh cùng xương quai xanh đẹp như tranh. Thiết kế ôm nhẹ phần eo, kết hợp chất liệu voan mềm tạo hiệu ứng bay bổng, giúp cô toát lên vẻ đẹp trong trẻo, dịu dàng đúng chuẩn hình tượng "bạch nguyệt quang" mà xứ tỷ dân mê mẩn.

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Trong các khung hình du lịch, nữ diễn viên ghi điểm với váy trắng phong cách boho dáng dài phối cùng áo khoác denim xanh nhạt. Chiếc váy cổ tròn đơn giản kết hợp chất liệu ren nhẹ mềm mại mang vibe trong trẻo, trong khi áo khoác denim giúp cộng điểm năng động cho outfit. Mũ cói, túi tote hoa và giày Mary Jane trắng là những điểm nhấn vừa đủ để Trương Tịnh Nghi hoàn thiện hình ảnh ngọt ngào như bước ra từ phim thanh xuân.

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Với những ngày trời se lạnh, Trương Tịnh Nghi lựa chọn sơ mi satin đen kết hợp chân váy da xẻ tà màu nâu và áo dạ dáng dài. Outfit xoay quanh bảng màu đất trầm tạo cảm giác trưởng thành, sang trọng mà không hề già dặn. Chiếc áo sơ mi mở cúc vừa đủ tiếp tục phát huy lợi thế phần cổ và xương quai xanh đẹp nổi bật của nữ diễn viên, giúp set đồ công sở trở nên mềm mại, cuốn hút hơn.

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Khi xuống phố, Trương Tịnh Nghi lại khiến người hâm mộ thích thú với bản phối mang hơi hướng bohemian. Chiếc áo tay lửng hot trend màu xanh xám với phần cổ thuyền ôm nhẹ vai giúp tôn lên bờ vai thanh mảnh và xương quai xanh đầy tinh tế. Cô kết hợp cùng chân váy maxi họa tiết nhí và túi xách đan màu nâu đỏ, tạo nên tổng thể vừa phóng khoáng lại không kém phần trẻ trung.

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Một trong những outfit đời thường được Trương Tịnh Nghi diện nhiều nhất là sơ mi trắng oversized kết hợp váy dài màu nâu mocha. Chất liệu mềm của chiếc sơ mi tạo cảm giác bay bổng, nữ tính, hoàn thiện tạo hình quý cô cổ điển hợp hoàn hảo với khí chất của nữ diễn viên.

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