Dàn sao nhuộm đỏ MXH, không khí vui hơn Tết: Outfit xịn nhất chính là "merch quốc dân"

Sau Tết Nguyên Đán và Đại lễ 30/4 được ví như "concert quốc gia", người dân Việt Nam đang sống trong những ngày rộn ràng của Tết Độc Lập - kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Hiếm khi nào màu quốc kỳ lại nhuộm đỏ không gian mạng được như bây giờ. Mọi hình ảnh, hoạt động của người dân chia sẻ, cùng lúc đều đang hướng về ngày Tết của quê hương.

Từ những ngày cuối tháng 8 đến nay - khi lễ diễu binh, diễu hành còn chưa đầy 24h nữa sẽ chính thức diễn ra, trang cá nhân của dàn sao đã liên tục cập nhật những bộ ảnh mới mừng Tết Độc Lập. Trang phục được lựa chọn không gì khác ngoài áo dài - phổ biến nhất là 2 màu đỏ và trắng. Ngoài ra, "outfit trendy" nhất lúc này của các sao Việt cũng đi liền cùng loạt "merch quốc dân" như áo phông, nón lá và khăn choàng cờ đỏ sao vàng. Theo dữ liệu của YouNet ECI, khăn choàng yêu nước là "must-have item" - phụ kiện ăn khách nhất của Đại lễ lần này trên các sàn thương mại điện tử.

Đông Nhi khi tham gia biểu diễn tại 1 sự kiện âm nhạc mừng Đại lễ, nữ ca sĩ chọn áo dài trắng với điểm nhấn đặc biệt là khăn choàng cờ đỏ sao vàng.

Combo áo dài trắng - khăn đỏ cũng được Sam lựa chọn cho bộ ảnh của mình. Ngoài ra, nữ diễn viên cũng bắt trend với áo phông yêu nước, tạo nên set đồ street style trẻ trung, bắt mắt.

Ninh Dương Lan Ngọc cũng có 2 bộ ảnh. Một cùng áo dài trắng và một với áo thun quốc dân từ "VIETNAM LOVE" - BST quy tụ 10 nhà thiết kế đình đám lần đầu tiên chung tay tham gia hoạt động thiết kế áo thun mang đậm dấu ấn văn hóa và bản sắc dân tộc.

Tương tự, Hoa hậu Khánh Vân tươi tắn trong mẫu áo phông "VIETNAM LOVE" từ NTK Lê Thanh Hoà.

Hoa hậu Lê Hoàng Phương kết hợp chân váy xếp ly cùng áo phông "VIETNAM LOVE" từ NTK Lê Ngọc Lâm.

Hoa hậu Ngọc Châu - mỹ nhân từng gây sốt với một khoảnh khắc lên hình trong Lễ diễu hành Đại lễ 30/4. Lần này Ngọc Châu thực hiện bộ ảnh mừng Tết Độc Lập trong bộ áo dài gấm trắng, trước background Hoà Bình Đẹp Lắm.

"Cô Bảy" Phương Mỹ Chi đã quá quen thuộc trong hình ảnh chiếc áo dài nhưng bộ áo dài cùng khăn rằn trong ngày vui đất nước lại mang một vẻ đẹp rất khác.

Tiểu Vy - mỹ nhân 2 lần tham gia diễu hành trong 2 ngày Đại lễ lịch sử, đẹp nền nã cùng áo dài thêu hoa sen trong khung cảnh Hà Nội bình yên.

Dàn Hậu nhà Sen Vàng: Đoàn Thiên Ân, Lương Thuỳ Linh và Nguyễn Ngọc Kiều Duy trong trẻo như các nữ sinh trong tà áo dài trắng.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc đầu tư những khung hình từ 2 miền Tổ Quốc, với áo dài đỏ trước Dinh Độc Lập và bộ áo gấm bà ba tại Thủ đô.

Hoa hậu Quế Anh với visual mộc mạc, trong trẻo trong bộ ảnh mới.

Không thể có mặt ở quê hương trong ngày hội lớn, Hoa hậu Ý Nhi cũng thực hiện bộ hình cùng áo dài, quốc kỳ và bảng tên đất nước, gửi lời chúc mừng Đại lễ.

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh trong bộ áo dài gấm trang nhã, sang trọng.

Siêu mẫu Hà Anh và gia đình cập nhật bộ hình mừng Tết Độc Lập vô cùng cảm xúc trên đường phố Thủ đô. Cô và con gái diện áo dài đỏ sao vàng, trong khi chồng Tây mặc áo phông Việt Nam.

Gia đình Salim, Hải Long, bé Pam chia sẻ nhiều hơn một bộ ảnh rạng ngời trong ngày Lễ lớn.

Hoa hậu Ngọc Hân nhân đôi niềm hạnh phúc khi thực hiện bộ ảnh trước khi đón con đầu lòng. Trong dịp này, thương hiệu Ngọc Hân Boutique của cô cũng phục vụ nhiều nghệ sĩ những tà áo dài tham gia Lễ diễu hành.

Á hậu Thuý Vân chọn mẫu áo dài gấm vàng sang trọng trong bộ ảnh yêu nước.



