Dàn sao lộng lẫy đổ bộ thảm đỏ Lễ trao giải BAFTA 2026
BAFTA là giải thưởng điện ảnh danh giá hàng đầu của nước Anh. Sự kiện trao giải năm 2026 ghi nhận sự tham gia của đông đảo ngôi sao nổi tiếng.
Ảnh: Getty Images
Hai ứng viên BAFTA Chase Infiniti và Odessa A'zion là những người đến dự sự kiện trao giải từ rất sớm. Nữ diễn viên trẻ Chase Infiniti - ngôi sao mới từ bộ phim "One Battle After Another" diện một chiếc váy đỏ cúp ngực với phần chân váy xòe rộng còn A'zion mặc một chiếc váy ren đen trễ vai. Hai anh em Jacobi và Noah Jupe - diễn viên phim “Hamnet”, cũng cùng nhau bước trên thảm đỏ, tạo dáng tay trong tay. Emma Stone và Cillian Murphy tiếp tục thu hút sự chú ý với phong cách thời trang nổi bật. Nữ diễn viên Emma Stone gây ấn tượng với chiếc váy cắt xẻ táo bạo còn Cillian Murphy lịch lãm trong bộ vest hai hàng cúc. Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Paul Mescal và Gracie Abrams là những nhân vật nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ phía người hâm mộ.