Dàn sao lộng lẫy đổ bộ thảm đỏ Lễ trao giải BAFTA 2026

Nhã Khanh (theo Variety),
BAFTA là giải thưởng điện ảnh danh giá hàng đầu của nước Anh. Sự kiện trao giải năm 2026 ghi nhận sự tham gia của đông đảo ngôi sao nổi tiếng.

Dàn sao lộng lẫy đổ bộ thảm đỏ Lễ trao giải BAFTA 2026 - Ảnh 1.

Ảnh: Getty Images

Hai ứng viên BAFTA Chase Infiniti và Odessa A'zion là những người đến dự sự kiện trao giải từ rất sớm. Nữ diễn viên trẻ Chase Infiniti - ngôi sao mới từ bộ phim "One Battle After Another" diện một chiếc váy đỏ cúp ngực với phần chân váy xòe rộng còn A'zion mặc một chiếc váy ren đen trễ vai. Hai anh em Jacobi và Noah Jupe - diễn viên phim “Hamnet”, cũng cùng nhau bước trên thảm đỏ, tạo dáng tay trong tay. Emma Stone và Cillian Murphy tiếp tục thu hút sự chú ý với phong cách thời trang nổi bật. Nữ diễn viên Emma Stone gây ấn tượng với chiếc váy cắt xẻ táo bạo còn Cillian Murphy lịch lãm trong bộ vest hai hàng cúc. Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Paul Mescal và Gracie Abrams là những nhân vật nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ phía người hâm mộ.

Dàn sao lộng lẫy đổ bộ thảm đỏ Lễ trao giải BAFTA 2026 - Ảnh 1.

Hoàng tử William và Công nương Middleton sánh vai trên thảm đỏ BAFTA 2026. Đây là lần đầu tiên cặp đôi Hoàng gia Anh cùng trở lại với sự kiện này sau 3 năm (Ảnh: AP)

Dàn sao lộng lẫy đổ bộ thảm đỏ Lễ trao giải BAFTA 2026 - Ảnh 2.

Leonardo DiCaprio luôn là ngôi sao thu hút sự quan tâm của công chúng ở các sự kiện trao giải (Ảnh: AP)

Dàn sao lộng lẫy đổ bộ thảm đỏ Lễ trao giải BAFTA 2026 - Ảnh 3.

Timothée Chalamet lịch lãm khác với phong cách nổi bật, phá cách tại một số sự kiện gần đây (Ảnh: AP)

Dàn sao lộng lẫy đổ bộ thảm đỏ Lễ trao giải BAFTA 2026 - Ảnh 4.

Emma Stone diện trang phục với đường cắt xẻ táo bạo của thương hiệu Louis Vuitton (Ảnh: AP)

Dàn sao lộng lẫy đổ bộ thảm đỏ Lễ trao giải BAFTA 2026 - Ảnh 5.

Jessie Buckley - Nữ diễn viên chính của phim Hamnet (Ảnh: AP)

Dàn sao lộng lẫy đổ bộ thảm đỏ Lễ trao giải BAFTA 2026 - Ảnh 6.

Michael B. Jordan được tờ Variety đánh giá là một trong những ngôi sao mặc đẹp nhất tại BAFTA 2026 (Ảnh: AP)

Dàn sao lộng lẫy đổ bộ thảm đỏ Lễ trao giải BAFTA 2026 - Ảnh 7.

Ngôi sao trẻ của phim One Battle After Another khoe nhan sắc rực rỡ (Ảnh: AP)

Dàn sao lộng lẫy đổ bộ thảm đỏ Lễ trao giải BAFTA 2026 - Ảnh 8.

Teyana Taylor luôn mang đến sự khác biệt, ấn tượng mỗi lần xuất hiện trên thảm đỏ (Ảnh: Getty Images)

Dàn sao lộng lẫy đổ bộ thảm đỏ Lễ trao giải BAFTA 2026 - Ảnh 9.

Kate Hudson diện trang phục đỏ rực từ thương hiệu Prada. Thời gian qua, nữ diễn viên có sự tái xuất đầy ấn tượng (Ảnh: Getty Images)

Dàn sao lộng lẫy đổ bộ thảm đỏ Lễ trao giải BAFTA 2026 - Ảnh 10.

Một trong những trang phục táo bạo nhất tại BAFTA 2026 thuộc về nữ diễn viên Renate Reinsve - ngôi sao phim Sentimental Value (Ảnh: Getty Images)

Theo vtv.vn 02/23/2026 09:51 (GMT +7)
