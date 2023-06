Dàn sao đổ bộ triển lãm thời trang: Tiểu Vy - Lương Thuỳ Linh khoe nhan sắc sang chảnh, Quỳnh Anh Shyn quyến rũ bên bạn trai

Gucci High-End là triển lãm thời trang được quan tâm nhiều nhất hiện nay của nhà mốt nước Ý, với mong muốn đem đến trải nghiệm mới mẻ và thú vị về dịch vụ may đo cao cấp. Triển lãm đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng khi có sự góp mặt của loạt ngôi sao hàng đầu Vbiz như Sơn Tùng M-TP, bộ tứ quyền lực The New Mentor (Thanh Hằng, Hồ Ngọc Hà, Hương Giang, Lan Khuê), Hoa hậu Tiểu Vy, Lương Thuỳ Linh, Quỳnh Anh Shyn…

Bộ tứ The New Mentor và Sơn Tùng M-TP là những nghệ sĩ đầu tiên tham dự triển lãm

Xuất hiện tại triển lãm Gucci High-End, Tiểu Vy gây chú ý với nhan sắc xinh đẹp, nổi bật. Cô nàng lựa chọn set váy tông màu be với điểm nhấn kẻ sọc, kết hợp với sơ mi cổ nơ để thêm phần điệu đà, nữ tính. Đặc biệt, việc phối trang phục với giày thể thao cùng chiếc túi basic đã làm outfit của nàng Hậu thêm phần trẻ trung, năng động.

Tiểu Vy xuất hiện đầy xinh đẹp, trẻ trung tại triển lãm

Khác với Tiểu Vy, Lương Thuỳ Linh lại lựa chọn set suit mang vẻ thanh lịch, trưởng thành hơn với tông màu hồng đen nổi bật. Cô đã khéo léo trong việc mix&match các phụ kiện đi kèm như kính, túi xách cùng giày cao gót mũi nhọn để làm cho set đồ trở nên quyền lực, sang chảnh.

Lương Thuỳ Linh mang phong cách quyền lực, trưởng thành đến với triển lãm

Không hổ danh là fashionista đình đám của làng thời trang Việt, Quỳnh Anh Shyn đã có màn xuất hiện đầy ấn tượng cùng thần thái tự tin, cuốn hút tại triển lãm Gucci High-End với 3 set đồ mang 3 phong cách khác nhau. Đồng hành cùng bạn trai - stylist Nam Phùng, Quỳnh Anh Shyn đã lựa chọn thiết kế xuyên thấu vô cùng quyến rũ, trendy.

Quỳnh Anh Shyn với bạn trai Nam Phùng tại triển lãm Gucci High-End

Sau đó, cô nàng lại biến hoá với set dạ tweed kẻ xanh được phối màu độc đáo, bắt mắt, kết hợp với chiếc túi Gucci Diana đặc biệt cùng giày cao gót hở mũi để tăng thêm phần thời thượng, cá tính