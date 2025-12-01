Dàn sao đến sự kiện thời trang của An Phước: Á hậu Phương Anh, người mẫu Mạc Trung Kiên nổi bật giữa dàn model

Chiều ngày 30/11 tại Thiskyhall, TP. Hồ Chí Minh, An Phước - thương hiệu thời trang Việt Nam chính thức tổ chức buổi trình diễn thời trang đầu tiên trong lịch sử hình thành và phát triển 32 năm, mang tên “An Phước Conscious Traveler”. Sự kiện nằm trong khuôn khổ chuỗi chương trình giữa Công ty An Phước và Công ty La Maison Pierre Cardin dịp cuối năm 2025.

Lần đầu tiên sau hơn ba thập kỷ gắn bó cùng giới doanh nhân Việt, thương hiệu An Phước chọn sàn diễn để kể câu chuyện thương hiệu qua ngôn ngữ thời trang hiện đại. Bộ sưu tập Conscious Traveler là tuyên ngôn phong cách dành cho thế hệ doanh nhân mới - những người liên tục dịch chuyển, hội nhập toàn cầu, nhưng vẫn giữ vững bản sắc và tinh thần tỉnh thức. Trong chuyến công du làm việc tại Việt Nam lần này, ông Rodrigo Basilicati-Cardin - CEO & Chủ tịch La Maison Pierre Cardin cũng có mặt tại sự kiện để chúc mừng An Phước.

Ngoài ra, sự kiện nhận được sự quan tâm của truyền thông khi có sự góp mặt của một số gương mặt nổi tiếng như Á hậu Phương Anh, người mẫu Mạc Trung Kiên, ca sĩ Hoàng Bách…Á hậu Phương Anh đầy thanh lịch với áo polo hoạ tiết monogram cùng quần tây dáng suông. Trong khi đó, người mẫu Mạc Trung Kiên khiến dân tình xuýt xoa với vẻ điển trai, lịch lãm với bộ suit màu navy. Các thiết kế này đều đến từ bộ sưu tập “Conscious Traveler”. Không gian trình diễn lấy cảm hứng từ nhà ga sân bay – biểu tượng của sự dịch chuyển, kết nối và khởi hành. Đây cũng là thông điệp của An Phước: mỗi hành trình đều bắt đầu từ phong thái chuyên nghiệp và tinh thần bền vững, nơi sự thanh lịch là điểm đến cuối cùng.

Show diễn được chia thành hai phần. Phần đầu tiên giới thiệu 22 thiết kế của An Phước. Phần hai của show là 22 looks của Pierre Cardin (do An Phước thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn Maison), nhấn mạnh tinh thần tối giản, thanh lịch và ứng dụng cao. Các thiết kế thể hiện sự giao thoa hài hòa giữa thời trang doanh nhân Việt và thẩm mỹ tinh tế kiểu Pháp.

Trong đó, Á hậu Quỳnh Anh và người mẫu Khoai Vũ cùng đảm nhận vai trò vedette tại An Phước Conscious Traveler Show, xuất hiện đầy cuốn hút khi trình diễn hai look khác nhau. Cả hai sải bước tự tin với vali và túi, những “đạo cụ” mang tinh thần của bộ sưu tập góp phần kể trọn vẹn câu chuyện của doanh nhân hiện đại luôn di chuyển liên tục.

Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ hình tượng “Traveler” – người doanh nhân hiện đại liên tục di chuyển giữa các cuộc họp, thành phố và quyết định. “Conscious” thể hiện một lối sống tỉnh thức, tinh gọn, có trách nhiệm với bản thân và môi trường.

Ba trụ cột chính được An Phước đề cao trong bộ sưu tập: Phom dáng chuẩn mực, tối giản nhưng tinh tế, tối ưu cho chuyển động và linh hoạt trong nhiều bối cảnh; Chất liệu thông minh: thoáng khí, chống nhăn, giữ phom tốt, thích hợp với nhịp sống năng động của doanh nhân toàn cầu; Cam kết phát triển bền vững: sử dụng chất liệu tái chế, phân hủy sinh học và quy trình sản xuất tiết kiệm tài nguyên, thể hiện trách nhiệm thời trang đối với môi trường.

Bên cạnh những màn trình diễn thể hiện rõ tính ứng dụng của trang phục, sự xuất hiện của ca sĩ Hoàng Bách cũng mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc. Anh trình bày hai ca khúc “Welcome to Vietnam” và “Yêu nụ cười Việt Nam”, tạo nên khoảnh khắc lắng đọng, đậm sắc Việt giữa không gian runway mang tinh thần dịch chuyển quốc tế. Tiết mục được xem là điểm nhấn văn hóa, khéo léo kết nối câu chuyện xuyên suốt của toàn bộ show diễn.

Kết lại cho show diễn đáng nhớ, không gian lắng xuống với lời phát biểu từ ông Trần Chiến - Chủ tịch Công Ty TNHH May Thêu Giày An Phước: “32 năm trước, chúng tôi tạo ra An Phước với niềm tin rằng người Việt có thể làm ra những sản phẩm chất lượng cao, mang tầm vóc quốc tế. Đây không chỉ là một buổi trình diễn thời trang mà là kết tinh của hàng ngàn con người đã đồng hành cùng An Phước suốt ba thập kỷ. Tôi hy vọng khán giả có thể cảm nhận được tâm huyết và niềm tin về tương lai của một An Phước sáng tạo, bền vững nhưng vẫn giữ vững bản sắc Việt".

Thông qua show diễn lần này, An Phước một lần nữa khẳng định vị thế trong ngành thời trang doanh nhân, khi biết cách kết nối truyền thống lâu năm cùng tư duy sáng tạo đương đại để định hình một thế hệ doanh nhân sống tỉnh thức, tối giản nhưng chọn lọc, linh hoạt nhưng luôn đĩnh đạc. “Conscious Traveler” không chỉ là một bộ sưu tập. Đây là bước chuyển mình chiến lược, là khởi đầu của hành trình mới trong việc xây dựng bản sắc thời trang trình diễn riêng của thương hiệu An Phước.