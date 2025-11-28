Á hậu Phương Anh, quán quân Vietnam's Next Top Model Lại Mai Hoa đổ bộ thảm đỏ họp báo công bố chuỗi sự kiện thời trang An Phước - Pierre Cardin 2025

Sáng ngày 27/11/2025, An Phước - thương hiệu thời trang cao cấp của Việt Nam phối hợp cùng Pierre Cardin Paris - thương hiệu của Pháp tổ chức buổi họp báo công bố chuỗi sự kiện thời trang An Phước - Pierre Cardin 2025 diễn ra từ 29/11 đến 1/12/2025 tại Tp. Hồ Chí Minh, bao gồm Pierre Cardin Young Designers Award 2025, An Phước Conscious Traveler Show và Pierre Cardin Fashion Show 2025. Ngay tại buổi họp báo sáng 27/11, Công ty An Phước đã lan tỏa thông điệp nhân văn khi ủng hộ tổng cộng 500 triệu đồng.

Trong đó, 200 triệu đồng được trao cho Quỹ “Vì người nghèo” phường An Đông (TP. Hồ Chí Minh) nhằm hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn; 300 triệu đồng còn lại dành cho đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 14. Nghĩa cử này thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm xã hội mà Công ty An Phước luôn duy trì trong suốt nhiều năm qua.Mở đầu sự kiện, ông Trần Minh Khoa - Đại diện Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước gửi lời cảm ơn Công ty La Maison Pierre Cardin cho hành trình hợp tác bền chặt trong suốt hơn 3 thập kỷ.

Bên cạnh đó, ông một lần nữa khẳng định chuỗi sự kiện lần này khẳng định mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai thương hiệu.Hoạt động đầu tiên của chuỗi sự kiện là Chung kết Pierre Cardin Young Designers Award 2025, diễn ra vào ngày 29/11/25 tại Lotte Hotel Tp.Hồ Chí Minh. Trong nhiều năm qua, cuộc thi được tổ chức ở nhiều quốc gia và đã trở thành bệ phóng cho không ít nhà thiết kế trẻ. Lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam bởi La Maison Pierre Cardin cùng sự đồng hành của Công ty An Phước với thông điệp “Khơi nguồn sáng tạo – Chắp cánh giấc mơ Việt”, cuộc thi thu hút hàng trăm hồ sơ dự thi từ thí sinh trên khắp cả nước.

Sau 5 tháng tuyển chọn, 32 thí sinh xuất sắc nhất sẽ tranh tài tại Vòng Chung kết. “Với chúng tôi, Young Designers Award không chỉ là một cuộc thi. Đây là dịp để Pierre Cardin thật sự kết nối với giới trẻ Việt Nam, lắng nghe họ nghĩ gì về thời trang, về tương lai và cách họ dùng sáng tạo để kể câu chuyện của chính mình. Những góc nhìn đó mang lại rất nhiều cảm hứng cho đội ngũ sáng tạo của chúng tôi. Năm nay, các giám khảo đều là những thành viên chủ chốt trong bộ phận sáng tạo của Maison Pierre Cardin.

Chúng tôi muốn mang đến cho thí sinh không chỉ sự đánh giá chuyên môn, mà còn là sự đồng hành đúng nghĩa” – Ông Rodrigo Basilicati Cardin chia sẻ tại sự kiện.Tiếp nối là An Phước Conscious Traveler Show được tổ chức ngày 30/11/2025 tại trung tâm sự kiện Thiskyhall, TP. Hồ Chí Minh. Sự kiện tới đánh dấu cột mốc quan trọng khi lần đầu tiên trong lịch sử 32 năm, Công ty An Phước trình diễn bộ sưu tập theo hình thức runway, ra mắt bộ sưu tập “An Phước Conscious Traveler”.

Các thiết kế của “An Phước Conscious Traveler” thể hiện trọn vẹn hình ảnh của một người doanh nhân hiện đại: luôn dịch chuyển, luôn tỉnh thức, luôn giữ phong độ trong từng khoảnh khắc. Bên cạnh những yếu tố như phom dáng chuẩn mực, chất liệu thông minh, thân thiện với môi trường, bộ sưu tập cũng tập trung vào tính thoải mái, linh hoạt, đáp ứng cho nhịp sống liên tục di chuyển của những doanh nhân hiện đại.

Khép lại Chuỗi sự kiện thời trang là Pierre Cardin Fashion Show 2025 được tổ chức vào ngày 01/12/2025 tại trung tâm sự kiện Thiskyhall, TP. Hồ Chí Minh. Đây cũng là một sự kiện đáng trông chờ nhất khi nhà mốt nước Pháp một lần nữa chọn Việt Nam làm điểm dừng chân trong hành trình mở rộng sáng tạo toàn cầu. Theo đó trong show diễn tới, thương hiệu sẽ mang đến bộ sưu tập Haute Couture từng gây tiếng vang tại Paris Fashion Week vào tháng 10. Các thiết kế lấy cảm hứng từ “Tương lai của hành tinh xanh” - một thế giới nơi công nghệ, tự nhiên và con người tồn tại hài hòa. Cùng với đó, điều giới mộ điệu sẽ dễ dàng bắt gặp ở bộ sưu tập là tinh thần vị lai - một trong những giá trị cốt lõi làm nên di sản thời trang mang tên Pierre Cardin.

Tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai - Phó Tổng thư ký Hiệp hội Dệt May Việt Nam đánh giá cao nỗ lực của hai công ty An Phước và Công ty La Maison Pierre Cardin khi mang đến chuỗi sự kiện thời trang có quy mô quốc tế. Theo bà, đây không chỉ là cú hích cho hình ảnh thương hiệu Việt mà còn là tín hiệu tích cực cho toàn ngành thời trang trong bối cảnh hội nhập. Bà cũng đặc biệt nhấn mạnh giá trị của Pierre Cardin Young Designers Award trong việc tạo bệ phóng cho thế hệ sáng tạo trẻ, đồng thời ghi nhận định hướng phát triển bền vững và minh bạch chuỗi cung ứng của hai thương hiệu như một tín hiệu tích cực của ngành thời trang Việt Nam.

Sự kiện họp báo được dẫn dắt bởi MC - Á hậu Phương Anh, cô xuất hiện với vẻ ngoài thanh lịch trong trang phục vest, sơ mi đến từ thương hiệu An Phước. Bên cạnh nhan sắc cùng gu thời trang tinh tế, cô cũng khiến dân tình xuýt xoa với khả năng “bắn” tiếng Pháp cực trôi chảy.

Tại họp báo, Người mẫu Lại Mai Hoa cùng người mẫu chính của Pierre Cardin Paris – Natacha Eguia xuất hiện nổi bật trong các thiết kế thuộc bộ sưu tập mới Pierre Cardin, thể hiện rõ màu sắc classic cùng tinh thần vị lai sẽ được đưa lên sàn diễn trong ngày 1/12 tới.

Quán quân Vietnam's Next Top Model 2025 chia sẻ: “Tôi rất vui khi thời trang Việt ngày càng đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển toàn cầu của nhiều thương hiệu quốc tế như Pierre Cardin cũng như thấy được nỗ lực tạo dấu ấn của nhiều thương hiệu Việt Nam nội địa như An Phước. Là một người mẫu trẻ, được trực tiếp chứng kiến và đồng hành cùng những biến chuyển tích cực ấy là niềm tự hào và động lực để tôi tiếp tục theo đuổi nghề”.