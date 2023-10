Dàn người đẹp quốc tế mặc cut-out ở Hoa hậu Hòa bình

Sau khi đáp chuyến bay xuống Hà Nội, Hoa hậu Lê Hoàng Phương và dàn thí sinh đã cùng tham dự buổi tiệc tối chào mừng tại khách sạn. Người đẹp diện bộ váy màu tím, cut-out táo bạo, khoe thân hình nóng bỏng.

Bước sang ngày hoạt động đầu tiên, Lê Hoàng Phương diện trang phục màu xanh, chất liệu sequin. Điểm nhấn của trang phục là chiếc áo kiểu cổ yếm, khoe vòng eo săn chắc, sexy.

Người đẹp Thái Lan diện bộ váy sequin màu hồng cut-out táo bạo, khoe cơ bụng gợi cảm.

Tuy không có chiều cao nổi trội, Aoom Thaweeporn được đánh giá chọn trang phục thông minh, làm nổi bật các thế mạnh của cơ thể.

Người đẹp Anh - Chloe Ellman-Baker diện trang phục màu xanh và phối đồ theo phong cách colour block trong ngày đầu nhập cuộc.

Người đẹp Puerto Rico - Cristina Ramos diện trang phục họa tiết sang trọng, thanh lịch trong ngày đầu nhập cuộc.

Người đẹp Indonesia mặc trang phục tông màu đen - trắng, khoe chân thon quyến rũ. Trước đó, cô đã tới TPHCM để chuẩn bị cho cuộc thi năm nay.

Người đẹp Myanmar - Ni Ni Lin Eain mặc váy cúp ngực. Cô là gương mặt gây chú ý ở khu vực châu Á tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023.

Người đẹp Angola - Eugénia Das Neves mặc váy lụa xanh khoe chân dài.

Đại diện Đan Mạch - Sille Albertsen mặc váy hồng ngọt ngào.

Các người đẹp Venezuela, Cộng hòa Czech, Indonesia chụp ảnh thân mật trong ngày đầu nhập cuộc.

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 diễn ra từ ngày 3/10 đến 25/10. Ngoài các đêm thi bán kết và chung kết, thí sinh sẽ tham gia các phần thi phụ như phỏng vấn kín, Best In Swimsuit (trang phục áo tắm), National Costume (trình diễn trang phục dân tộc), show thời trang Vietnam Beauty Fashion Fest… Lịch trình dành cho thí sinh trải dài từ Bắc vào Nam, đi qua nhiều tỉnh, thành như Hà Nội, Hạ Long, Đà Nẵng, Hội An, Huế và TP.HCM.