Dàn nghệ sĩ, beauty blogger hội tụ tại sự kiện chống nắng Image Skincare 2024

Đến dự sự kiện là các đối tác, người nổi tiếng và beauty blogger có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực dược mỹ phẩm và chăm sóc sức khỏe như: Các nhà thiết kế Lâm Gia Khang, Nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn; Người mẫu Bảo Hòa, Hoa hậu Kim Duyên, Miss Universe Bùi Quỳnh Hoa, Miss Universe Huỳnh Phạm Thủy Tiên, Á hậu Phương Nga, MS Thanh Trúc Trương và dàn model nổi tiếng trình diễn bộ sưu tập độc quyền được thiết kế riêng cho IMAGE Skincare - Summer's Calling by Thanh Trúc Trương; các Beauty Blogger: Nicky Khánh Ngọc, Lâm Thúy Nhàn, Mai Vân Trang, KOL Óng Ánh, Nhã Trúc, KOL Hà My; Á hậu Đặng Thanh Ngân, Phạm Diệu Linh, Art Director Dzung Yoko, MakeUp Artist Tùng Châu, Diễn viên Nguyễn Minh Trang, MC Minh Xù; Tạp chí ELLE: Đồng Thủy Tiên, Huy IO, Liên Chi Nguyễn…

Sự kiện như tiếng gọi mùa hè với không gian trải nghiệm đẳng cấp, tràn ngập nắng chiều bên sông Sài Gòn. Khách mời được tham gia các hoạt động check-in chụp ảnh ấn tượng và khám phá các sản phẩm chống nắng cao cấp đến từ Image Skincare, thương hiệu Hoa Kỳ có mặt tại Việt Nam hơn 17 năm qua.

Khách mời được đắm chìm với sự cuốn hút của màn trình diễn đầy ấn tượng của 25 người mẫu xinh đẹp trong bộ sưu tập mang tên SUMMER'S CALLING, được sáng tạo bởi Ms Thanh Trúc Trương. Với tinh thần phóng khoáng, tự do của những cuộc dạo chơi bất tận, bộ sưu tập thổi hồn vào mùa hè, mang đến sắc vàng rực rỡ, tràn đầy năng lượng. Những gam màu vàng tươi sáng không chỉ tôn lên vẻ đẹp rực rỡ của ánh nắng mà còn lan tỏa cảm giác thư thái, ấm áp và dễ chịu. Những bộ trang phục được trình diễn đã hoàn toàn chinh phục và để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả.

Sau phần trình diễn thời trang, chương trình tiếp nối với 3 phong cách âm nhạc độc đáo, mang đến nhiều cung bậc cảm xúc từ những nghệ sĩ tài năng của showbiz Việt như Grey D, Lân Nhã và ban nhạc Fband. Ca sĩ Lân Nhã với giọng hát ngọt ngào, nam tính đầy lãng mạn đã mang đến không gian âm nhạc ngoài trời, như được rót mật vào tai qua ca khúc Một thuở yêu người và liên khúc Vì yêu - Kathy. Hai ca khúc nước ngoài Sway và Can't Take My Eyes Off You đã khiến khán giả đánh thức niềm đam mê ngọt ngào tuổi trẻ.

Cảm xúc thực sự bùng nổ khi Fband xuất hiện, âm nhạc sôi động với hàng loạt bản mashup các ca khúc nổi tiếng như Despacito - Chúng ta không thuộc về nhau, Hãy trao cho anh - Shape of You - Waiting for You - Bên trên tầng lầu, Đường cong - Nồng nàn Hà Nội - Em trong mắt tôi - Nếu như anh đến…

Trong khuôn khổ sự kiện, MS Thúy Phan - CEO Minh Khuong Group - đã chia sẻ về tầm quan trọng của việc bảo vệ da trước tác hại của tia UV và giới thiệu chế độ chăm sóc da tối giản với sản phẩm chống nắng đa năng, kết hợp dưỡng ẩm, chăm sóc và bảo vệ da chỉ trong một bước duy nhất.

Đặc biệt, sự tham gia của MS Denise Dente - Giám đốc toàn cầu thương hiệu IMAGE Skincare đã chia sẻ về dòng sản phẩm chống nắng cao cấp của IMAGE Skincare mang đến khả năng bảo vệ kép, không những chống nắng mà còn chăm sóc và phục hồi hàng rào bảo vệ da. Dòng sản phẩm phù hợp với làn da Việt, dễ bị nám và tăng sắc tố. Sản phẩm mang đến sự đột phá cao và độc quyền trong việc chăm sóc và bảo vệ da.

IMAGE Skincare luôn tiên phong dẫn đầu trong việc mang đến những dòng kem chống nắng theo xu hướng và bảo vệ da tối ưu cho làn da Châu Á nói riêng và cả thế giới nói chung.