Thời tiết sáng nắng chiều mưa khiến làn da khó chịu, chị em đầu tư ngay những sản phẩm skincare xịn sò này để da mềm ẩm và căng bóng chỉ sau một đêm

Những ngày gần đây, thời tiết lúc nắng lúc mưa bất chợt, khiến cho làn da của các chị em dễ bị khó chịu, kích ứng, nổi mụn. Vì thế, đây là thời điểm mà các chị em nên để ý kỹ càng đến việc chăm sóc da nhiều hơn.

Nếu đang tìm mua các sản phẩm dưỡng da thì các chị em có thể tham khảo 5 deal dưới đây để làn da lúc nào cũng mềm mịn nhé! Vừa hay Lazada đã mang "Siêu hội Thành viên LazMall" chính thức trở lại từ nay đến hết 22/8/2024, mang đến những ưu đãi không thể bỏ qua cho các tín đồ làm đẹp. Đây là chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm dành riêng cho các thành viên của các thương hiệu trên LazMall. Không chỉ là mức giảm đến 50%, các thành viên thương hiệu sẽ còn có cơ hội nhận được vô vàn voucher freeship và voucher đặc quyền chỉ áp dụng cho thành viên thương hiệu. Để tham gia bạn chỉ cần đăng ký thành viên tại gian hàng của các thương hiệu trên LazMall, lựa chọn "Tham gia thành viên" và điền thông tin cá nhân cần thiết. Một khách hàng có thể đăng ký làm thành viên của rất nhiều thương hiệu cùng một lúc.

Những sản phẩm dưỡng da thời tiết sáng nắng chiều mưa

Gel rửa mặt cho da nhờn mụn Eucerin Pro Acne Cleansing Gel

Gel rửa mặt Eucerin ProAcne là lựa chọn lý tưởng cho các chị em có làn da nhờn. Sản phẩm này được đặc chế không chứa xà phòng và không hương liệu, giúp rửa mặt một cách nhẹ nhàng nhưng vô cùng hiệu quả. Với công thức chứa 6% Ampho-tensides, gel rửa mặt này không chỉ loại bỏ lượng bã nhờn dư thừa mà còn giúp làm sạch sâu làn da. Qua nghiên cứu da liễu lâm sàng, Eucerin ProAcne - Cleasing Gel đã chứng minh được hiệu quả cao trong việc cải thiện tình trạng da.

Mặt nạ ngủ dưỡng môi tẩy tế bào chết Laneige Lip Sleeping Mask Berry

Chị em chắc chắn ai cũng thích một đôi môi mềm mại, căng mọng. Vì thế nếu bạn đang tìm kiếm "chân ái" để cứu cánh đôi môi khô ráp của mình thì mặt nạ ngủ dưỡng môi Laneige Lip Sleeping Mask Berry chính là lời giải đáp hoàn hảo. Được chiết xuất từ bơ hạt mỡ và Berry Mix Complex, Laneige Lip Sleeping Mask Berry bảo vệ và nuôi dưỡng môi bạn suốt đêm. Đặc biệt, vitamin C từ mâm xôi, dâu tây, việt quất không chỉ giúp đôi môi bạn mềm mại, căng mọng mà còn làm giảm thâm. Chỉ cần thoa một lớp mỏng lên môi và sáng dậy là bạn đã có ngay đôi môi mềm mướt.

Gel loại bỏ tế bào chết Paula's Choice Skin Perpecting 8% AHA Gel Exfoliant

Các nàng nếu đã từng "đau đầu" với những vùng da không đều màu hay tìm cách để da mặt mềm mại, mịn màng hơn, thì không thể bỏ qua gel loại bỏ tế bào chết của Paula's Choice. Với 8% glycolic acid cùng chiết xuất từ hoa cúc, lô hội, trà xanh, Sodium Hyaluronate và vitamin B5, sản phẩm không chỉ giúp da bạn trở nên sáng hơn, mà còn giúp "xóa sổ" nếp nhăn một cách tự nhiên mà không hề gây tổn thương cho da. Đây là giải pháp tuyệt vời để làm mới làn da, mang đến vẻ ngoài tươi trẻ và đầy sức sống.

Mặt nạ đất sét Rare Earth Deep Pore Cleansing Masque

Mặt nạ đất sét Rare Earth Deep Pore Cleansing Masque của Kiehl's là cứu tinh cho những chị em muốn làm sạch sâu lỗ chân lông và kiểm soát dầu hiệu quả. Đất sét trắng Amazon trong mặt nạ giúp hút sạch bụi bẩn và các độc tố từ da mặt, trong khi Bentonite giúp kiểm soát nhờn, giảm thiểu tình trạng da bóng dầu. Với chiết xuất nha đam, da bạn sẽ được chăm sóc nhẹ nhàng, không hề bị khô căng hay kích ứng sau khi đắp mặt nạ. Sản phẩm này không chỉ giúp làn da thông thoáng mà còn mang lại cảm giác mềm mịn như da em bé đấy.

Kem dưỡng OLAY Luminous Niacinamide & Vitamin C

Chị em nào đang tìm cách để "đánh bay" những vết thâm, đốm nâu cứng đầu thì đã có ngay kem Dưỡng OLAY Luminous Niacinamide & Vitamin C. Công thức phức hợp Bioavailable Vitamin C bao gồm Niacinamide & Vitamin C giúp làm sáng da từ sâu bên trong, không chỉ giảm vết thâm nổi bật trên bề mặt mà còn cả những đốm nâu đã "ẩn náu" dưới lớp biểu bì. Em kem dưỡng này thấm nhanh, không hề gây cảm giác nhờn dính mang đến cảm giác mềm mịn khi sử dụng. Bên cạnh đó, Niacinamide trong hũ kem dưỡng này còn giúp tăng cường quá trình tái tạo da và collagen, ngăn chặn hắc sắc tố trên bề mặt da, đem lại làn da "bật tone" một cách tự nhiên.

