Mỹ nhân mặc đồ công sở đẹp nhất showbiz, ngắm 100 lần vẫn không biết chán là gì

Nếu phải chọn một cái tên đại diện cho phong cách công sở cuốn hút của làng giải trí Việt, nhiều người sẽ không ngần ngại gọi tên Huyền Lizzie. Cô nàng tên thật là Phan Minh Huyền, sinh năm 1990, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh VTV với hàng loạt vai diễn để đời trong Thương ngày nắng về và Chúng ta của 8 năm sau . Khởi đầu từ hot girl Hà Thành, Huyền Lizzie dần khẳng định mình không chỉ bằng diễn xuất tự nhiên mà còn bởi gu thời trang tinh tế, sang trọng - đặc biệt là khả năng "biến hóa" những bộ đồ công sở tưởng chừng đơn giản thành những set look vừa nữ tính vừa toát lên khí chất của người phụ nữ hiện đại tự tin.

Nhìn vào loạt ảnh dạo phố của Huyền Lizzie, điều đầu tiên dễ nhận thấy là cô luôn trung thành với bảng màu trung tính như nâu caramel, trắng tinh, đen, xanh xám,.. tạo nên một tủ đồ căn bản hoàn hảo mà chị em công sở nào cũng nên học hỏi.

Bộ đầu tiên mở đầu với phong cách nữ tính mềm mại, Huyền Lizzie chọn thiết kế váy lụa không tay cổ thuyền. Chất liệu lụa luôn dễ dàng mang lại cảm giác sang trọng và thanh lịch nên rất phù hợp với môi trường công sở. Nữ diễn viên kết hợp cùng kiểu tóc buộc nửa và khuyên tai ngọc trai đồng điệu, hoàn thành bộ outfit đi làm cho những ngày cần ăn diện chỉn chu.

Trong một outfit khác, Huyền Lizzie chọn nguyên set tông nâu caramel ấm áp với áo sơ mi cổ chữ V biến tấu, tay bồng có dây rút tinh tế kết hợp quần ống rộng cạp cao - một tổng thể đồng màu đầy chỉn chu nhưng không hề nhàm chán. Điểm cộng nằm ở chiếc túi xích nhỏ màu đen và đôi giày mũi nhọn trắng, vừa phá vỡ sự đơn điệu vừa tạo điểm nhấn thị giác thông minh. Công thức rút ra cho hội chị em là mặc đồng màu nhưng đừng quên phụ kiện tương phản để đặt điểm nhấn thú vị cho outfit nhé!

Tiếp tục là set đồ đồng màu, lần này Huyền Lizzie diện áo gile cổ chữ V sâu kết hợp quần ống rộng trắng cùng tông. Đây là 2 must-have item trong tủ đồ công sở của hội chị em trong những ngày hè nóng bức. Phần áo dù thiết kế không tay nhưng form dáng đứng cứng cáp giúp tổng thể vẫn giữ được nét thanh lịch mà không bị hở hang quá đà. Nàng có thể học người đẹp 9x phối cùng túi da đen làm điểm nhấn.

Bộ trang phục xuống phố với áo điệu tông trắng cùng chân váy lụa dài màu đen chính là minh chứng rõ nhất cho triết lý "ít mà chất" của Huyền Lizzie. Sự tương phản trắng-đen sắc nét, chất vải lụa tạo độ bóng nhẹ sang trọng, kết hợp đôi giày cao gót mũi nhọn trắng hoàn thiện 1 outfit vừa hợp đi làm vừa hợp đi tiệc, khoe khéo vẻ đẹp nữ tính mềm mại lại không kém phần quyền lực.

Các set tweed đang dần trở nên quen mặt trong tủ đồ của nàng công sở. Huyền Lizzie cũng không đứng ngoài trend khi chia sẻ bức ảnh diện áo khoác vải tweed trắng viền vàng kiểu dáng cổ điển kết hợp chân váy ngắn cùng chất liệu, đi kèm tất lưới đen, giày mũi nhọn và kết thúc bằng minibag màu đỏ rượu nổi bật. Đây là bộ trang phục giao thoa hoàn hảo giữa nét "nữ tính" và "quyền lực", phù hợp cho những buổi họp quan trọng hay sự kiện buổi tối của công ty.

Vào những ngày không cần ăn diện quá đà, Huyền Lizzie chứng minh rằng phong cách công sở không nhất thiết phải cứng nhắc. Cô nàng mặc tự nhiên quần jeans ống suông kết hợp áo len dáng ôm, quàng thêm áo cardigan trắng qua vai - cách mix&match cực hay ho giúp bộ trang phục vừa ấm áp vừa có chiều sâu tạo hình. Đôi giày cao gót mũi nhọn trắng tiếp tục xuất hiện như "chữ ký" không thể thiếu. Tổng thể set đồ cho cảm giác thoải mái mà vẫn đủ đứng đắn, phù hợp để đi làm.

Nhìn lại tủ đồ công sở của Huyền Lizzie, có thể thấy nữu diễn viên không cần hàng hiệu phủ đầu hay màu sắc loè loẹt để gây chú ý - thay vào đó là sự chắt lọc tinh tế từ vài gam màu trung tính dễ phối, những thiết kế có đường cắt may chuẩn, và đôi ba món phụ kiện đủ sức nâng tầm cả bộ trang phục. Chính vì vậy, tủ đồ công sở của cô nàng xứng đáng trở thành cuốn "cẩm nang sống" cho bất kỳ chị em nào đang loay hoay tìm kiếm phong cách riêng - bởi những gì Huyền Lizzie mặc không chỉ đẹp trong khoảnh khắc, mà còn đẹp mãi theo thời gian.