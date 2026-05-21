Mỹ nhân mặc đồ công sở đẹp nhất showbiz, ngắm 100 lần vẫn không biết chán là gì

Tủ đồ văn phòng chẳng cần hàng hiệu, người đẹp này vẫn khiến chị em muốn copy ngay.
Nếu phải chọn một cái tên đại diện cho phong cách công sở cuốn hút của làng giải trí Việt, nhiều người sẽ không ngần ngại gọi tên Huyền Lizzie. Cô nàng tên thật là Phan Minh Huyền, sinh năm 1990, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh VTV với hàng loạt vai diễn để đời trong Thương ngày nắng về và Chúng ta của 8 năm sau . Khởi đầu từ hot girl Hà Thành, Huyền Lizzie dần khẳng định mình không chỉ bằng diễn xuất tự nhiên mà còn bởi gu thời trang tinh tế, sang trọng - đặc biệt là khả năng "biến hóa" những bộ đồ công sở tưởng chừng đơn giản thành những set look vừa nữ tính vừa toát lên khí chất của người phụ nữ hiện đại tự tin.
Nhìn vào loạt ảnh dạo phố của Huyền Lizzie, điều đầu tiên dễ nhận thấy là cô luôn trung thành với bảng màu trung tính như nâu caramel, trắng tinh, đen, xanh xám,.. tạo nên một tủ đồ căn bản hoàn hảo mà chị em công sở nào cũng nên học hỏi.
Nhìn lại tủ đồ công sở của Huyền Lizzie, có thể thấy nữu diễn viên không cần hàng hiệu phủ đầu hay màu sắc loè loẹt để gây chú ý - thay vào đó là sự chắt lọc tinh tế từ vài gam màu trung tính dễ phối, những thiết kế có đường cắt may chuẩn, và đôi ba món phụ kiện đủ sức nâng tầm cả bộ trang phục. Chính vì vậy, tủ đồ công sở của cô nàng xứng đáng trở thành cuốn "cẩm nang sống" cho bất kỳ chị em nào đang loay hoay tìm kiếm phong cách riêng - bởi những gì Huyền Lizzie mặc không chỉ đẹp trong khoảnh khắc, mà còn đẹp mãi theo thời gian.