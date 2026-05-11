Dàn Hoa hậu, nghệ sĩ hội tụ trong sự kiện Áo dài Việt nhận Kỷ lục Toàn cầu

Chiều 8/5 tại Hà Nội, sự kiện ra mắt sách “Công Thức Áo Dài Ly Vuông” của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam đã trở thành dấu mốc đáng tự hào khi công trình chính thức được xác lập Kỷ lục Toàn cầu.

Thảm đỏ rạng rỡ với vẻ đẹp Áo Dài Ly Vuông

Tại sự kiện, Hoa hậu Quốc tế Thanh Thủy xuất hiện nổi bật trong thiết kế Áo Dài Ly Vuông, mang đến hình ảnh người phụ nữ Việt trẻ trung, thanh lịch và giàu bản sắc. Kỹ thuật “phẳng nách, êm cổ, eo thon” giúp thiết kế ôm dáng tự nhiên, tôn hình thể người mặc mà vẫn giữ được nét trang nhã của tà áo dài truyền thống.

Không gian sự kiện ra mắt sách nhanh chóng thu hút sự quan tâm của truyền thông khi có sự góp mặt của NSND Lan Hương Bông, NSƯT Nguyệt Hằng, đạo diễn Mai Thu Huyền, nghệ sĩ Trà My cùng nhiều gương mặt nổi tiếng. Mỗi người một vẻ, nhưng đều gặp nhau ở tinh thần tôn vinh áo dài Việt bằng hình ảnh đẹp, chỉn chu và giàu cảm xúc.

Sự xuất hiện của NSND Lan Hương Bông, NSƯT Đỗ Kỷ và nghệ sĩ Trà My tại sự kiện cũng cho thấy sức sống rộng mở của Áo Dài Ly Vuông. Từ nghệ sĩ gạo cội đến gương mặt trẻ, áo dài vẫn giữ được khả năng làm đẹp cho phụ nữ Việt ở nhiều độ tuổi, nhiều phong thái.

Các thiết kế được lựa chọn thuộc xu hướng Áo Dài Ly Vuông cưới hỏi 2026, tập trung vào phom dáng chuẩn, đường cắt tinh tế và khả năng tôn vóc dáng. Thay vì dựa vào chi tiết cầu kỳ, vẻ đẹp của áo dài được đặt ở cấu trúc may đo, độ vừa vặn và khí chất của người mặc.

Các nghệ sĩ gồm NSND Lan Hương Bông, NSƯT Nguyệt Hằng và đạo diễn Mai Thu Huyền thích thú khi cùng hội tụ tại sự kiện ra mắt sách.

Gần 40 năm làm nghề kết tinh thành Kỷ lục Toàn cầu

Phía sau những tà áo rạng rỡ trên thảm đỏ là hành trình gần 40 năm lao động, nghiên cứu và truyền nghề của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam. Tại sự kiện, Tổ chức Kỷ lục Người Việt Toàn cầu đã trao Bằng Kỷ lục Toàn cầu cho công trình “Công Thức Áo Dài Ly Vuông” – ghi nhận nỗ lực hệ thống hóa kỹ thuật áo dài Việt thành một nền tảng tri thức có giá trị ứng dụng.

Khoảnh khắc dấu mốc đặc biệt khi một kỹ thuật may đo trang phục truyền thống Việt Nam được biên soạn thành sách, chuẩn hóa thành hệ thống, đồng thời áp dụng tư duy quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và được chứng nhận kỷ lục toàn cầu.

NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam chia sẻ, cuốn sách ra đời từ tình yêu với phụ nữ và văn hóa Việt Nam. Với anh, đã trao nghề thì phải trao trọn vẹn. Việc hệ thống hóa công thức thành sách không chỉ để giữ lại tinh hoa nghề, mà còn để thế hệ sau có nền tảng rõ ràng hơn khi bước vào nghề và đưa áo dài Việt vươn xa.

Bà Đặng Thị Bích Liên – nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – cùng bà Lan Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, đánh giá cao ý nghĩa của việc đưa tri thức áo dài vào một hệ thống bài bản, góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa Việt.

Từ tri thức nghề đến cơ hội lập nghiệp

“Công Thức Áo Dài Ly Vuông” không dừng lại ở một cuốn sách kỹ thuật. Công trình này còn mở ra câu chuyện về sinh kế, đào tạo nghề và cơ hội tự chủ cho phụ nữ.

Theo chia sẻ từ bà Phạm Thị Hương Giang, thông qua công thức này, hơn 20.000 phụ nữ đã được đào tạo, trong đó hơn 10.000 người tự tin khởi nghiệp, mở xưởng may và từng bước làm chủ cuộc sống.

Tại tọa đàm, các chuyên gia cùng nhìn nhận: việc đưa kỹ thuật áo dài thành giáo trình chuẩn là bước đi cần thiết để phát triển đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nhân lực và đóng góp cho công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Nhà giáo Vũ Chí Công – nguyên Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp – nhấn mạnh rằng cuốn sách không chỉ là tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, mà còn mang giá trị tinh thần lớn. Đây có thể trở thành nền tảng để sinh viên, nhà thiết kế trẻ nghiên cứu, thực hành và tiếp tục đưa áo dài Việt đến những không gian quốc tế.

Nhiều nhà thiết kế áo dài trưởng thành từ hành trình học và ứng dụng công thức này đã trở thành minh chứng rõ ràng: khi tri thức nghề được trao đi đúng cách, nó có thể tạo nên sinh kế, thương hiệu và niềm tin cho người làm nghề.

Một ấn phẩm đáng sở hữu của người yêu áo dài Việt

Với “Công Thức Áo Dài Ly Vuông”, NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam không chỉ giới thiệu một cuốn sách nghề, mà còn gửi gắm một công trình tri thức về áo dài Việt.

Đối với người thợ may, đây là tài liệu giúp rút ngắn quá trình tự học, hạn chế sai số kỹ thuật và tự tin hơn khi khởi nghiệp. Đối với người yêu văn hóa, đây là một ấn phẩm có giá trị sưu tầm, trưng bày và làm quà tặng ý nghĩa, nhất là với những ai trân trọng vẻ đẹp áo dài và tinh thần Việt Nam.

“Công Thức Áo Dài Ly Vuông” không chỉ là cẩm nang nghề nghiệp, mà còn là một dấu ấn văn hóa, nơi tri thức may đo truyền thống được gìn giữ, hệ thống hóa và trao lại cho thế hệ mai sau.

Khi thế giới gọi tên áo dài Việt Nam, đó không chỉ là niềm tự hào của riêng người làm nghề, mà là cảm xúc chung của những ai yêu vẻ đẹp Việt.

Đặt mua sách chính hãng Độc giả yêu sách, phụ huynh muốn tìm món quà định hướng nghề nghiệp cho con em, hoặc những anh chị em mong muốn khởi nghiệp nghề may có thể đăng ký mua sách chính hãng tại: https://www.clbad.vn/xbsctadlyv



