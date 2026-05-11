Dàn Hoa hậu, nghệ sĩ hội tụ trong sự kiện Áo dài Việt nhận Kỷ lục Toàn cầu
Sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ, hoa hậu và khách mời uy tín, cùng lan tỏa vẻ đẹp áo dài Việt từ thảm đỏ đến câu chuyện tri thức nghề.
Chiều 8/5 tại Hà Nội, sự kiện ra mắt sách “Công Thức Áo Dài Ly Vuông” của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam đã trở thành dấu mốc đáng tự hào khi công trình chính thức được xác lập Kỷ lục Toàn cầu.
Thảm đỏ rạng rỡ với vẻ đẹp Áo Dài Ly Vuông
Không gian sự kiện ra mắt sách nhanh chóng thu hút sự quan tâm của truyền thông khi có sự góp mặt của NSND Lan Hương Bông, NSƯT Nguyệt Hằng, đạo diễn Mai Thu Huyền, nghệ sĩ Trà My cùng nhiều gương mặt nổi tiếng. Mỗi người một vẻ, nhưng đều gặp nhau ở tinh thần tôn vinh áo dài Việt bằng hình ảnh đẹp, chỉn chu và giàu cảm xúc.
Các thiết kế được lựa chọn thuộc xu hướng Áo Dài Ly Vuông cưới hỏi 2026, tập trung vào phom dáng chuẩn, đường cắt tinh tế và khả năng tôn vóc dáng. Thay vì dựa vào chi tiết cầu kỳ, vẻ đẹp của áo dài được đặt ở cấu trúc may đo, độ vừa vặn và khí chất của người mặc.
Gần 40 năm làm nghề kết tinh thành Kỷ lục Toàn cầu
Phía sau những tà áo rạng rỡ trên thảm đỏ là hành trình gần 40 năm lao động, nghiên cứu và truyền nghề của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam. Tại sự kiện, Tổ chức Kỷ lục Người Việt Toàn cầu đã trao Bằng Kỷ lục Toàn cầu cho công trình “Công Thức Áo Dài Ly Vuông” – ghi nhận nỗ lực hệ thống hóa kỹ thuật áo dài Việt thành một nền tảng tri thức có giá trị ứng dụng.
NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam chia sẻ, cuốn sách ra đời từ tình yêu với phụ nữ và văn hóa Việt Nam. Với anh, đã trao nghề thì phải trao trọn vẹn. Việc hệ thống hóa công thức thành sách không chỉ để giữ lại tinh hoa nghề, mà còn để thế hệ sau có nền tảng rõ ràng hơn khi bước vào nghề và đưa áo dài Việt vươn xa.
Từ tri thức nghề đến cơ hội lập nghiệp
“Công Thức Áo Dài Ly Vuông” không dừng lại ở một cuốn sách kỹ thuật. Công trình này còn mở ra câu chuyện về sinh kế, đào tạo nghề và cơ hội tự chủ cho phụ nữ.
Tại tọa đàm, các chuyên gia cùng nhìn nhận: việc đưa kỹ thuật áo dài thành giáo trình chuẩn là bước đi cần thiết để phát triển đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nhân lực và đóng góp cho công nghiệp văn hóa Việt Nam.
Nhà giáo Vũ Chí Công – nguyên Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp – nhấn mạnh rằng cuốn sách không chỉ là tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, mà còn mang giá trị tinh thần lớn. Đây có thể trở thành nền tảng để sinh viên, nhà thiết kế trẻ nghiên cứu, thực hành và tiếp tục đưa áo dài Việt đến những không gian quốc tế.
Một ấn phẩm đáng sở hữu của người yêu áo dài Việt
Với “Công Thức Áo Dài Ly Vuông”, NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam không chỉ giới thiệu một cuốn sách nghề, mà còn gửi gắm một công trình tri thức về áo dài Việt.
Đối với người thợ may, đây là tài liệu giúp rút ngắn quá trình tự học, hạn chế sai số kỹ thuật và tự tin hơn khi khởi nghiệp. Đối với người yêu văn hóa, đây là một ấn phẩm có giá trị sưu tầm, trưng bày và làm quà tặng ý nghĩa, nhất là với những ai trân trọng vẻ đẹp áo dài và tinh thần Việt Nam.
Khi thế giới gọi tên áo dài Việt Nam, đó không chỉ là niềm tự hào của riêng người làm nghề, mà là cảm xúc chung của những ai yêu vẻ đẹp Việt.
