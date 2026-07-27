Dàn Celebs, KOLs, beauty creators và tín đồ làm đẹp quy tụ tại sự kiện ra mắt NARS Insatiable Liquid Blush

Ngày 25/7 vừa qua, NARS chính thức giới thiệu Insatiable Liquid Blush đến giới mộ điệu thông qua một sự kiện trải nghiệm được đầu tư chỉn chu, quy tụ đông đảo celeb, KOLs, beauty creators cùng những tín đồ làm đẹp. Lấy cảm hứng từ tinh thần “Lust For Blush”, không gian sự kiện được xây dựng như một hành trình trải nghiệm, nơi mỗi điểm chạm - từ cocktail, chocolate đến tiết mục mở màn đều xoay quanh cảm hứng từ sắc má hồng, nhân vật chính của mùa hè năm nay, đánh dấu màn ra mắt của dòng má hồng mới đậm chất NARS: táo bạo, thời thượng và giàu tính biểu đạt cá nhân.

Ngay từ khi đặt chân đến không gian sự kiện, khách mời đã bắt đầu hành trình khám phá bằng những ly cocktail chào mừng, lấy cảm hứng từ các sắc thái biểu tượng của Insatiable Liquid Blush: Exhibit A táo bạo và nổi bật, Orgasm rạng rỡ đầy sức quyến rũ và Sex Appeal mang đến cảm giác tươi tắn, nhẹ nhàng nhưng không kém phần cuốn hút. Mỗi ly cocktail không chỉ gợi nhắc cá tính của từng tông má hồng, mà còn trở thành lời chào mở đầu cho hành trình khám phá thế giới sắc màu của NARS.

Tiếp nối hành trình khám phá là chuỗi không gian trải nghiệm được thiết kế theo tinh thần thời trang hiện đại đặc trưng của thương hiệu. Tâm điểm của sự kiện là Blush Up Station - khu vực trưng bày và trải nghiệm dòng sản phẩm Insatiable Liquid Blush, nơi khách mời có cơ hội khám phá toàn bộ bảng màu và cảm nhận trực tiếp hiệu ứng màu sắc trên da.

Đặc biệt, với Makeup code "No Blush" trên thiệp mời, khách tham dự được khuyến khích xuất hiện với lớp nền hoàn thiện nhưng không đánh má hồng để trực tiếp trải nghiệm sản phẩm dưới sự tư vấn của đội ngũ chuyên viên trang điểm NARS. Từ những lớp màu trong trẻo dành cho phong cách trang điểm tự nhiên đến những sắc độ nổi bật hơn cho buổi tối, mỗi khách mời đều có cơ hội khám phá cách một màu má có thể thay đổi tổng thể diện mạo chỉ trong vài thao tác.Ý tưởng này không chỉ giúp khách mời cảm nhận rõ hiệu ứng của từng sắc độ má hồng mà còn biến trải nghiệm sản phẩm trở thành một phần tự nhiên của sự kiện.

Bên cạnh đó, Touch Up Station mang đến trải nghiệm hoàn thiện lớp trang điểm với những dòng sản phẩm complexion biểu tượng đã làm nên tên tuổi NARS trên toàn cầu, từ kem nền, che khuyết điểm đến phấn phủ. Không gian này không chỉ giới thiệu hệ sinh thái makeup signature của thương hiệu mà còn nhấn mạnh triết lý làm đẹp đặc trưng của NARS: một lớp nền hoàn hảo chính là nền tảng để mọi sắc màu thể hiện trọn vẹn.

Xuyên suốt sự kiện, tinh thần “Lust For Blush” còn được truyền tải qua những chi tiết được chăm chút tỉ mỉ. Các viên Bon Bon Chocolate được chế tác riêng, lấy cảm hứng từ những sắc độ nổi bật của dòng Insatiable Liquid Blush, mang đến cách thưởng thức màu sắc bằng vị giác đầy mới mẻ. Bên cạnh đó, mùi hương đặc biệt được lan tỏa trong không gian sự kiện, góp phần hoàn thiện trải nghiệm đa giác quan, nơi khách mời có thể cảm nhận tinh thần của bộ sưu tập bằng thị giác, vị giác lẫn khứu giác. Những chi tiết nhỏ như cocktail hay chocolate không chỉ làm phong phú trải nghiệm sự kiện mà còn góp phần kể câu chuyện về bảng màu của Insatiable Liquid Blush theo một cách gần gũi và giàu cảm xúc hơn.

Không khí được đẩy lên cao trào với tiết mục mở màn của LOHAN kết hợp cùng phần trình diễn thời trang đặc biệt. Trên sàn diễn, toàn bộ layout trang điểm của người mẫu được thực hiện bởi đội ngũ chuyên viên của NARS. Trong đó, Insatiable Liquid Blush đóng vai trò điểm nhấn, tạo nên những sắc thái khác nhau cho từng phong cách, từ vẻ đẹp trong trẻo, tự nhiên đến cá tính và nổi bật.

Sau phần trình diễn, DJ 2Pillz tiếp tục khuấy động không gian với những giai điệu sôi động, đưa sự kiện kéo dài đến tối trong không khí trẻ trung và giàu năng lượng.

NARS Insatiable Liquid Blush: Ứng viên dẫn đầu xu hướng má hồng mùa hè

Với kết cấu dạng serum siêu mỏng nhẹ, sản phẩm tan vào da gần như ngay lập tức, mang lại hiệu ứng màu sắc tự nhiên như được “đánh thức” từ bên trong thay vì nằm trên bề mặt lớp nền. Công thức phức hợp sắc màu được phát triển độc quyền, kết hợp các thành phần dưỡng ẩm giúp lớp màu tiệp vào da, dễ tán và có thể layer nhiều lớp mà vẫn giữ được độ trong trẻo. Chỉ với một chấm nhỏ, người dùng có thể điều chỉnh từ hiệu ứng ửng hồng nhẹ nhàng cho ban ngày đến sắc độ nổi bật hơn cho những buổi tiệc tối, trong khi lớp nền vẫn giữ được cảm giác mỏng nhẹ và tươi mới suốt nhiều giờ.

Bộ sưu tập gồm 16 sắc độ với khả năng bền màu lên đến 16 giờ, trải dài từ các tông hồng, đào, san hô đến berry và nude hiện đại, phù hợp với nhiều tông da và phong cách trang điểm khác nhau. Mỗi màu sắc đều được thiết kế để có thể sử dụng độc lập hoặc kết hợp cùng nhau, mở ra nhiều cách thể hiện cá tính riêng. Đặc biệt, Orgasm - sắc hồng đào ánh vàng hồng đã trở thành biểu tượng toàn cầu của NARS - tiếp tục giữ vai trò tâm điểm với hiệu ứng bắt sáng đặc trưng, mang đến vẻ rạng rỡ tự nhiên cho làn da.

Thông qua sự kiện lần này, NARS không chỉ ra mắt một sản phẩm mới mà còn mang đến một trải nghiệm làm đẹp giàu cảm xúc, nơi màu sắc được cảm nhận bằng nhiều giác quan khác nhau. Với Insatiable Liquid Blush, thương hiệu tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong việc định hình xu hướng làm đẹp hiện đại, đồng thời tiếp tục khẳng định quan điểm rằng một sắc má phù hợp không đơn thuần là điểm nhấn của lớp trang điểm, mà còn là cách mỗi người thể hiện bản sắc và cảm xúc của chính mình.