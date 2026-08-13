"Đám cưới" lớn nhất hôm nay: Vợ chồng Trấn Thành hấp hôn 10 năm, Kỳ Duyên - Thiên Ân nôn ra mặt rồi kìa!

Chiều 13/8, không khí thảm đỏ bridal show The Prime của NTK Đỗ Long đã biến thành một "siêu đám cưới" đúng nghĩa của Vbiz. Không chỉ là nơi trình làng những mẫu váy cưới lộng lẫy, sự kiện còn chứng kiến màn đổ bộ của loạt couple đình đám. Sánh đôi cùng các "cô dâu" với những thiết kế màu trắng kinh điển, dàn "rể" hôm nay cũng đồng loạt tuân thủ dresscode với những bộ suit/blazer trắng lịch lãm, tạo nên khung cảnh tinh khiết, ngọt ngào và lãng mạn

Nhiều cặp đôi đình đám của Vbiz tay trong tay dự bridal show đầu tiên của NTK Đỗ Long (Clip: Đi Soi Sao Đi).

Bản hợp xướng tình yêu của thảm đỏ hôm nay chắc chắn gọi tên vợ chồng Trấn Thành - Hari Won. Đảm nhận vị trí First Face cho show diễn, Hari Won trước đó trong buổi tổng duyệt từng ngậm ngùi chia sẻ rằng dù đã ra sức chèo kéo nhưng ông xã không thể tham dự vì lịch trình bận rộn. Thế nhưng đến D-day, Trấn Thành cuối cùng đã có thể góp mặt.

Trên thảm đỏ, Hari Won khoe visual trẻ trung cùng vóc dáng thon gọn trong một mẫu minidress trên gối. Trong khi đó, Trấn Thành chọn bản phối phóng khoáng khi kết hợp blazer trắng hai hàng khuy cùng quần jeans ống suông năng động. Khoảnh khắc cặp đôi sánh đôi ngọt ngào, trao nhau những cử chỉ chăm sóc ân cần càng thêm phần ý nghĩa khi cả hai đang tiến rất gần đến cột mốc 10 năm về chung một nhà vào cuối năm nay.

Còn nhớ tại fashion show gần nhất của Đỗ Long hồi tháng 11/2025, ba cái tên Kỳ Duyên, Thiên Ân và Minh Triệu từng trở thành tâm điểm bàn tán với màn chạm mặt gượng gạo sau cặp kính đen của Thiên Ân. Trở lại sự kiện lần này, hai nàng hậu tiếp tục thu hút mọi ánh nhìn khi đồng hành cùng nhau trên thảm đỏ trong những thiết kế váy trắng cắt xẻ táo bạo.

Thiên Ân khoe trọn cơ bụng số 11 săn chắc trong set váy hai mảnh gồm crop top cúp ngực xếp dải lụa mềm mại và chân váy xẻ hông. Tương tự, Kỳ Duyên cũng đi cùng mẫu đầm ôm sát với chi tiết cut-out táo bạo hai bên lườn, khoe khéo vòng eo con kiến.

Tay trong tay xuất hiện với nụ cười ngập tràn hạnh phúc và thần thái tươi tắn, màn phát "cẩu lương" của hai nàng hậu khiến netizen không tiếc lời khen ngợi, đồng thời nhận ra dấu hiệu nôn nao không thể che đậy của cả hai khi nhìn nhau.

Vợ chồng son Anh Đức - Anh Phạm lại gây chú ý với diện mạo đồng điệu từ outfit đến màu tóc nhuộm nâu đỏ nổi bật. Anh Đức nhận nhiều lời khen cho nhan sắc phong độ, thăng hạng rõ rệt sau khi kết hôn khi diện thiết kế tuxedo trắng trang trọng. Bên cạnh anh, Anh Phạm e ấp trong mẫu đầm mang hơi hướng Boho-chic chất ren xếp tầng nữ tính.

Không chịu kém cạnh, vợ chồng Hoa hậu Khánh Vân cùng nhiếp ảnh gia Long Nguyễn mang hẳn không khí lễ đường thực sự lên thảm đỏ. Khánh Vân trông hệt như một cô dâu thực thụ khi khoe đôi chân dài miên man trong mẫu váy cưới dáng mullet, đầu cài khăn veil thướt tha và tay cầm bó hoa rum trắng tinh khôi. Nhiếp ảnh gia Long Nguyễn diện suit trắng cổ điển bảnh bao, âu yếm sánh đôi bên bà xã.

Thêm một cặp đôi "thiêu đốt" thảm đỏ là vợ chồng Phương Trinh Jolie và Lý Bình. Phương Trinh Jolie chơi lớn khi chọn mẫu váy cưới xuyên thấu chất liệu ren mỏng manh, khoét lưng trần và xẻ hông cực gắt tôn lên ưu điểm là đường cong nóng bỏng. Lý Bình diện suit trắng lịch lãm, liên tục ôm chặt eo bà xã vô cùng tình tứ.

Trong khi đó, cặp đôi sắp cưới - beauty blogger Chloe Nguyễn và bạn trai Zim Nguyễn lại mang đến bầu không khí ngọt ngào, tinh tế. Chloe khoe lưng trần nuột nà với đầm lụa satin dáng rủ, cầm clutch vàng nổi bật, trao cho vị hôn phu ánh nhìn say đắm.

Tình trong như đã, mặt ngoài... chỉ ngồi chung là cặp đôi đang khiến netizen không khỏi rần rần: Diệp Lâm Anh và Phạm Kiên. Trên thảm đỏ, người đẹp tạo nên khung hình bùng nổ visual bên hai nàng hậu Kỳ Duyên và Thiên Ân trong thiết kế đầm quây trắng đính kết kỳ công, khoe trọn làn da nâu bánh mật cùng thần thái kiêu sa.

Dù vậy, dân tình đã nhanh chóng phát hiện người thật sự đồng hành cùng cô từ nhà, hộ tống đến sự kiện cho đến khi ngồi sát rạt trên front row lại chính là Phạm Kiên. Lên đồ không khác gì những couple còn lại, cặp chị em này chỉ còn thiếu mỗi khung hình hai người nữa thôi.

Bên cạnh những cặp đôi nam nữ ngọt ngào, thảm đỏ sự kiện còn chứng kiến màn sóng đôi ngẫu hứng nhưng không kém phần bùng nổ từ vị trí các nam thần Vbiz.

Làm sáng bừng thảm đỏ là "Trịnh tổng" Trịnh Thăng Bình trong bộ suit all-white chuẩn gu tài phiệt, sánh đôi cùng "cạ cứng" Đinh Mạnh Ninh. Cả hai hào hứng có mặt từ sớm để ủng hộ bridal show đầu tiên trong sự nghiệp của NTK Đỗ Long, nơi Hoa hậu Thanh Thủy giữ vai trò Vedette.

Ngay sau đó, khép lại đại tiệc visual là sự xuất hiện của bộ đôi mỹ nam "Mưa Đỏ". Steven Nguyễn và Đỗ Nhật Hoàng cũng làm chao đảo ống kính truyền thông. Cả hai xuất hiện với diện mạo điển trai tựa hoàng tử trong những thiết kế blazer trắng với chi tiết xẻ ngực lãng tử, hoàn thiện bức tranh thảm đỏ ngập tràn sắc trắng lãng mạn và đẳng cấp.

Chhrist | Ảnh: Đi Soi Sao Đi