Đám cưới cổ tích của cô gái châu Á bình thường với hậu duệ gia tộc Givenchy

Làng thời trang quốc tế những ngày qua không ngớt xôn xao trước thông tin Sean Taffin de Givenchy - cháu trai của nhà sáng lập thương hiệu Givenchy - đã chính thức kết hôn cùng Jung Da-hye, cô gái mang hai dòng máu Hàn - Mỹ. Đám cưới được tổ chức tại Basilique Sainte-Clotilde, một trong những nhà thờ cổ kính nhất Paris, được truyền thông Pháp ca ngợi là "đám cưới đẹp nhất năm".

Đám cưới đẹp như cổ tích của cặp đôi. Nguồn: TikTok @heydahye

Sean và Da-hye gặp nhau năm 2018 tại Đại học McGill (Canada), trong một buổi tiệc chào đón tân sinh viên giữa mùa đông tuyết trắng. Khi ấy, Da-hye là tình nguyện viên điều phối sự kiện, còn Sean là sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh. Sau 6 năm bên nhau, cặp đôi làm lễ kết hôn dân sự tại New York vào tháng 2/2024.

Dahye thừa nhận việc tìm trang phục cho lễ cưới dân sự còn khó hơn chọn váy cưới chính. Sau khi thử hơn 50 mẫu đầm trắng, chỉ một tuần trước lễ, cô mới tìm thấy chiếc váy hoàn hảo tại boutique Khaite ở Soho – mẫu Bruna off-shoulder dress bằng chất liệu viscose cao cấp, mang đến chuyển động mềm mại, nữ tính. Cô phối cùng giày Manolo Blahnik satin trắng, hoa tai ngọc trai được truyền lại từ bà nội của Sean và túi Givenchy Mini Kenny – một lựa chọn mang ý nghĩa tri ân gia tộc nhà chồng.

Chiếc nhẫn cầu hôn cũng đặc biệt không kém: "Sean cầu hôn tôi bằng chiếc nhẫn được thiết kế riêng bởi chú anh – James de Givenchy, nhà sáng lập thương hiệu Taffin. Nhẫn đính hôn của tôi mang sắc xanh ngọc nhạt, đồng điệu với chiếc nhẫn gốm Taffin màu lam mà Sean từng tặng trong những ngày đầu hẹn hò." Da-hye chia sẻ.

Sau lễ cưới dân sự, Dahye và Sean tổ chức đám cưới kéo dài ba ngày tại Paris, với ba phần chính: tiệc rehearsal dinner, brunch thân mật, và buổi lễ chính thức.

Rehearsal dinner được tổ chức tại La Fontaine Gaillon – nhà hàng đạt sao Michelin nổi tiếng ở trung tâm Paris. Da-hye chọn diện đầm satin của Victoria Beckham, khoác ngoài blazer trắng ngọc trai từ thương hiệu Hàn Quốc Kimhekim, vừa hiện đại vừa mang tinh thần Á Đông đầy tinh tế.

Nghi lễ chính của đám cưới diễn ra tại Basilique Sainte-Clotilde – nhà thờ gắn liền với lịch sử gia tộc Givenchy suốt nhiều thế hệ. Cả hai đều là người Công giáo nên mong muốn buổi lễ được diễn ra trong thánh đường.

Không chọn Givenchy cho ngày trọng đại, Da-hye tin tưởng giao phó chiếc váy cưới cho Andrew Kwon, nhà thiết kế gốc Hàn đang được giới thời trang Mỹ săn đón. Cả hai quen nhau tại một sự kiện cưới ở New York và nhanh chóng trở nên thân thiết nhờ gốc gác Hàn Quốc.

Bản phác thảo váy cưới của cô dâu Da-hye.

Chiếc váy được thiết kế trong 1 năm rưỡi, với chất liệu satin trắng cao cấp, điểm nhấn là cape taffeta xếp ly cầu kỳ cùng voan cathedral dài chạm đất – vừa cổ điển, vừa hiện đại, gợi nhớ phong cách haute couture của nhà Givenchy.

Hoàn thiện cho diện mạo là đôi giày Manolo Campari màu kem, dây chuyền mẹ tặng và chuỗi ngọc trai của bà nội Sean – những chi tiết nhỏ nhưng chứa đầy ý nghĩa với gia đình.

Hiện tại, Sean làm việc trong lĩnh vực tài chính tại nhà đấu giá Christie's, trong khi Dahye vừa tốt nghiệp MBA tại Đại học Columbia và đảm nhiệm công việc tại Taffin, thương hiệu trang sức của gia đình chồng.

Sean là cháu họ của Hubert de Givenchy, nhà sáng lập thương hiệu Givenchy – biểu tượng của thời trang Pháp. Dù thương hiệu đã thuộc tập đoàn LVMH từ năm 1988, gia đình Givenchy vẫn giữ mối liên hệ mật thiết với ngành thời trang cao cấp.