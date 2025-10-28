Dakota Johnson khiến trai đẹp toàn cầu khúm núm, chiếm trọn spotlight tại Vogue World

Là một trong những đại diện châu Á góp mặt tại sự kiện thời trang đình đám Vogue World, V nhanh chóng trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế. Khoảnh khắc thành viên BTS sánh đôi cùng Dakota Johnson lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, khiến người hâm mộ không khỏi phấn khích. Cả hai tạo nên khung hình hiếm có, nơi vẻ lịch lãm, điển trai của V hòa quyện cùng nét quyến rũ cổ điển của minh tinh Hollywood. Sự kết hợp này được ví như “bữa tiệc visual” giữa hai ngôi sao nổi tiếng, tạo nên điểm sáng tại Vogue World năm nay.

Khoảnh khắc V cùng minh tinh Dakota Johnson tại event Vogue World. (Nguồn: voguemagazine)

Dakota Johnson hút mọi ống kính với khí chất nhẹ nhàng nhưng đầy sức hút. Ngôi sao 50 Sắc Thái khoác lên mình thần thái của một minh tinh Hollywood chính hiệu — vừa kiêu kỳ vừa tự nhiên, ánh mắt và nụ cười dịu dàng khiến khung cảnh như được “mềm hóa” giữa dàn khách mời sang trọng. Trong khi V trầm tĩnh và chỉn chu, Dakota lại toát lên vẻ phóng khoáng, nữ tính, tạo nên sự đối lập vừa vặn, khiến khán giả không thể rời mắt khỏi khung hình đôi này.

Mỹ nam BTS cũng phải ngại ngùng khi ngồi cạnh đàn chị nổi tiếng. Khung hình chung với visual nét căng của cả 2 cũng bùng nổ cõi mạng.

Mỹ nhân sinh năm 1989 mang đến một hình ảnh vừa ngọt ngào vừa quyến rũ với bộ đầm xuyên thấu tông hồng phấn đến từ nhà mốt Valentino, được phủ kín bởi chi tiết hoa ánh bạc lấp lánh như những cánh hoa rơi trên nền vải mỏng manh. Thiết kế ôm nhẹ phần eo, buông rơi mềm mại theo từng chuyển động giúp tôn lên đường cong một cách tinh tế của nữ diễn viên. Điểm nhấn nằm ở phần cổ áo xuyên thấu viền đen, tạo nên sự tương phản vừa đủ để giữ lại chút sắc sảo, quyến rũ đặc trưng của Dakota giữa tổng thể mộng mơ.

Mái tóc nâu buông tự nhiên, lối makeup nhẹ nhàng càng tô điểm cho khí chất dịu dàng, thanh lịch nhưng vẫn đầy cuốn hút của Dakota.

Vẻ đẹp rạng rỡ ở tuổi 36 của Dakota Johnson.

V "đốn tim" người hâm mộ với giao diện lãng tử trong bộ suit xám trung tính mang đậm tinh thần menswear cổ điển đến từ Jaybaek Couture. Bộ đồ được cắt may rộng rãi, phom dáng rủ tự nhiên tạo cảm giác phóng khoáng mà vẫn sang trọng. Nam thần tượng phối cùng sơ mi và cà vạt đồng tông, tạo nên tổng thể tinh giản nhưng đầy thẩm mỹ, gợi liên tưởng đến hình ảnh quý ông nước Pháp thập niên 80. Đôi giày da bóng cùng kiểu tóc chải ngược ướt nhẹ càng tôn lên nét lạnh lùng, điềm tĩnh cùng visual cực bén.