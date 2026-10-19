Đãi ngộ đặc biệt của dâu hào môn Hề Mộng Dao khi trở lại Victoria's Secret sau 8 năm

Sau 8 năm vắng bóng, Hề Mộng Dao một lần nữa sải bước trên sàn diễn Victoria's Secret Fashion Show, mang theo diện mạo rạng rỡ và phong thái tự tin của một siêu mẫu từng chinh chiến ở những đường băng danh giá nhất thế giới. Không chỉ gây chú ý với vóc dáng săn chắc, người đẹp còn được ban tổ chức dành cho hai bộ trang phục riêng, đặc biệt là đôi cánh thiên thần khổng lồ trở thành một trong những điểm nhấn nổi bật của đêm diễn. Màn tái xuất này càng thêm ý nghĩa khi nhận được lời cổ vũ đầy tự hào từ ông xã Hà Du Quân.

Tại Victoria's Secret Fashion Show 2026 diễn ra ở Los Angeles, Hề Mộng Dao là một trong những gương mặt được khán giả chú ý khi trở lại sàn diễn nội y sau nhiều năm vắng bóng. Người mẫu 37 tuổi trình diễn hai thiết kế với phong cách khác nhau, lần lượt mang đến hình ảnh tươi trẻ trong sắc hồng và quyến rũ, nổi bật cùng bộ trang phục tông nâu có đôi cánh lớn. Điều khiến màn trở lại của Hề Mộng Dao được quan tâm không chỉ nằm ở danh tiếng của cô, mà còn ở phong độ sau quãng thời gian dành nhiều sự quan tâm cho gia đình. Kể từ khi kết hôn với Hà Du Quân và trở thành mẹ của hai con, siêu mẫu ít xuất hiện hơn trên các sàn diễn quốc tế. Tuy nhiên, cô vẫn duy trì việc tập luyện và chuẩn bị thể lực để sẵn sàng cho lần tái xuất đáng nhớ này.

Trên đường băng, Hề Mộng Dao cho thấy sự tự tin và kinh nghiệm của một người mẫu lâu năm. Vóc dáng săn chắc, đôi chân dài cùng những bước đi dứt khoát giúp cô giữ được sức hút trước ống kính. So với hình ảnh thời kỳ hoạt động sôi nổi trước đây, người đẹp hiện mang đến cảm giác trưởng thành và điềm tĩnh hơn. Sự thay đổi ấy không làm lu mờ khí chất người mẫu, mà còn tạo nên một phiên bản Hề Mộng Dao có phần đằm thắm, tự chủ sau những trải nghiệm mới trong cuộc sống.

Một trong những chi tiết đáng chú ý của màn tái xuất là Hề Mộng Dao được trình diễn hai bộ trang phục, trong đó tạo hình với đôi cánh lớn trở thành điểm nhấn đặc biệt. Đôi cánh cô mang cũng là 1 trong những đôi cánh thiết kế lớn nhất tại show năm nay; nhà thiết kế cũng giới thiệu riêng tạo hình này trong video hậu trường.

Đôi cánh có kích thước đồ sộ, với chiều cao gần 2 mét, tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng khi người mẫu di chuyển. Thay vì chỉ là món phụ kiện trang trí, thiết kế này góp phần định hình toàn bộ diện mạo của Hề Mộng Dao trên sàn diễn, khiến từng bước chân trở nên nổi bật hơn dưới ánh đèn sân khấu. Điều thú vị nằm ở cách xử lý chất liệu. Với những đôi cánh có kích thước lớn, trọng lượng và độ linh hoạt là yếu tố quan trọng để người mẫu có thể di chuyển tự nhiên. Chất liệu vải tuyn mỏng nhẹ tạo cảm giác bay bổng, trong khi bề mặt bắt sáng giúp đôi cánh ánh lên theo chuyển động. Nhờ đó, tạo hình vừa có độ hoành tráng cần thiết, vừa tránh cảm giác nặng nề, cứng nhắc.

Ở cuối đường băng, khoảnh khắc Hề Mộng Dao tạo dáng cùng đôi cánh còn được ghi lại bằng những thước phim quay chậm, làm nổi bật chuyển động của chất liệu và hiệu ứng ánh sáng. Với Hề Mộng Dao, đôi cánh khổng lồ còn mang ý nghĩa biểu tượng. Sau nhiều năm rời xa sân khấu nội y, cô trở lại với một tạo hình đủ sức gây chú ý, như lời khẳng định rằng mình vẫn có thể đảm nhận những khoảnh khắc nổi bật trên đường băng.

Sau show diễn, Hà Du Quân nhanh chóng chia sẻ video và hình ảnh của vợ trên trang cá nhân. Doanh nhân viết lời nhắn đầy tự hào: "Tự hào về em, niềm tự hào của gia đình. Thiên thần đã trở lại với đôi cánh lớn. Em là thiên thần ngoài đời thực". Lời cổ vũ ngắn gọn nhưng tình cảm này khiến màn tái xuất của Hề Mộng Dao được nhìn nhận không chỉ như một sự kiện thời trang, mà còn là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình cá nhân của cô. Từ một siêu mẫu thường xuyên xuất hiện tại các tuần lễ thời trang quốc tế đến người phụ nữ dành nhiều thời gian hơn cho vai trò làm vợ, làm mẹ, Hề Mộng Dao đang bước qua những giai đoạn khác nhau của cuộc sống.

Sự trở lại sau 8 năm không có nghĩa cô phải quay về nguyên vẹn hình ảnh của quá khứ. Trái lại, lần xuất hiện này cho thấy một Hề Mộng Dao trưởng thành hơn, vẫn giữ được sức hút trên sàn diễn và sẵn sàng thử sức với những dấu mốc mới. Đôi cánh thiên thần khổng lồ có thể là chi tiết khiến khán giả nhớ đến màn trình diễn năm nay, nhưng điều tạo nên sức nặng cho khoảnh khắc ấy chính là sự trở lại của người phụ nữ đứng bên dưới đôi cánh. Với Hề Mộng Dao, sau những đổi thay của cuộc sống, ánh đèn sân khấu vẫn còn đó - và cô đã một lần nữa tự tin bước vào vùng sáng của riêng mình.