Đại mỹ nhân bị bỏ quên ở show Chanel, nghe tuổi mà giật mình

Chanel luôn là sàn diễn nhận được sự chú ý công chúng nhất nhì tuần lễ thời trang Paris, mùa Spring/Summer 2026 vừa qua còn đáng chú ý hơn khi một chương mới vừa được mở ra bởi Matthieu Blazy. Trong khi công chúng mải mê lý giải Jennie thì một đại mỹ nhân khác lại vô tình bị bỏ quên chính là Châu Tấn. Là một trong những đại diện châu Á có chỗ đứng vững chắc trong đại gia đình Chanel, Châu Tấn gây ấn tượng với nhan sắc trẻ trung ở tuổi 51.

Từ khi bước vào ngưỡng 50, sắc vóc của nữ diễn viên Như Ý Truyện thường xuyên là topic được dân tình xứ Trung nhiệt tình để ý và học tập. Cách đây không lâu từ khóa: Châu Tấn 50 mới là độ tuổi quyến rũ nhất, còn nhận được tới 70 triệu lượt tương tác trên Weibo. Những cuộc bàn tán trái chiều từng nổ ra trong quá khứ, xoay quanh nhan sắc thật của Châu Tấn hầu hết vì lý do chất lượng hình ảnh.

Dấu vết thời gian đương nhiên không thể bằng 0 khi con người ta đã đi qua hơn nửa đời người, nhưng tại show mới của Chanel, qua ống kính Getty Images, phong độ của đại hoa đán càng được xác thực. Đôi chút nếp nhăn ở khoé mắt không làm lung lay vẻ đẹp trường tồn, đổi lại càng tăng thêm khí chất của người phụ nữ trung niên quý phái.

Không riêng gì Jennie đang khiến dư luận ầm ĩ vì thắc mắc khi bước vào chương mới bằng một tạo hình quá đơn sơ, nhưng dàn Đại sứ/khách mời danh giá trong đó có Châu Tấn thậm chí còn nhạt nhoà hơn thế nữa. Minh tinh xứ Trung diện một thiết kế thuộc BST Pre-collection Spring/Summer 2026, sẽ ra mắt toàn cầu vào đầu năm sau.

Outfit thanh lịch, phối cùng giày slingback của Châu Tấn không thể khiến người ta tấm tắc ở một sân chơi được mong chờ như Paris Fashion Week nhưng bù lại mang ý nghĩa lớn với di sản của Chanel. Little Black Dress là một thiết kế mang tính cách mạng của Coco Chanel, xuất hiện từ những năm 1920, đã trở thành món đồ bất hủ trong tủ đồ của phụ nữ.

Châu Tấn trong một tạo hình đầy tính timeless.

Dàn khách mời Chanel mùa này gây thất vọng khi ăn diện quá an toàn và thiếu điểm nhấn.

Nhắc đến Châu Tấn và thời trang, phải nói đến danh xưng "Nàng thơ phương Đông" của Chanel. Không phải ai khác, cố Giám đốc Sáng tạo Karl Lagerfeld là người đã ưu ái lựa chọn vì yêu mến nét đẹp của nữ diễn viên. Nét cổ điển, thanh tao, quyến rũ của Châu Tấn là điểm chung khiến cô và nhà mốt này hòa hợp đến tận ngày nay.

Bóng dáng của Chanel cũng đều đặn xuất hiện trong những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời Châu Tấn như: Son môi Chanel Beauty trên những tác phẩm phim ảnh làm nên tên tuổi, váy cưới Chanel Haute Couture trong lần làm cô dâu duy nhất sau 9 mối tình đã đi qua.



