Mạng xã hội X những ngày qua chứng kiến một trong những cuộc thảo luận nhan sắc sôi nổi nhất năm giữa các cộng đồng người hâm mộ Kpop. Một trào lưu mang tên "Đại hội lật mặt" bất ngờ bùng nổ, thu hút gần 30 triệu lượt tiếp cận và thảo luận từ dư luận. Đáng nói, nguồn cơn của cuộc chiến cam thường đầy hút khách này lại bắt nguồn từ một cái tên đình đám: Jimin (BTS).

Jimin (BTS) gây xôn xao khi loạt ảnh tại show Dior SS27 của anh bị bóc trần chỉnh sửa quá đà trước khi đăng tải lên trang cá nhân.

Mùa Paris Fashion Week "bão táp" của Jimin (BTS)

Mọi chuyện bắt đầu từ sự xuất hiện của Jimin tại show diễn của Dior hôm 24/6 trong khuôn khổ Paris Fashion Week SS27. Với tư cách là Đại sứ toàn cầu, giọng ca của BTS trở thành tâm điểm săn đón của truyền thông quốc tế. Ngay sau đó, loạt ảnh chụp nam ca sĩ tại sự kiện do Getty Images cũng được lan truyền rộng rãi.

Làn sóng tranh cãi thực sự bùng nổ khi nam thần tượng đăng tải loạt ảnh tại sự kiện lên Instagram cá nhân. Nhiều cư dân mạng lập tức đặt hai phiên bản ảnh lên bàn cân và cáo buộc thành viên BTS lạm dụng công nghệ chỉnh sửa quá đà. Anh bị chỉ trích vì cố tình làm trắng da, kéo chân, làm nhỏ mặt và chỉnh sửa các đường nét để tạo nên một diện mạo khác biệt so với ảnh thực tế của Getty.

Trước những lời bàn tán nhắm vào thần tượng, cộng đồng fan của Jimin đã lập tức lên tiếng bảo vệ mạnh mẽ. Người hâm mộ chỉ ra rằng, những bức ảnh Getty Images mà anti-fan dùng để so sánh thực chất đã bị can thiệp chỉnh sửa ác ý, làm biến đổi mặt một cách thô bạo nhằm bóp méo các đường nét đặc trưng của nam ca sĩ. Các fan khẳng định, ảnh trên Instagram của Jimin chỉ đơn thuần là sử dụng filter màu và hạ độ bão hòa cho đồng đều theo concept chung chứ không hề có chuyện "bóp mặt".

Hiệu ứng domino 30 triệu view

Giữa lúc cuộc tranh luận xung quanh bức ảnh của Jimin đang ở đỉnh điểm gay gắt, một bài đăng trên X bất ngờ bùng nổ khi so sánh ảnh Getty Images và ảnh Instagram cá nhân của Felix (Stray Kids). Bài viết này nhanh chóng trở thành ngòi nổ, thu về gần 30 triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn và chính thức mở màn cho trào lưu "Đại hội lật mặt" rầm rộ khắp cõi mạng.

Bài đăng so sánh ảnh Getty và ảnh Instagram của Felix (Stray Kids) thu hút gần 30 triệu lượt xem, mở màn cho trào lưu.

Thay vì biến tướng thành một cuộc bóc trần khuyết điểm nhan sắc quy mô lớn như tên gọi, trào lưu này lại mang đến một kết quả hoàn toàn ngược lại. Hàng loạt người hâm mộ từ các nhóm nhạc Kpop kể cả Cbiz đã đua nhau áp dụng công thức "Getty vs Instagram" cho thần tượng của mình. Điểm chung bất ngờ là hầu hết các bài đăng đều cố gắng chứng minh một sự thật rằng: Ảnh do "hung thần" Getty Images chụp thậm chí trông còn sắc nét, sống động và có thần thái hơn cả ảnh các idol tự chụp bằng điện thoại rồi đăng lên mạng xã hội.

Sự đảo chiều này đã làm thay đổi góc nhìn của công chúng về ống kính của các nhiếp ảnh gia quốc tế. Thay vì giữ định kiến rằng Getty Images luôn có xu hướng chèn ép hay dìm hàng nghệ sĩ, trào lưu cho thấy rằng những nhiếp ảnh gia "sống vội" này cũng có thể bắt trọn những khoảnh khắc xuất thần nếu gặp góc máy và ánh sáng phù hợp.

Nhiều cư dân mạng nhận xét, sự khác biệt giữa hai phiên bản ảnh thực chất phần lớn đến từ gu thẩm mỹ cá nhân và tinh thần của mỗi nghệ sĩ muốn tạo ra cho bài post của mình, từ đó tạo nên cuộc thảo luận sôi nổi về phong độ visual thực tế của những ngôi sao hiện tại.

Ảnh: X, Getty Images