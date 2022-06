Đặc điểm khuôn mặt bạn cần chú ý để có một kiểu tóc ngắn sang mặt, hack tuổi

"Tóc ngắn mắt bồ câu rất hiền..."

Tất cả những gì sang chảnh, cá tính hay ngọt ngào đáng yêu đều hiện hữu ở kiểu tóc ngắn - một kiểu tóc chạm vai nhẹ nhàng nhưng lại chứ đựng sức công phá "ác liệt" đối với nhan sắc của các nàng.

Để chọn được kiểu tóc nâng tầm nhan sắc, việc đầu tiên mà bạn nghĩ tới chắc chắn là hình dáng khuôn mặt. Cứ nói mãi đến mặt to tròn, mặt vuông vắn, dáng mặt kim cương... đôi khi các chị em cũng khó mà xác định cụ thể. Nhưng nếu chọn kiểu tóc ngắn phù hợp dáng cằm thì chắc chắc là tất cả mọi người đều ngay lập tức xác định được đặc điểm của mình và chọn đúng kiểu tóc tôn sắc nhất.

Tóc ngắn hợp với từng dáng khuôn cằm

Chính bởi độ dài vừa chạm cằm nên khuôn mặt chính là điểm đầu tiên các nàng cần quan tâm mỗi khi chọn kiểu tóc ngắn hợp với nhan sắc của mình. Ngay cả những cô nàng "có da có thịt" cũng có thể chinh phục các kiểu tóc ngắn dựa trên đặc điểm khuôn cằm của mình.

Nàng cằm nhọn sẽ không gặp quá nhiều khó khăn khi chọn cho mình một kiểu tóc ngắn, còn với nàng cằm vuông vắn thì nên chọn kiểu tóc ngắn uốn xoăn để "làm mềm" phần quai hàm, không tạo cảm giác quá vuông và thô cứng.

Tóc tém siêu ngắn: Dành cho nàng mặt nhỏ, cằm ngắn

Kiểu tóc bob siêu ngắn là kiểu tóc mơ ước của các nàng mặt nhỏ cằm ngắn, kiểu tóc giúp chuyển trọng tâm của mắt hướng lên trên một cách hoàn hảo, hỗ trợ kéo dài chiều dài của khuôn mặt một cách tự nhiên. Kiểu tóc bob hơi tròn sẽ tạo cảm giác trẻ trung, thơ ngây và đáng yêu hơn, nên đây chính là kiểu tóc hack tuổi vi diệu nhất trong tất cả.

Thêm một điểm cộng nữa, kiểu tóc bob siêu ngắn cũng rất đơn giản khi chăm sóc, không cần dùng đến các dụng cụ tạo kiểu cũng không cần chải chuốt quá nhiều vẫn giữ được phom dáng chuẩn.

Tóc bob basic: Kiểu tóc an toàn cho tất cả mọi hình dáng khuôn mặt

Tóc ngắn càng tinh giản lại càng dễ tôn dáng mặt. Hầu hết những mái tóc ngắn và trung bình này đều dài đến cằm, không cắt tỉa quá nhiều lớp, phần đuôi tóc gọn gàng, trật tự. Phong cách này rất phù hợp với nàng 30+ muốn tôn lên nhan sắc tự nhiên, đơn giản mà vẫn trẻ trung phong cách của mình.

Tóc xoăn chữ C: Kiểu tóc dành cho những khuôn cằm vuông vắn

Nếu bạn muốn có một kiểu tóc ngắn nhẹ nhàng, lãng mạn và nữ tính thì nhất định không được bỏ qua kiểu tóc ngắn uốn xoăn chữ C. Kiểu tóc ngắn này nhấn mạnh vào phần đuôi tóc hình chữ C tạo độ cong tự nhiên. Kiểu tóc lý tưởng của những nàng tóc mỏng hay những khuôn cằm vuông vắn, góc cạnh. Độ bồng bềnh của đường uốn chữ C có thể "làm mềm" mọi đường xiên hàm sắc lạnh, thô cứng.

Tóc ngắn tỉa layer: Hợp với khuôn cằm và phần cổ ngắn

Các lớp tóc ngắn được cắt tỉa ngẫu hứng sẽ tạo cảm giác bồng bềnh, trẻ trung và khác lạ. Kiểu tóc ngắn này có những lọn layer với chiều dài vừa chạm vai sẽ giúp gương mặt của bạn thon dài, phần cổ thêm cao và mảnh mai hơn trước.

Tóc xoăn buông lơi: Dành cho khuôn cằm vuông vắn, gò má cao, tóc mỏng dính

Tóc ngắn xoăn buông lơi có khả năng biến hóa khuôn mặt, định hình phong cách và khí chất cá nhân cực kì vi diệu. Kiểu tóc ngắn này cũng được thực hiện nhờ kỹ thuật uốn xoăn, nhấn mạnh vào những gợn sóng nước rất tinh tế. Những lọn tóc bồng bềnh hỗ trợ "nâng tầm" cho mái tóc mỏng dính, làm mềm những gò má cao sắc sảo và cả những khuôn cằm vuông vắn mà bình thường chị em chỉ muốn giấu nhẹm đi.

