Da tối như đêm 30 chỉ vì thứ này, bạn bỏ ngay trước khi quá muộn!

Làn da xỉn màu không chỉ là vấn đề bên ngoài mà thường bắt nguồn từ bên trong – cụ thể là những gì bạn nạp vào cơ thể mỗi ngày. Nếu bạn suốt ngày “kết thân” với đồ chiên rán, bánh kẹo ngọt, hay bỏ qua rau củ, đừng ngạc nhiên khi da cứ xám xịt, thiếu sức sống. Nhưng tin vui là bạn hoàn toàn có thể “lật ngược tình thế” chỉ bằng cách thay đổi thói quen ăn uống, đặc biệt với những thực phẩm giàu vitamin C và công thức nước detox dễ làm.

Trước tiên, bạn phải cắt giảm đồ ăn nhiều dầu mỡ hay đường – chúng làm tắc nghẽn tuần hoàn, khiến da “ngạt thở” và xỉn màu. Thay vào đó, hãy ưu ái rau xanh, trái cây tươi để cơ thể được “làm sạch” từ bên trong. Làn da đẹp không chỉ đến từ mỹ phẩm đắt tiền, mà còn từ những gì bạn ăn mỗi ngày. Một chế độ ăn sai có thể “tắt sáng” vẻ đẹp, nhưng một công thức đúng sẽ bật lại “đèn” cho làn da của bạn.

Sau đó, hãy làm bạn với vitamin C – “người hùng” giúp da sáng mịn và căng bóng. Cam và kiwi là hai “ứng viên” sáng giá mà bạn không thể bỏ qua. Một quả cam mỗi ngày không chỉ cung cấp vitamin C để tăng sản sinh collagen, mà còn chứa chất chống oxy hóa giúp “đánh bay” gốc tự do – nguyên nhân khiến da xỉn màu. Kiwi thì còn “xịn” hơn với lượng vitamin C gấp đôi cam, lại giàu vitamin E, giúp da đều màu và mịn màng hơn. Thử tưởng tượng, chỉ cần thêm vài lát kiwi vào bữa sáng hay ăn cam như món tráng miệng, bạn đã âm thầm “thắp sáng” làn da mà chẳng cần tốn công sức.

Nhưng nếu muốn đẩy nhanh hiệu quả, hãy thử các công thức nước detox đơn giản để da glowy từ trong ra ngoài. Một ly nước chanh ấm pha chút mật ong mỗi sáng là cách dễ nhất để thanh lọc cơ thể, kích thích tuần hoàn máu, giúp da hồng hào hơn. Hoặc “nâng cấp” chút với công thức: nước lọc + vài lát cam + 2-3 lát kiwi + một nhánh bạc hà. Để hỗn hợp ngấm trong tủ lạnh qua đêm, bạn sẽ có một thức uống vừa ngon vừa “hack” da sáng. Bạc hà thêm chút mát lạnh, cam và kiwi thì tung hứng vitamin C, cùng nhau “đánh thức” làn da khỏi vẻ xám xịt. Uống đều đặn mỗi ngày, chẳng mấy chốc bạn sẽ thấy da căng bóng như vừa đi spa về.