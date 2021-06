Đã thiếu ngủ vì chăm con, An Nguy còn ám ảnh chuyện bỉm sữa cả vào trong mơ, nghe kể mà vừa thương vừa buồn cười

Vốn là một hot Vlogger với những câu chuyện rất đỗi chân thực, đời thường và không kém phần hài hước, nên khi An Nguy trở thành một người mẹ, dân mạng lại càng háo hức với cuộc sống bỉm sữa của cô.

Vất vả, mệt mỏi, thiếu ngủ... là những từ mà An Nguy dùng để miêu tả về những ngày tháng con mọn. An Nguy từng ngậm ngùi chia sẻ: "Khi mà mình chửa là mình chỉ khó ngủ thôi nhưng mà mình còn được ngủ, có thời gian để ngủ. Lúc mà đẻ xong rồi mình dễ ngủ lắm, đặt đâu cũng ngủ được nhưng mình không được ngủ, không có thời gian để ngủ".

An Nguy tiết lộ trong một Vlog rằng cô rất thiếu ngủ.

Không chỉ có vậy, mà ngay cả khi được đi ngủ rồi, bà mẹ 8x này vẫn ám ảnh chuyện chăm con ngay cả trong giấc mơ.

Mới đây, An Nguy chia sẻ câu chuyện của mình thế này: "Nằm mơ Bay béo bị ọc sữa. Thế là bà bảo thôi ăn xôi cho chắc dạ. Xong bà cho ăn xôi ruốc lạp xưởng luôn. Chưa kịp mơ nốt thì báo thức dậy hút sữa".

Bà mẹ trẻ ám ảnh việc chăm con ngay cả trong giấc mơ.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của An Nguy.

Ôi, nghe chia sẻ của An Nguy, nhiều mẹ thấy vừa thương mà lại vừa buồn cười. Giọng có vẻ hơi tiếc suất xôi ruốc lạp xưởng thì phải. Nhưng đúng là những ai đã từng làm mẹ thì ít nhiều đều hiểu cảm giác này. Chăm con cả ngày không hết việc, lắm hôm căng thẳng quá còn mang hết cả việc vào trong mơ.

Thật là thương An Nguy quá đi. Hy vọng bà mẹ trẻ sẽ cố gắng thêm chút nữa, khi Bay lớn hơn thì sẽ đỡ vất vả hơn rất nhiều. Trộm vía, An Nguy cũng từng chia sẻ là Bay rất ngoan, ăn ngủ đúng giờ nên bà mẹ trẻ cũng dễ sắp xếp thời gian để có được khoảng trống cho bản thân được nghỉ ngơi. Ngoài ra, An Nguy không cô đơn khi luôn nhận được sự hỗ trợ của bé Bay và Alex.