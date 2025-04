Da "kêu cứu" vì thiếu những chất này, không bổ sung dưỡng mấy cũng thừa

Bạn có từng cảm thấy mình đang chăm da "tận răng" nhưng kết quả lại không như kỳ vọng? Serum xịn có đủ, kem dưỡng không thiếu, nhưng da vẫn xỉn màu, bong tróc, thậm chí dễ kích ứng? Có thể làn da của bạn đang “lên tiếng” vì thiếu những dưỡng chất quan trọng từ bên trong đấy!

Nhiều cô nàng thường nghĩ skincare chỉ cần “bôi ngoài” là đủ, nhưng thực tế làn da phản ánh rất nhiều từ sức khỏe bên trong cơ thể. Khi thiếu hụt một số vitamin hoặc khoáng chất thiết yếu, da sẽ lập tức có dấu hiệu “xuống cấp” mà bạn không hề nhận ra.

Vitamin C – "Chất keo" giữ da căng sáng

Vitamin C không chỉ nổi tiếng trong giới serum mà còn là "chiến binh" quan trọng cho làn da khỏe mạnh từ bên trong. Thiếu vitamin C, da sẽ mất đi độ đàn hồi, dễ xỉn màu và xuất hiện các đốm nâu không mời mà đến. Hơn nữa, vitamin C giúp cơ thể sản xuất collagen – loại protein thần kỳ giữ da luôn căng mịn. Một cốc nước cam mỗi sáng hoặc bổ sung từ kiwi, dâu tây, ớt chuông… có thể là giải pháp đơn giản mà hiệu quả bất ngờ.

Kẽm – Không chỉ dành cho tóc và móng

Kẽm là cái tên thường bị bỏ quên trong "cuộc chiến" chăm sóc da, nhưng thiếu kẽm lại là nguyên nhân âm thầm gây mụn, sạm da và chậm lành các tổn thương. Nếu bạn đang gặp tình trạng mụn hoài không dứt, có thể cơ thể bạn đang cần một cú “boost” từ kẽm đấy! Các loại hạt, trứng, thịt đỏ hoặc viên uống bổ sung là những lựa chọn cực kỳ đáng cân nhắc.

Omega-3 – Dưỡng chất mềm mại hóa làn da

Làn da khô, bong tróc hay thậm chí là đỏ rát, kích ứng... đều có thể liên quan đến việc thiếu Omega-3 – loại axit béo giúp duy trì hàng rào ẩm tự nhiên và chống viêm cực hiệu quả. Không cần phải tốn tiền cho vô vàn lớp dưỡng, chỉ cần đưa cá hồi, hạt chia hoặc dầu hạt lanh vào thực đơn hằng ngày là làn da đã có thể được “giải cứu” từ bên trong rồi!

Vitamin E – Tấm khiên chống oxy hóa âm thầm

Chị em mê skincare chắc không xa lạ với vitamin E – chất chống oxy hóa giúp chống lại các gốc tự do và làm chậm quá trình lão hóa. Nhưng đừng chỉ tin vào viên nang vitamin E bôi ngoài, hãy bổ sung thêm từ các loại hạt, rau có màu xanh đậm hoặc dầu thực vật để tăng hiệu quả từ bên trong nhé!

Biotin – “Chìa khóa” cho làn da khoẻ lẫn mái tóc đẹp

Nghe quen quen phải không? Biotin là một loại vitamin B có vai trò cực lớn trong việc nuôi dưỡng tế bào da, tóc và móng. Thiếu biotin, da bạn có thể trở nên khô, bong tróc và dễ kích ứng hơn bình thường. Thay vì tìm đến vô số loại kem dưỡng phục hồi, hãy để lòng đỏ trứng, hạnh nhân hoặc các viên bổ sung biotin giúp bạn từ bên trong.

Chăm sóc da không chỉ là một bước dưỡng, một lọ serum hay một loại kem chống nắng, đó là sự kết hợp hài hòa giữa những gì bạn bôi lên và những gì bạn nạp vào cơ thể. Nếu da bạn đang “kêu cứu”, có thể là lúc bạn nên bắt đầu yêu chiều làn da từ bên trong đó!