Đã đến lúc Sơn Tùng M-TP thấy khó khăn, phải "cầu cứu" fan girl may mắn

Sáng 7/2 (Mùng 10 âm lịch), Sơn Tùng M-TP đăng tải bộ ảnh mới ngoài trời, vẫn với thần thái ngôi sao và vẻ điển trai rạng ngời bài đăng của nam ca sĩ ngay lập tức nhận được tương tác khủng. Đáng chú ý, điều khiến netizen quan tâm chính là dòng caption hóm hỉnh của Sơn Tùng M-TP khi anh đề cập đến chiếc áo trăm triệu từng thẳng tay trao cho fan nữ trên sân khấu. Nguyên văn dòng chia sẻ của Sơn Tùng M-TP như sau:

"Cô gái … Em đang nơi đâu nhỉ … Tình hình là còn mỗi cái quần anh phối đồ nó hơi khó á … Em tiện ghé qua đây cho anh mượn cái áo, anh chụp đúng một tấm anh giả nha. Mùng 10 mình tươi cười, xởi lởi cái em nhé."

Sơn Tùng M-TP diện lại mẫu quần bootcut của Louis Vuitton và các phụ kiện. Thời tiết Sài Gòn không thể làm khó nam thần Vbiz ăn diện với bộ cánh street style ấm áp. Việc thiếu vắng chiếc áo có họa tiết đồng bộ làm nam ca sĩ "than thở" hơi khó để phối đồ, nhưng xem ra đây chỉ là dòng caption vui vẻ của Sơn Tùng M-TP mà thôi, với outfit trên chẳng thấy chút gì là anh đang bị làm khó cả!

Theo đó, giọng ca Lạc Trôi đã diện lại set đồ giống đến 80% bản phối từng diện tại sự kiện countdown đêm 31/12, ngoại trừ chiếc sơ mi overshirt đã được thay bằng mẫu hoodie "Ye Must Be Born Again" của Cactus Plant Flea Market. Thiết kế có giá chính hãng 150$ (hơn 3 triệu đồng), ở thị trường resell mức giá này có thể dao động cao hơn nhưng nhìn chung vẫn không thể so bằng chiếc áo Louis Vuitton Sơn Tùng M-TP đã mạnh tay tặng fan ngày đó.

Sau khi kết thúc mối duyên cùng Gucci, Sơn Tùng M-TP khá thường xuyên sử dụng những item của Louis Vuitton. Outfit lần này của anh cũng có màu sắc tương đồng với phong cách của Giám đốc sáng tạo Pharrell Williams.

Ở lần xuất hiện ồn ào trước, Sơn Tùng M-TP hết sức cool ngầu với full set denim từ BST Xuân Hè 2024 của Louis Vuitton, bao gồm: áo khoác Embroidered Denim Overshirt có giá chính hãng 4.500$ (~113 triệu đồng), quần Embroidered Bootcut Denim Pants giá 3000 Euro (~80 triệu đồng) và kính mắt Clash Pilot Sunglasses 370 Euro (~10 triệu đồng).

Denim Overshirt & Pants với họa tiết thêu được Louis Vuitton gợi ý thành một set đồ hoàn chỉnh như cách Sơn Tùng M-TP từng lên đồ trước đó.

Khoảnh khắc cô fan girl may mắn nhất Việt Nam được Sơn Tùng M-TP trao giữ chiếc áo đắt đỏ của mình từng viral ngày đầu năm mới.