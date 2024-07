Đã có thiên thần đầu tiên xác nhận tham gia Victoria's Secret Fashion Show 2024

Ngày 15/5/2024, thông tin Victoria's Secret sẽ mang trở lại sàn diễn thời trang đỉnh cao sau 6 năm khiến cho nhiều tín đồ thời trang không khỏi phấn khích và mong đợi. Victoria's Secret Fashion Show từng được coi là "đặc sản" hàng năm của thương hiệu nội y này. Đây là một buổi trình diễn hoành tráng với sân khấu kết hợp giữa ánh sáng, âm nhạc và dàn siêu mẫu đình đám của hãng.

Sau hơn 20 năm tồn tại và phát triển, show diễn thường niên đình đám của Victoria's Secret bất ngờ bị huỷ bỏ vào năm 2019. Lý do khiến show diễn nổi tiếng bị khai tử là do các chương trình ngày càng trở nên nhàm chán và dàn thiên thần với vóc dáng chuẩn mực cũng không còn sức hút mạnh mẽ với công chúng. Thêm vào đó, năm 2020 do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, tình hình kinh tế ngày càng khó khăn khiến cho rất nhiều cửa hàng của thương hiệu buộc phải đóng cửa.

Tuy vẫn vấp phải làn sóng tẩy chay sau nhiều bê bối nhưng sức nóng của của show diễn này sau 6 năm "ngủ đông" vẫn khiến cho nhiều người tò mò.



Sau khi nhá hàng cho sự trở lại vào mùa thu năm nay, thương hiệu nội y mới đây đã công bố Taylor Hill chính là thiên thần đầu tiên xác nhận tham gia show diễn Victoria's Secret Fashion Show 2024. Trong video đăng tải trên tài khoản Instagram chính thức của Victoria's Secret, Taylor Hill đã chia sẻ:" Tôi có rất nhiều kỉ niệm với show diễn. Tôi cảm thấy vừa phấn khích, vừa lo lắng. Đây là một trong những khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời tôi. Tôi đã gặp gỡ và kết bạn với nhiều người, đến tận bây giờ, chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau. "



Taylor Hill là thiên thần đầu tiên được xác nhận sẽ tham gia Victoria's Secret Fashion Show vào cuối năm nay.

Taylor Hill sinh năm 1996 ở Illinois, Mỹ. Với chiều cao nổi bật 1m77, cô đã sớm "bén duyên" với nghề người mẫu từ khi mới chỉ có 15 tuổi. Năm 2013, cô bắt đầu sự nghiệp người mẫu chuyên nghiệp của mình khi ký được hợp đồng quảng cáo với hai nhãn hiệu Intimissimi và Forever 21.

Năm 2014, khi mới 18 tuổi, Taylor làm người mẫu cho H&M và lần đầu tiên tham dự Victoria's Secret Fashion Show. Năm 2015, cô chính thức được đeo cánh và trở thành thiên thần của Victoria's Secret. Taylor Hill hiện đang nắm giữ kỉ lục là thiên thần trẻ tuổi nhất của thương hiệu nội y đình đám này.

Một số lần xuất hiện của thiên thần trẻ tuổi nhất trên sàn diễn Victoria's Secret Fashion Show

Taylor Hill trình diễn cho Victoria's Secret từ 2014 cho đến 2018, khi show diễn phải tạm "ngủ đông".

Thông tin Taylor Hill quay trở lại sàn diễn nội y Victoria's Secret nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Ngoài ra, nhiều netizen cũng mong muốn hãng sẽ mời lại dàn chân dài đỉnh cao từng gắn liền với tên tuổi của show như Tyra Banks, Gisele Bündchen, Miranda Kerr, Doutzen Kroes, Karolína Kurková, Adriana Lima, Candice Swanepoel,...