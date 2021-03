Cựu trưởng nhóm The Pussycat Dolls khoe dáng trong thiết kế Việt, hóa ra là người làm nên loạt váy cưới cổ tích của Đông Nhi

Không kìm được niềm hân hoan này, NTK Chung Thanh Phong đã chia sẻ ngay trên trang cá nhân của mình: "Ngày xưa còn bé suốt ngày mê mẩn bài hát Don't Cha - The Pussycat Dolls, mê nhất là Nicole Scherzinger và hôm nay cô ấy đã lựa chọn thiết kế của thương hiệu CHUNG THANH PHONG, cảm giác thật sự hạnh phúc và tự hào khi những thiết kế Made in Viet Nam đã từng bước chạm đến trái tim của các ngôi sao thế giới. Im so very happy"