Cứu sống bé sơ sinh 24 tuần

BSCKII. Huỳnh Thị Thanh, Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết: Bệnh nhi M.K.C. (78 ngày tuổi, ngụ xã Phú Vinh, Đồng Nai) đã vượt qua giai đoạn nguy kịch và dự kiến xuất viện trong tuần tới. Đây là ca sinh non ít tuần tuổi nhất được nuôi sống thành công tại bệnh viện, đồng thời là một trong những trường hợp hiếm hoi trên cả nước được cứu sống ở tuổi thai 24 tuần.

Bé M.K.C. được sinh tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai khi thai mới 24 tuần 6 ngày, cân nặng chỉ 900 gram, sau đó được chuyển ngay sang Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai để điều trị. Tại đây, bé được chăm sóc bằng các kỹ thuật chuyên sâu dành cho trẻ sơ sinh cực non như nằm lồng ấp, hỗ trợ thở CPAP, nuôi ăn tĩnh mạch và theo dõi sát các chỉ số sinh tồn.

Trong 78 ngày điều trị, bé nhiều lần rơi vào tình trạng nguy kịch do các cơ quan còn quá non yếu, thường xuyên ngưng thở sinh lý, viêm phổi và nhiễm khuẩn nặng. Các bác sĩ phải tính toán kỹ từng mililit dịch nuôi dưỡng, kiểm soát nghiêm ngặt nhiệt độ, độ ẩm và vô khuẩn để duy trì sự sống cho bé.

Hiện bé đã hết các cơn ngưng thở sinh lý, tăng cân đạt 1,8 kg, đáp ứng tốt với phác đồ điều trị và chưa ghi nhận biến chứng nào trong quá trình phát triển.

Theo bác sĩ Huỳnh Thị Thanh, sinh non có thể do nhiều nguyên nhân như tiền sản giật, nhiễm khuẩn, viêm màng ối, hoặc do thói quen sinh hoạt không lành mạnh của sản phụ. Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ mang thai cần khám thai định kỳ, nghỉ ngơi hợp lý, tránh khói thuốc lá và các yếu tố nguy cơ để phòng ngừa sinh non.