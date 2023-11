Cựu biên tập viên thời trang cực sành điệu ở tuổi 60, bí kíp chính là 3 món đồ cơ bản

Alyson Walsh từng là biên tập viên thời trang cho tạp chí và tác giả của một cuốn sách về phong cách. Ở tuổi 60, cựu biên tập viên thời trang đã mang đến nguồn cảm hứng mặc đẹp cho nhiều người thông qua trang blog That's Not My Age.

Phương châm của cựu biên tập viên thời trang là "tuổi tác không thành vấn đề, quan trọng là phong cách". Quý bà 60 tuổi gây ấn tượng với style không quá cầu kỳ nhưng vẫn có sự nổi bật, thanh lịch và trẻ trung. Bà Alyson Walsh xây dựng phong cách với các món thời trang quen thuộc, trong đó áo blazer, áo khoác dáng dài và áo sơ mi chính là những item chủ đạo.

Áo blazer

Áo blazer được coi là kiểu áo khoác cơ bản, tuổi nào cũng có thể mặc đẹp. Mẫu áo khoác này sẽ mang đến cho người diện vẻ ngoài thanh lịch và chuẩn mốt. Quý bà Alyson Walsh sở hữu một bộ sưu tập blazer với màu sắc và họa tiết khác nhau. Đơn giản nhất là áo blazer trơn màu trung tính như blazer đen, blazer trắng. Các mẫu áo này được bà Alyson Walsh kết hợp với áo kẻ ngang, sơ mi và quần jeans hoặc quần ống đứng để tạo nên những bộ trang phục thời thượng, tinh tế.

Bên cạnh áo blazer trơn màu nhã nhặn, các mẫu blazer họa tiết kẻ cũng được bà Alyson Walsh diện thường xuyên. Áo blazer kẻ toát lên nét cổ điển và giúp vẻ ngoài của người mặc thêm nổi bật. Blazer kẻ và áo len trơn màu là công thức được bà Alyson Walsh ưa chuộng. Cách phối đồ này tạo nên bộ trang phục hài hòa và tinh tế. Ngoài ra, bà Alyson Walsh còn đổi mới phong cách với những set áo blazer kẻ kết hợp với áo len họa tiết và quần màu sắc tươi tắn.

Áo khoác dáng dài

Tủ đồ mùa đông của mọi chị em nên có ít nhất là một chiếc áo khoác dáng dài. Mẫu áo này đem đến sự ấm áp và còn ghi điểm ở sự thanh lịch, thời thượng. Thông thường, áo khoác dạ dáng dài, tông màu đen được nhiều nàng ưa chuộng. Tuy nhiên, bà Alyson Walsh không "đóng khung" phong cách với một kiểu áo khoác dạ dáng dài. Thay vào đó, cựu biên tập viên 60 tuổi đa dạng hóa style với các phiên bản áo khoác dáng dài khác nhau như áo xám, áo họa tiết kẻ…

Kết hợp áo khoác dáng dài với những mẫu áo nổi bật như áo kẻ ngang, áo in chữ, áo màu pastel, vẻ ngoài của quý bà Alyson Walsh càng thêm rạng rỡ và trẻ trung. Quý bà sinh năm 1963 còn gợi ý một số kiểu giày lý tưởng để cộng điểm sành điệu cho các set áo khoác dáng dài, đó là boots, giày sneaker hoặc loafer thanh lịch.

Áo sơ mi

Vào mùa hè, áo sơ mi là món thời trang phủ sóng phong cách của bà Alyson Walsh. Thông qua những set trang phục của cựu biên tập viên thời trang, chị em sẽ nhận ra áo sơ mi trắng là item mà tuổi nào cũng có thể mặc đẹp. Bà Alyson Walsh kết hợp áo sơ mi trắng với quần jeans hoặc quần túi hộp để tạo nên các bộ trang phục sành điệu nhưng vẫn có sự trang nhã, hài hòa.

Áo sơ mi trắng không phải là phiên bản duy nhất được bà Alyson Walsh ưa chuộng. Cựu biên tập viên thời trang còn biến hóa phong cách với áo sơ mi kẻ, áo sơ mi màu xanh để style có sự tươi mới, trẻ trung. Vốn dĩ các mẫu áo sơ mi màu sắc hay phủ họa tiết đã rất nổi bật nên bà Alyson Walsh chỉ kết hợp cùng quần trơn màu trang nhã. Như vậy, tổng thể trang phục sẽ ghi điểm tinh tế mà độ trẻ trung, nổi bật vẫn được giữ nguyên.