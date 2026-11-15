Cuộc hội ngộ xúc động của những em bé từng giành giật sự sống trong lồng ấp

“ Có những lúc tôi tưởng mình không thể vượt qua nổi, chỉ biết cầu mong các con được ở lại trong bụng mẹ thêm từng giờ, từng phút. Hành trình ấy đầy nước mắt, lo lắng và cả những thời khắc tưởng chừng tuyệt vọng. Nhưng nhìn thấy cả ba con bình an bên mình hôm nay, tôi thấy mọi đau đớn, vất vả đều xứng đáng ”, chị Phạm Hồng Nhung, 29 tuổi, ở Hải Phòng, chia sẻ khi đưa các con trở lại Bệnh viện Đại học Phenikaa nhân Ngày Thế giới vì Trẻ sinh non 15/11.

Ba đứa trẻ ngày nào còn nằm trong lồng ấp, cần được theo dõi và hỗ trợ y tế liên tục, nay đã có thể nằm gọn trong vòng tay mẹ, ríu rít bên những bác sĩ, điều dưỡng từng chăm sóc mình. Cuộc gặp lại mang đến cho gia đình chị Nhung cơ hội nhìn thấy những người đã đồng hành cùng các con trong những ngày tháng khó khăn nhất.

Gia đình chị là một trong hơn 50 gia đình tham dự buổi hội ngộ trong khuôn khổ hội thảo “Chiến lược chăm sóc nối dài cho trẻ sinh non và trẻ chậm tăng trưởng trong thai kỳ”. Mỗi em bé có một hành trình khác nhau, nhưng điểm chung là đều từng phải trải qua những ngày đầu đời đầy thử thách.

Ba con của chị Nhung chào đời ở hai thời điểm cách nhau 36 giờ. Minh Đức sinh khi thai mới 27 tuần 6 ngày, nặng 900 gram. Trong lúc ê-kíp sơ sinh tiếp nhận, hồi sức và chăm sóc bé đầu tiên, các bác sĩ tiếp tục theo dõi sát tình trạng người mẹ cùng hai thai còn lại. Khoảng một ngày rưỡi sau, Minh Vũ và Minh Khôi lần lượt chào đời.

Cả ba bé đều sinh rất non, cân nặng thấp, phải được chăm sóc đặc biệt. Những ngày con nằm viện cũng là quãng thời gian cha mẹ sống trong thấp thỏm, chờ đợi từng tin tức từ các bác sĩ. Sau khoảng ba tháng điều trị tại Khoa Sơ sinh, ngày 14/9, cả ba anh em được xuất viện, cùng trở về nhà với gia đình.

Chị Nhung (ngoài cùng bên phải) đưa các con trở lại bệnh viện thăm bác sĩ. (Ảnh: M.Thuận)

Tại buổi gặp mặt, câu chuyện của bé Ngọc Trúc cũng khiến nhiều người xúc động. Khi chào đời, em chỉ nặng 600 gram. Sau cuộc can thiệp trong đêm mùng 5 Tết, các bác sĩ nỗ lực kéo dài thai kỳ cho mẹ bé thêm gần hai tháng. Trúc và anh trai song sinh được hồi sức sau sinh, song gia đình không may mất một người con.

Từ đó, hành trình chăm sóc, điều trị cho Trúc tiếp tục kéo dài gần năm tháng tại bệnh viện. Ngày 12/9, em được xuất viện, trở về trong vòng tay cha mẹ.

Với những gia đình có con sinh non, ngày được đưa trẻ về nhà thường là cột mốc được mong chờ sau nhiều tháng sống trong lo lắng. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, xuất viện không đồng nghĩa với việc trẻ đã hoàn toàn vượt qua những nguy cơ sức khỏe do sinh quá sớm.

BSCKII, BSNT Dương Thùy Nga, Trưởng khoa Nhi, cho biết trẻ sinh non có thể tiếp tục đối mặt với nguy cơ chậm tăng trưởng, ảnh hưởng thị lực, thính lực hoặc gặp khó khăn trong phát triển vận động, ngôn ngữ. Một số vấn đề không biểu hiện rõ trong thời gian trẻ nằm viện mà chỉ được nhận ra khi trẻ lớn lên.

Sau khi con xuất viện, cha mẹ cần tiếp tục theo dõi việc bú, ngủ, tăng cân và các mốc phát triển. Việc tái khám, đánh giá định kỳ giúp phát hiện sớm những bất thường để có hướng can thiệp phù hợp. Đây cũng là giai đoạn khiến nhiều phụ huynh lúng túng, bởi họ phải tự chăm sóc con tại nhà sau quãng thời gian dài có nhân viên y tế hỗ trợ sát sao.

Theo thống kê của Bộ Y tế, tỷ lệ trẻ sinh non tại Việt Nam chiếm khoảng 7-10% tổng số ca sinh mỗi năm. Sinh non là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ sơ sinh. Đặc biệt, việc cứu sống những trẻ chào đời trước 26 tuần tuổi thai, cân nặng dưới 1.000 gram đòi hỏi năng lực hồi sức sơ sinh chuyên sâu, trang thiết bị hiện đại và sự phối hợp của nhiều chuyên khoa.

Bên cạnh nguy cơ đối với trẻ, những trường hợp sinh cực non còn đặt ra nhiều thách thức trong theo dõi và xử trí các biến chứng sản khoa ở người mẹ, trong đó có băng huyết sau sinh do đờ tử cung.

Hơn 50 gia đình trở lại bệnh viện lần này mang theo những em bé đã lớn lên từ những ngày tháng mong manh nhất. Với các bác sĩ, đó cũng là dịp nhìn lại kết quả của quá trình điều trị, đồng thời nhắc nhớ rằng hành trình chăm sóc trẻ sinh non không dừng lại ở ngày em bé rời khỏi lồng ấp hay được xuất viện.