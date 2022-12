Tràn lan các loại bỉm trôi nổi không rõ nguồn gốc xuất xứ, mẹ cẩn thận kẻo tiền mất tật mang

1. Vấn nạn bỉm chất lượng thấp trôi nổi trên thị trường

Các mặt hàng ngành Mẹ bé, trong đó có bỉm đang trở thành một trong những món đồ quan trọng với các gia đình có trẻ nhỏ. Tuy nhiên, thị trường tã bỉm hiện nay đang xuất hiện nhiều vấn đề phức tạp khiến phụ huynh không khỏi băn khoăn.

Cụ thể, nhiều mặt hàng bỉm chất lượng thấp bày bán tràn lan trên thị trường. Một số cửa hàng trong chợ, tiệm tạp hóa, các gian hàng online… bán hàng chục sản phẩm với đủ nhãn hiệu, chủng loại, giá cả. Đủ loại bỉm dán, tã quần được quảng cáo hấp dẫn với giá dao động từ 100.000 – 410.000 đồng/bịch, thậm chí rẻ hơn, thu hút nhiều mẹ đang có con nhỏ.

Bên cạnh đó, không ít cửa hàng bán sản phẩm không có hoá đơn, không nhãn mác, thông tin trên bao bì không rõ ràng. Nhiều loại bỉm trẻ em được quảng cáo "đạt hàng loạt tiêu chuẩn chất lượng như châu Âu, Bắc Mỹ, HACCP..." nhưng giá thành lại "mềm" đến khó tin.

Xuất hiện ngày càng nhiều thương hiệu tã bỉm lạ trên thị trường (Ảnh chụp màn hình)

Trên thực tế, lực lượng chức năng đã nhiều lần phát hiện các cửa hàng tiêu thụ bỉm không rõ hoá đơn, nguồn gốc, xuất xứ. Cụ thể, ngày 20/4/2020, Công an Hà Tĩnh thu giữ gần 25.000 sản phẩm; ngày 1/7/2021, Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) thu giữ hơn 7.000 sản phẩm…

Công an Hà Tĩnh phát hiện gần 25.000 chiếc bỉm không rõ nguồn gốc. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

2. Vì sao nhiều mẹ bỉm bị đánh lừa trước "ma trận" các loại bỉm trôi nổi?

Với các gia đình có con nhỏ, lựa chọn đồ dùng cho con phụ thuộc rất lớn vào kinh tế. Chị Nguyễn Hoa (27 tuổi, sống tại Hà Nội) chia sẻ lý do vì sao chị từng mua bỉm không rõ tem mác: "Thú thực, một ngày bé nhà mình dùng ít nhất 4 đến 5 chiếc bỉm, tính ra 1 tháng mình bỏ ra 1,5 triệu tiền bỉm cho con. Với gia đình thu nhập bình thường, con số này quá lớn. Vì thế, khi thấy các cửa hàng quảng cáo bỉm rẻ nhưng chất lượng tốt khiến mình lung lay, mua về cho con sử dụng".

Không như chị Hoa, chị Liên (30 tuổi, sống tại Hà Nội) chấp nhận bỏ ra khoản tiền lớn để mua bỉm cho con nhưng lại bị lừa bởi những quảng cáo hấp dẫn: "Mình thấy mấy cửa hàng gần nhà quảng cáo bỉm dùng thích lắm, nhập khẩu nước ngoài, giá đắt nên mình tin tưởng. Nhưng về xem lại hoá ra bỉm không rõ tem mác, dùng vài lần đều trào ngược ra ngoài. Mất tiền mà không mua được sản phẩm tốt khiến mình rất bực bội".

Trao đổi về vấn nạn bỉm trôi nổi trên thị trường, ông Nguyễn Văn Lang - Phó giám đốc phụ trách nghiên cứu phát triển sản phẩm công ty TNHH sản xuất và thương mại quốc tế Việt Sing cho biết: "Thị trường bỉm tã những năm gần đây xuất hiện ngày càng nhiều thương hiệu quảng cáo như hàng nội địa Trung Quốc, nội địa Nhật… Không chỉ bày bán công khai tại các cửa hàng, những loại bỉm này còn buôn bán tràn lan trên mạng xã hội, người tiêu dùng dễ rơi vào "ma trận sản phẩm" kém chất lượng.

Đối với những sản phẩm có bao bì chỉ toàn chữ nước ngoài, không có tem nhãn, người tiêu dùng khó có thể truy nguồn và kiểm chứng chất lượng thực sự. Một bịch bỉm được quảng cáo "nội địa nhập ngoại", chất lượng cao giá chỉ bằng một phần ba bỉm chính hãng, khoảng hơn 200.000 đồng/ 100 miếng. Sản phẩm bỉm sản xuất tại Trung Quốc gắn mác bỉm Hàn, bỉm Nhật với phần chú thích xuất xứ Trung Quốc in bằng tiếng Hàn, Nhật rất nhỏ đánh lừa thị giác của người dùng".

Ông Lang cũng nhận định các cửa hàng hiện nay đang đánh vào tâm lý "ham rẻ", tiết kiệm chi phí của người tiêu dùng, cùng với việc nhận thấy lợi nhuận lớn từ các loại bỉm giá rẻ này. Nhiều cửa hàng tạp hóa, trang thương mại điện tử, người bán hàng online cũng vì thế nhập ồ ạt bỉm giá rẻ, kém chất lượng, không có thương hiệu rõ ràng với bao bì bắt mắt đánh lừa các mẹ.

3. Dùng bỉm không rõ nguồn gốc gây ảnh hưởng đến sức khoẻ của trẻ, có thể dẫn đến vô sinh

Cũng theo chuyên gia Văn Lang, nhiều mẹ do tin vào những lời quảng cáo hấp dẫn, chất lượng thổi phồng nên vẫn mua và sử dụng các loại tã không rõ nguồn gốc xuất xứ cho con. Khi mua tã bỉm giá rẻ, sản phẩm chưa gây hại ngay nên các mẹ chủ quan đánh liều "dùng cũng được’’ mà không biết rằng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe con sau này.

Trao đổi thêm về vấn đề ảnh hưởng của tã bỉm không rõ nguồn gốc đến sức khỏe của trẻ, ông Lê Văn Hưng - Nguyên Trưởng khoa Xét nghiệm Vi sinh-Nấm-Ký sinh trùng, Bệnh viện da liễu Trung Ương khẳng định cho trẻ sử dụng bỉm kém chất lượng trong thời gian dài có nguy cơ ảnh hưởng rất xấu tới sức khoẻ bé.

Ông Lê Văn Hưng - Nguyên Trưởng khoa Xét nghiệm Vi sinh-Nấm-Ký sinh trùng

Cụ thể, ông Hưng cho biết: "Bé dễ nhiễm độc vì các nguyên liệu không đảm bảo (mức nhiễm nấm mốc ở các sản phẩm bỉm gia công gấp 48 lần, mức nhiễm khuẩn cao hơn 12,5 lần so với sản phẩm chính hãng, chất lượng) Bé hăm tã, viêm da, nếu dùng lâu có thể nhiễm nấm bộ phận sinh dục, nhiễm khuẩn đường tiết niệu, tắc vòi trứng, viêm nội mạc tử cung và lâu dần có thể dẫn tới vô sinh. Ngoài ra, nếu xảy ra vấn đề khi dùng bỉm không rõ nguồn gốc, quyền lợi của người dùng không được đảm bảo.

Trẻ có thể bị hăm do dùng bỉm kém chất lượng (Ảnh minh họa)

Việc đóng bỉm không đảm bảo chất lượng dễ gây nhiễm khuẩn ở vùng da tại bẹn hoặc bộ phận sinh dục. Trường hợp bệnh thường gặp ở bé là nhiễm khuẩn đường tiết niệu. Khi bé đi tiểu tiện, các chất cặn bã do cơ thể đào thải ra tích tụ ở bỉm. Từ đó, vi khuẩn phát triển gây viêm nhiễm tại chỗ hoặc viêm ngược dòng lên đường tiết niệu khiến trẻ ngứa ngáy.



Bệnh nhiễm khuẩn tiết niệu hay gặp ở bé gái vì đường tiểu ngắn, vi khuẩn từ ngoài dễ dàng xâm nhập đi ngược dòng theo niệu đạo lên bàng quang gây viêm bàng quang, rồi theo niệu quản lên thận gây viêm đài bể thận. Một số bé còn gặp tình trạng viêm kẽ bẹn do nấm candida, nếu không điều trị dứt điểm sẽ gây viêm âm đạo…".

4. Bộ tiêu chí lựa chọn bỉm cho mẹ hiện đại

Trước "ma trận" bỉm trôi nổi, không rõ nguồn gốc, nên lựa chọn bỉm thế nào khiến các bậc phụ huynh băn khoăn. Khi mẹ chọn bỉm, hãy nhớ 3 tiêu chí quan trọng sau đây:

- An toàn cho người sử dụng: Bỉm phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, nguyên vật liệu, dây chuyền nhập khẩu uy tín, nhà máy đạt chuẩn GMP/WHO. Bỉm chất lượng có tem nhãn rõ ràng, thông tin về thành phần, nơi sản xuất… in đầy đủ trên bao bì sản phẩm. Sản phẩm bỉm nhập khẩu bắt buộc phải có thêm tem phụ bằng tiếng Việt dán trên bao bì. Sản phẩm phải thể hiện đầy đủ thông tin như tên hàng hóa, xuất xứ, hạn sử dụng, tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân nhập khẩu, cách thức hướng dẫn sử dụng… Bỉm không rõ nguồn gốc, kém chất lượng thường có bao bì in chữ nước ngoài với đủ các thứ tiếng, không có tem phụ bằng tiếng Việt, không rõ công ty nào sản xuất, công ty nhập khẩu.

- Chất lượng dẫn đầu: Khi chọn bỉm, mẹ nên chú ý chọn loại bỉm có khả năng thấm hút vượt trội, mỏng nhẹ, thành phần thiên nhiên lành tính. Những tiêu chí đặt lên hàng đầu nên bao gồm tính năng sản phẩm, nguồn gốc thiên nhiên organic.

- Giá thành hợp lý: Bên cạnh nguồn gốc và chất lượng, kinh tế cũng đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn bỉm của các mẹ. Vì vậy phụ huynh nên cân nhắc yếu tố này song song với các tiêu chí trên.

Em bé Bon, con trai chị Triệu Trang

Chị Triệu Trang, mẹ của em bé Bon (sống tại Hoàng Mai - Hà Nội) chia sẻ: "Từ khi có con, mình trở thành một bà mẹ kỹ tính, việc chọn bỉm cho con cực kỳ cẩn thận. Với bỉm cũng vậy, mình thường xem sản phẩm rất kỹ về xuất xứ, thương hiệu, chất liệu... trước khi quyết định mua bởi mình biết sản phẩm kém chất lượng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của con.

Chọn bỉm có thương hiệu giúp mình yên tâm hơn. Bỉm mềm mỏng, thấm hút tốt, không vón, không xô khiến con thoải mái vận động, khám phá thế giới xung quanh. Tất nhiên, giá thành sản phẩm cũng rất quan trọng, loại bỉm vừa tốt lại có giá thành phải chăng đúng là tuyệt các mẹ ạ".

Hy vọng những thông tin hữu ích trên sẽ giúp các mẹ đưa ra sự lựa chọn đúng đắn và phù hợp nhất cho con của mình!