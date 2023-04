"Cửa hàng không có size chị vừa đâu", câu nói khiến mẹ 2 con quyết tâm tìm lại vóc dáng xưa

Cân nặng sau sinh là nỗi ám ảnh với bất kì người mẹ nào. Là phụ nữ, ai cũng mong mình luôn xinh đẹp, tươi tắn mọi lúc mọi nơi, thế nên chỉ một sự thay đổi nào đó cũng khiến phái đẹp cảm thấy tủi thân. Chị Trần Thanh Loan (sinh năm 1988, sống tại Hà Nội) cũng đã từng có khoảng thời gian như vậy. Ngày còn son rỗi, chị cao 1m63 với cân nặng 50kg. Con số đó đã thay đổi hoàn toàn cho đến khi sinh em bé.

Vì nuôi con bằng sữa mẹ nên ăn uống không đắn đo

Sau khi có bé đầu tiên, bà mẹ trẻ tăng lên 73kg, cố gắng mãi 3 năm sau mới duy trì được cân nặng về mức trung bình là 54kg. Vậy mà đến khi bầu bạn thứ 2 thì chị Loan lên 80kg, cân nặng lên không phanh khiến bà mẹ trẻ bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy sợ hãi.

Khi có bầu chị Loan nghén đồ ngọt, ăn đủ loại mà vẫn không cảm thấy no nên cân nặng tăng chóng mặt. "Thực ra thời điểm đang bầu bí thì cảm thấy hết sức bình thường, thấy mình cũng to béo nhưng vì nghĩ ai bầu cũng to béo cả nên vẫn yên chí ăn uống tẩm bổ vô tội vạ mà không nghĩ rằng thực ra ăn uống kiểu đó toàn béo vào mẹ. Sau khi xuống khỏi bàn sinh, ngày thứ 2 mình lên cân thấy mình nặng 73kg, nặng hơn cả chồng nữa. Nhưng vì nuôi con sữa mẹ hoàn toàn, nên cũng không đắn đo suy nghĩ gì nhiều.

Sau sinh tầm 5 tháng, mình giảm tự nhiên xuống 67kg. Và từ đó là cứ béo bền vững ở mức ấy. Mọi thứ đều rất bình thường cho đến ngày cơ quan tổ chức tọa đàm ngày 20/10 (tức là khi bé nhà mình đã được 16 tháng), khi đó có yêu cầu mọi người mặc áo dài để dự tọa đàm.

Lúc ấy mình mới tá hỏa vì trong tủ đồ không còn 1 chiếc áo dài nào vừa nữa, thời điểm ấy mình ra hàng áo dài và thử khắp nơi... nhưng cuối cùng chỉ có duy nhất 1 chiếc áo dài vừa. Nhìn khá giống áo của các bà các cô khi đi ăn cưới", chị Loan nhớ lại.

Bà mẹ trẻ lấy lại vóc dáng thời son rỗi.

Quyết tìm lại vóc dáng xưa vì một câu nói

Bà mẹ trẻ tâm sự về lý do quyết định giảm cân: "Nói thật, đến thời điểm đó, mình bắt đầu cảm thấy là mình không thể để mình béo như này mãi được. Nhưng mọi chuyện càng đỉnh điểm hơn, là 1 hôm, mình đi đường nhìn thấy 1 cửa hàng có khá nhiều quần áo mẫu mã đẹp, hí hửng nhưng ngay khi chị vừa bước vào thì bạn nhân viên đã nhìn rồi nói "Chị ơi, em xin lỗi nhưng cửa hàng của em không có size mà chị vừa đâu ạ".

Những ngày sau đó, chị Loan bắt đầu tìm hiểu chế độ giảm cân dành cho các mẹ nuôi con bằng sữa mẹ. Bà mẹ trẻ đăng ký đi tập gym cùng PT mỗi ngày 45 phút và duy trì đạp xe đạp kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh (hạn chế tinh bột, hạn chế đồ nhiều dầu mỡ, ăn nhiều rau củ và hoa quả tốt cho sức khỏe….). Hiện tại chị Loan đã tự tin hơn rất nhiều vì có thể mặc những món đồ mà mình thích.

Ăn uống healthy giúp mẹ bỉm nhanh giảm cân.

Các cách mà chị Loan áp dụng cho việc giảm cân:

- Tập gym cùng PT: Gym có nhiều lợi ích, đặc biệt là cho phụ nữ sau sinh. Với những ca sinh thường thì sau sinh khoảng 3 tháng là cơ thể người mẹ có thể tập luyện các bài tập nhẹ nhàng, đơn giản, không mất nhiều sức, không tác động mạnh lên các cơ như: đi bộ, đạp xe tại chỗ,... Sau đó, các mẹ có thể tăng cường độ tập dần lên theo thể trạng của mình.

- Đi xe đạp mỗi ngày: Việc đạp xe không chỉ giúp chị em cải thiện vóc dáng mà còn giúp cũng cố trí nhớ nữa đó, chỉ với 20 phút đạp xe mỗi ngày các nơ-ron thần kinh của bộ não sẽ liên kết tốt hơn, phản xạ của chị em cũng nhanh nhạy hơn rất nhiều.

Thực đơn của chị Loan.

- Chế độ ăn uống: Nên duy trì phương pháp ăn uống lành mạnh để thành nếp sống, lối sống của mình chứ không phải cân giảm rồi thì lại ăn uống vô tội vạ. Có câu nói "bệnh từ miệng mà ra", hiểu được câu nói đó mình sẽ biết nên ăn gì cho hợp lý để cơ thể và tâm trí tinh thần được khỏe mạnh.

Nhờ lấy lại vóc dáng mà bà mẹ trẻ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và tự tin hơn rất nhiều. Việc rèn luyện thể dục thể thao còn giúp sức khoẻ của các chị em sau sinh được cải thiện. Hy vọng những lời khuyên của bà mẹ trẻ có ích với các chị em nhé.