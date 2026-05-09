Cú va chạm khó ngờ của Suzy và Yoona tại thảm đỏ lớn nhất Hàn Quốc

Chiều ngày 8/5, thảm đỏ Baeksang Arts Awards 2026 đã chính thức "thiêu đốt" truyền thông. Lễ trao giải danh giá bậc nhất xứ Hàn năm nay quy tụ hàng loạt những cái tên quyền lực như Son Ye Jin, Hyun Bin, Park Bo Gum, Moon Ga Young, Ahn Hyo Seop... tạo nên một bản hoà tấu visual ấn tượng.

Từ lâu các stylist hàng đầu luôn coi Baeksang là "địa bàn" để trình diễn những tư duy thời trang sắc sảo, giúp các "quái vật rating" có được những look thảm đỏ đẳng cấp. Tuy nhiên, tâm điểm của mọi sự chú ý mùa này đã đổ dồn vào màn đụng hàng bất ngờ giữa bộ đôi mỹ nhân tiêu biểu làng giải trí châu Á: Suzy và Yoona.

Tiếp tục đảm nhận vai trò MC thường niên cùng Park Bo Gum và Shin Dong Yup, Suzy xuất hiện với phong độ nhan sắc đỉnh cao. Nữ đại sứ Celine gây thương nhớ bởi tính nữ ngọt ngào và thanh thoát. Cô lựa chọn thiết kế Strapless Drape Gown bằng chất liệu Satin Crepe thuộc bộ sưu tập Resort 2026 của Alex Perry - một nhà mốt lừng danh từ Úc, nổi tiếng với đồ dạ hội thảm đỏ.

Sắc hồng phấn dịu nhẹ kết hợp hoàn hảo cùng bộ trang sức cao cấp Boucheron High Jewelry, mang đến cho Suzy một diện mạo đầy phóng khoáng, kiêu sa và đầy sức sống. Cách trang điểm trong trẻo cùng mái tóc buông xõa tự nhiên càng tôn lên vẻ đẹp thoát tục, giúp cô giữ vững vị thế "linh hồn" của thảm đỏ Baeksang qua nhiều năm.

Điều khiến giới mộ điệu ngỡ ngàng nhất chính là sự xuất hiện của Yoona (SNSD) trong chính thiết kế này từ Alex Perry. Tuy nhiên, khác với sự nhẹ nhàng của Suzy, Yoona chọn cho mình tông màu đen nguyên bản. Nếu outfit của Suzy hướng đến sự thanh thoát, thì Yoona lại mang đến vẻ quyền lực và quý phái tuyệt đối. Việc kết hợp cùng kiểu tóc vấn cao tinh tế giúp cô khoe trọn bờ vai trần và khung xương quai xanh cực phẩm.

Sắc đen tối giản đã tạo nên một độ tương phản mạnh mẽ với làn da trắng sứ của Yoona, giúp cô nổi bật một cách trang trọng giữa không gian lộng lẫy của lễ trao giải quốc dân. Chính sự lựa chọn này đã biến màn đụng hàng trở thành một cuộc so găng về phong thái: một bên là "công chúa" dịu dàng, một bên là "nữ hoàng" sang trọng.

Ngay sau khi hình ảnh của hai mỹ nhân được đăng tải, một cuộc tranh luận sôi nổi đã nổ ra trên các diễn đàn mạng xã hội. Nhiều netizen cho rằng màn đụng hàng này mang lại cảm giác thú vị vì dường như cả hai đã "đổi vai" cho nhau. Yoona - mỹ nhân vốn gắn liền với hình tượng dịu dàng - lại chọn sắc đen quyền lực. Trong khi đó, cô đại sứ Celine với sự lôi cuốn từ phong cách sắc sảo như Suzy lại chọn sắc hồng ngọt ngào.

Nhiều bình luận cho rằng, tone đen của Yoona thực sự đã tạo nên cú hích visual mạnh mẽ hơn cho một sự kiện có tính chất trang trọng như Baeksang. Độ tương phản của trang phục đã giúp hình ảnh của Yoona sắc nét và lộng lẫy hơn hẳn, khiến cô trở thành người chiếm ưu thế trong cuộc đụng độ này. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng chính sự khác biệt trong cách tiếp cận cùng một thiết kế đã tạo nên hai khoảnh khắc thời trang đắt giá, góp phần làm nên sức hấp dẫn khó cưỡng của Baeksang Arts Awards 2026.

Ảnh X