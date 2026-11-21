“Sợ đến bệnh viện khám con lại lây chéo bệnh từ bạn khác, mà nhiều khi mua thuốc ở ngoài uống lại thấy con khỏi nhanh hơn” - đây là lý do chị N.T.P. (xã Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) giải thích cho thói quen thường xuyên tự mua thuốc chữa bệnh cho con.

Mới đây, bé Gấu (19 tháng tuổi, con trai chị P.) phải nhập viện điều trị nửa tháng vì viêm phổi, suy hô hấp. Trước đó ít ngày, thấy con ho, sốt nhẹ, chị lại theo thói quen tìm đến quầy thuốc gần nhà, miêu tả triệu chứng cho người bán rồi nhận về một túi thuốc xanh, đỏ cùng siro cho con uống.

Sau 3 ngày, bệnh của bé không đỡ mà có biểu hiện nặng hơn nên gia đình mới đưa con bệnh viện. Do phát hiện muộn, nên việc điều trị của trẻ cũng khó khăn hơn. Trước đó bé từng uống nhiều loại thuốc nên kháng với nhiều loại kháng sinh thế hệ mới, chỉ còn nhạy cảm với số ít hoạt chất.

Nhiều phụ huynh có thói quen tự mua thuốc cho con uống mỗi khi ho, sốt. (Ảnh: BVCC)

Trực tiếp khám và điều trị cho bệnh nhi, BS Nguyễn Phương Quỳnh, Khoa Nhi, Trung tâm Y tế khu vực Thanh Thủy (tỉnh Phú Thọ) cho biết, tình trạng trẻ phải uống quá nhiều loại thuốc trong một đợt ốm rất phổ biến. Nhiều bé chỉ mắc viêm đường hô hấp thông thường nhưng vẫn được cho dùng kháng sinh mạnh, thậm chí phối hợp 2-3 loại cùng lúc.

“Nhiều phụ huynh đưa con đến khám nhưng hoàn toàn không biết con đã dùng loại kháng sinh nào trước đó để bác sĩ cân nhắc phác đồ tiếp theo. Có những phụ huynh mang theo túi thuốc tự mua đến đưa bác sĩ, nhưng tôi thấy chỉ ghi hướng dẫn ngày uống 1 viên, không hề có tên thuốc hay nhãn mác bên ngoài” , bác sĩ Quỳnh cho biết.

Những kháng sinh thường xuyên bị lạm dụng là Cefixim, Cefuroxim, Cefdinir, hay Klacid, Zithromax... Trong phác đồ điều trị, đây đều là kháng sinh mạnh, thế hệ mới, chỉ được cân nhắc chỉ định khi nghi ngờ nhiễm khuẩn nặng.

50-70% trẻ khi đến viện đã uống kháng sinh

Theo BSCKII Nguyễn Thị Yến Ly, Trưởng khoa Hô hấp, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, thống kê của bệnh viện cho thấy, từ 50% đến 70% trẻ trước khi đến khám đều từng được phụ huynh cho sử dụng ít nhất một loại kháng sinh nào đó. Nhiều phụ huynh còn lấy lại đơn cũ để mua thuốc vì thấy biểu hiện của con giống những lần trước đó.

Việc uống thuốc kháng sinh, kháng viêm tùy tiện sẽ phá vỡ cân bằng hệ vi sinh đường ruột, ảnh hưởng đến tiêu hóa, khiến trẻ biếng ăn, sụt cân và suy giảm thể trạng. Bên cạnh đó, thói quen dùng thuốc ngắn ngày, tự ý ngưng hoặc đổi thuốc liên tục khiến bệnh chưa được điều trị tận gốc, dễ tái đi tái lại.

Dùng kháng sinh sai, thêm cơ hội cho vi khuẩn kháng thuốc. (Ảnh minh họa)

Nguy hiểm hơn cả là tình trạng kháng kháng sinh. Khi làm xét nghiệm kháng sinh đồ cho nhiều bệnh nhi, kết quả cho thấy có bé đã kháng với rất nhiều loại kháng sinh, chỉ còn nhạy cảm với một vài loại nhất định. Điều này dẫn đến một vòng luẩn quẩn: ở những lần ốm sau, trẻ bị phụ thuộc hoàn toàn và buộc phải dùng đến các nhóm kháng sinh mạnh, thế hệ mới.

Để bảo vệ con trước hiểm họa kháng thuốc, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không nên tự ý mua thuốc hay dùng lại đơn cũ; cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được khám và tuân thủ đúng phác đồ điều trị.

Hiện Việt Nam vẫn nằm trong nhóm các quốc gia có tỷ lệ kháng kháng sinh cao trên thế giới. Mới đây, tại lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ thế giới nâng cao nhận thức về kháng thuốc, Bộ Y tế cảnh báo thực trạng nhiều bệnh nhân dù được cứu sống qua cơn nguy kịch nhờ kỹ thuật hồi sức hiện đại nhưng cuối cùng vẫn tử vong do nhiễm vi khuẩn đa kháng.

WHO cảnh báo, nếu không kiểm soát hiệu quả tình trạng kháng thuốc, Việt Nam có thể ghi nhận tới 300.000 ca tử vong trong giai đoạn 2020-2030.