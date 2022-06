Công Nghệ InMode Lifting - Giải pháp tạo hình V-Line và thon gọn gương mặt tại TMV Muse Clinic

Công nghệ InMode Lifting là gì?

Phương pháp điều trị tạo hình V-Line mang tính cách mạng này sử dụng năng lượng tần số vô tuyến để kích thích sự phát triển của collagen. Tần số vô tuyến (RF) không còn mới mẻ trong làng thẩm mỹ, chuyên để điều trị những dấu hiệu lão hóa, nhưng đây là thế hệ tiếp theo của công nghệ RF, giúp làm phá huỷ tế bào mỡ, cải thiện độ đàn hồi cho da và tạo sự săn chắc, mịn màng cho da mặt với bước sóng lên đi sâu xuống 25mm.

Liệu trình InMode Lifting phù hợp cho đối tượng sau:

- Người có hai cằm do mỡ thừa dưới hàm.

- Người có đường viền hàm bị cộm do có nhiều mỡ thừa dưới cằm.

- Những người không hài lòng với kết quả của HIFU / ULTHERA

- Những người muốn điều trị Tạo hình V-Line và không xâm lấn

Cách thức hoạt động:

Liệu trình InMode Lifting sử dụng 2 đầu máy: bắt đầu bằng đầu máy Mini FX để phá huỷ tế bào mỡ và đầu máy Forma làm săn chắc da trở lại bằng sóng RF tác động trực tiếp đến lớp da trung bì.

Những lợi ích:

- Làm căng da chảy xệ

- Làm mờ nếp nhăn

- Kích thích sản sinh Collagen

- Kích thích sản sinh Elastin

- Da săn chắc và có thể nhìn thấy được từ liệu trình đầu tiên

- Chống lão hóa lâu dài bằng cách kích hoạt phản ứng làm lành vết thương của da và khuyến khích sự thay đổi tế bào

- Vẻ ngoài săn chắc, đầy đặn và trẻ trung hơn

- Giảm nếp nhăn

- Thu nhỏ lỗ chân lông

Tự hào là Viện thẩm mỹ Hàn Quốc uy tín và đặt chữ tâm làm tôn chỉ kinh doanh, Viện thẩm mỹ Hàn Quốc Muse Clinic xin cảm ơn sự đồng hành của các nàng thơ đã luôn tin tưởng. Viện thẩm mỹ Hàn Quốc Muse Clinic sẽ không ngừng nỗ lực cải thiện chất lượng dịch vụ để đem đến những trải nghiệm trọn vẹn, cao cấp và chu đáo hàng đầu đến khách hàng.

MUSE CLINIC



Tại sao #MuseClinic được khách hàng yêu thích:

- Công nghệ cao cấp chính hãng từ Hàn Quốc

- Tư vấn 1:1 để tìm ra phác đồ phù hợp với từng loại da, cơ địa

- Sản phẩm nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc, Châu Âu và Mĩ.

- Đội ngũ bác sỹ chuyên khoa trực tiếp đảm nhận với kỹ thuật tiêm hàng đầu Hàn Quốc

www.museclinic.vn

Hotline: 1900989854 - Zalo: 0967 444 605

10:00 - 19:00 | Thứ 2 - Chủ nhật

Địa chỉ: 50-52 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

"Hãy là nàng thơ của chính mình

Be your own muse."

#museclinicvn #beyourownmuse

https://afamily.vn/cong-nghe-inmode-lifting-giai-phap-tao-hinh-v-line-va-thon-gon-guong-mat-tai-tmv-muse-clinic-20220609160014527.chn